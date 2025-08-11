Cette routine rapide redonne vie aux ongles abîmés

Manucures à répétition, vernis semi-permanent, pose de faux ongles… Nos mains en voient de toutes les couleurs, et nos ongles aussi. Résultat : ils deviennent secs, cassants, mous ou dédoublés. Mais pas de panique : une astuce ultra simple permet de leur redonner un vrai coup de boost, sans rendez-vous en institut. La solution ? Un bain d’huile nourrissant, à réaliser à la maison, dès que vos ongles en ont besoin — et surtout juste après avoir retiré une pose, période où la kératine est souvent fragilisée.

Comment faire ?

Versez de l’huile végétale dans un petit bol : huile de ricin, d’amande douce, de jojoba ou même d’olive, selon ce que vous avez sous la main.

Trempez vos ongles pendant 5 à 10 minutes, en massant légèrement les cuticules.

Rincez si besoin, ou laissez l’huile agir toute la nuit pour un effet réparateur en profondeur.

Ce geste simple permet d’hydrater la matrice de l’ongle, de renforcer sa structure et de prévenir les cassures. À répéter 2 à 3 fois par semaine pour un effet visible dès les premiers jours.

Pourquoi ça fonctionne

Selon des manucuristes professionnels de chez Nanoil, appliquer de l’huile cuticulaire est un moyen simple mais puissant de restaurer l’hydratation, de renforcer les ongles fragilisés et de stimuler une meilleure circulation pour favoriser la pousse.

Un rituel beauté et douceur

C’est aussi l’occasion parfaite pour un moment de self-care : masser vos ongles, prendre une pause pour soi. Parce que vos mains méritent de la douceur, quelle que soit leur allure. Le corps ne donne pas de leçon, il révèle ce que vous êtes — et ce geste l’honore.

En résumé, redonner force et éclat à des ongles abîmés ne nécessite ni produits complexes ni rendez-vous coûteux. Avec un peu d’huile et quelques minutes de soin, vous offrez à vos mains le soin qu’elles méritent. Une routine facile, efficace et apaisante, qui prouve qu’il suffit parfois de peu pour se sentir mieux – jusqu’au bout des ongles.