La gaine pour le visage signée Kim Kardashian : une nouvelle norme beauté qui interroge

La marque Skims, réputée pour ses vêtements shapewear, complète son artillerie sculptante avec une gaine pour le visage. Cet accessoire à l’apparence barbare qui rappelle les bandages post-opératoires est la nouvelle invention de Kim Kardashian. Ambassadrice d’une beauté taillée dans le bistouri et d’un corps modelé par la chirurgie, elle rallonge un peu plus cette longue liste d’injonctions esthétiques.

Une gaine de mâchoire, l’objet de trop

Kim Kardashian, incarnation d’une beauté figée dans les implants et le botox, fait la promotion d’une silhouette affûtée dans les moindres détails. Alors que de nombreux mouvements tentent de libérer les corps, la femme la plus influente du monde les gardent sous cloche et les compriment avec des objets « de torture » à l’apparence soignée. La businesswoman popularise d’ailleurs ses courbes en sablier et son physique bien ficelé à travers sa marque Skims.

La griffe, qui greffe ses lois esthétiques dans ses coutures, a fait du shapewear sa spécialité. Elle propose ainsi des shorts qui donnent l’illusion d’un fessier bombé, des soutiens-gorge push-up qui façonnent un décolleté semblable à celui de Barbie ou encore des bodys irrespirables qui affinent les hanches. Le tout servi dans des teintes qui se fondent avec chaque carnation. Ces habits envisagés comme de secondes peaux redéfinissent les contours du corps et transforment la silhouette de la même manière que les seringues. Kim Kardashian a récemment complété sa collection de vêtements aux airs de camisole moderne.

Elle s’attaque cette fois-ci au haut du corps et porte son attention sur la mâchoire. Après avoir aplati les poignées d’amour, paqueté les cuisses et remonté les seins, elle poursuit sa refonte corporelle collective avec une gaine de visage. Cet accessoire baptisé « Seamless Sculpt Face Wrap » s’apparente à une muselière et suit ce vieil adage qui dit « il faut souffrir pour être belle ». « Notre toute première innovation pour le visage, fabriquée à partir d’un tissu sculptant exclusif et imprégnée de fils de collagène pour un soutien ultra-doux de la mâchoire », vante la marque.

Une nouvelle contrainte nocturne pour « rester belle »

À la différence des autres créations signées Skims, celle-ci se porte au moment du coucher dans le sillage du « morning shed », ces routines nocturnes poussées à l’extrême. Aujourd’hui, les beauty-addicts ne se contentent plus d’une crème hydratante et d’un baume nourrissant avant de filer au lit. Elles s’harnachent de tout un attirail, aussi grotesque que inquiétant. Des patchs sous les yeux, un masque sur la bouche, un bonnet satiné sur les cheveux, elles se couchent avec une allure terrifiante pour se lever avec un visage prêt à l’emploi. Kim Kardashian y a donc certainement vu du potentiel et n’a pas hésité à en rajouter une couche.

La gaine de visage Skims est à la croisée du bandage et de la cagoule. Elle enveloppe le menton et remonte jusqu’au sommet du crâne, laissant seulement les oreilles dégagées. La promesse de cet objet qui a tout d’une farce ? Redessiner la mâchoire, lisser le grain de peau et même « améliorer la circulation et le drainage lymphatique » selon les termes de la marque.

Cet objet qui diabolise silencieusement les visages ronds ou les morphologies faciales tout en longueur n’est pas une « innovation », mais une énième abomination « skincare ». Au-delà de son ridicule palpable, ce produit sous-entend une fois de plus que le corps des femmes est « imparfait » et nécessite d’être retouché. À des années lumières de l’acceptation de soi, la gaine visage de Skims lutte contre le naturel et trafique le reflet au lieu de le laisser évoluer en paix.

Ce qu’en disent les médecins (ce n’est pas éloquent)

La gaine visage Skims ne fait pas non plus l’unanimité chez les professionnels de santé, qui y voient une supercherie. Cet accessoire présenté comme une révolution beauté, voire un tissu de Jouvence, est peut-être séduisant sur le papier, mais dans les faits, il n’a pas grand intérêt. Pire, au lieu de « rajeunir les traits » comme il le prétend, il peut les abîmer prématurément.

« À force de mettre le muscle au repos en le soutenant, il peut perdre en fibre musculaire et se relâcher encore plus qu’à l’origine. C’est contre-productif », prévient Dr Assadi dans les colonnes de Doctissimo. Autre point noir ? Ce bandeau, antithèse du confort, risque aussi de retarder les retrouvailles avec Morphée. « Cela peut perturber le sommeil, alors que bien dormir est nécessaire pour bien vieillir« , rappelle la spécialiste.

Cette gaine de visage Skims sculpte ainsi surtout de nouveaux complexes dont les femmes n’avaient pas besoin. Elle illustre à merveille cette tyrannie de l’apparence à laquelle les femmes sont soumises. Elle n’a pas sa place dans votre salle de bain, mais au musée des horreurs.