Cette routine conserve une peau saine en 2 minutes

Entre les responsabilités professionnelles et personnelles, il est parfois difficile de consacrer du temps à une routine de soins du visage. Rassurez-vous, en seulement 2 minutes, avec des gestes simples et des produits adaptés, il est possible de préserver l’éclat et la santé de votre peau.​

1. Nettoyage en douceur (30 secondes)

Le nettoyage est la première étape essentielle de toute routine de soins. Il permet d’éliminer les impuretés, l’excès de sébum et les résidus de maquillage qui peuvent obstruer les pores. Utilisez un nettoyant doux adapté à votre type de peau. Par exemple, pour les peaux sensibles, optez pour un lait nettoyant sans parfum ni alcool. Pour les peaux grasses, un gel nettoyant purifiant est recommandé.​

Conseil d’application : appliquez une petite quantité de produit sur le visage humide, massez délicatement en mouvements circulaires pendant 30 secondes, puis rincez à l’eau tiède.​

2. Application d’un sérum ciblé (30 secondes)

Les sérums sont des concentrés d’actifs qui pénètrent rapidement dans la peau pour cibler des problématiques spécifiques. Par exemple, un sérum à la vitamine C peut aider à illuminer le teint, tandis qu’un sérum à l’acide hyaluronique hydrate en profondeur. Choisissez un sérum adapté à vos besoins et appliquez quelques gouttes sur l’ensemble du visage.​

Conseil d’application : tapotez légèrement le sérum sur le visage pour favoriser son absorption.​

3. Hydratation adaptée (30 secondes)

L’hydratation est cruciale pour maintenir la souplesse et l’élasticité de la peau. Utilisez une crème hydratante adaptée à votre type de peau. Pour les peaux sensibles, privilégiez des formules hypoallergéniques sans parfum. Les peaux grasses bénéficieront de textures légères et non comédogènes.​

Conseil d’application : appliquez une noisette de crème sur l’ensemble du visage en massant doucement jusqu’à absorption complète.​

4. Protection solaire (30 secondes)

La protection solaire est indispensable pour prévenir le vieillissement prématuré de la peau et les risques liés à l’exposition aux UV. Appliquez une crème solaire adaptée à votre type de peau, avec un SPF d’au moins 30. Certaines crèmes hydratantes intègrent déjà une protection solaire, ce qui peut simplifier votre routine.​

Conseil d’application : appliquez généreusement la crème solaire sur l’ensemble du visage et du cou, en évitant le contour des yeux.​ Et cela en été comme en hiver !

Variantes selon le type de peau

Peaux sensibles : utilisez des produits sans parfum, sans alcool et testés dermatologiquement. Évitez les gommages mécaniques et privilégiez les exfoliants enzymatiques doux une fois par semaine.​

Peaux grasses : intégrez un exfoliant doux à base d’acide salicylique une à deux fois par semaine pour aider à désobstruer les pores et réduire l’excès de sébum. Utilisez des produits non comédogènes pour éviter l’apparition de boutons.​

Une routine de soins du visage efficace ne nécessite pas forcément beaucoup de temps. En deux minutes, avec des gestes simples et des produits adaptés, vous pouvez maintenir la santé et l’éclat de votre peau. L’essentiel est de choisir des produits correspondant à votre type de peau et de les appliquer régulièrement.​