EvasHair gâte les cheveux texturés avec des soins inspirés d’Haïti

Alors que la société vante sans cesse les mérites des cheveux raides, la marque EvasHair, elle, rend justice aux cheveux texturés. Ceux qui s’épanouissent à leur guise autour du visage et qui se distinguent dans la foule. Avec ses soins qui déterrent les secrets de beauté les mieux gardés d’Haïti, elle redore tous ces cheveux fougueux qui font l’identité des femmes et qui sont le plus beau cadeau que la nature leur ait offert.

EvasHair, née pour sublimer les cheveux à textures

Pendant trop longtemps, la société est allée dans le sens des cheveux lisses, qui ne font pas de vagues et qui restent à leur place. Toutes les femmes dotées de cheveux crépus, bouclés ou ondulés ont alors voulu suivre ce modèle, se persuadant que leur chevelure était trop indisciplinée et pas assez esthétique pour se montrer à l’état brut. Sous le coup des injonctions, elles ont martyrisé leurs cheveux, aplani chaque mèche, refusant leur vraie nature. En 2017, alors même que le mouvement Nappy prend de l’ampleur, la chaine YouTube créée par Eva représente une safe place pour les femmes aux cheveux texturés en quête de représentation et de routine capillaire adaptée.

Eva Biassou-Andre porte ses cheveux comme un diadème : avec fierté. À travers ses conseils éclairants, elle a réussi à redonner confiance à toutes ces femmes à qui on a reproché d’avoir des cheveux « trop sauvages » ou une « coiffure négligée ». Elle a fédéré plus de 100 000 abonnés et pansé de nombreux complexes sur son passage. La suite logique pour cette ambassadrice des cheveux texturés ? Fonder sa propre marque pour que les femmes célèbrent ce qui a trop souvent été diabolisé chez elles.

EvasHair a alors pris vie en dehors des pixels pour s’ancrer dans les salles de bain et investir les mains de celles qui souhaitent affirmer leur identité capillaire. Ce qui, au départ, n’était que des tutoriels beauté ciblés s’est transformé en routine palpable et en produits concrets. Les soins EvasHair rendent hommage au savoir-faire haïtien, terre d’origine de sa fondatrice. Pour gorger sa chevelure très demandeuse, Eva a toujours utilisé l’huile de carapate préparée par son grand-père. Désormais, ce produit est l’un des best-sellers de la marque.

L’huile de ricin noire, trésor naturel au coeur de la routine EvasHair

Vous connaissez probablement l’huile de ricin classique à la couleur translucide. C’est un véritable combustible pour les cheveux. Pourtant, sa cousine éloignée, l’huile de ricin noire est 30 fois plus riche en polyphénols et beaucoup plus prometteuse. Cet élixir naturel employé depuis la nuit des temps par les femmes haïtiennes se suffit à lui seul pour répondre aux exigences nutritives des cheveux texturés.

Cet or noir révèle le potentiel des cheveux texturés. Il est d’ailleurs fabriqué dans le plus grand respect de la tradition haïtienne, par torréfaction au sein de plusieurs coopératives agricoles haïtienne fondée par Eva elle-même. En plus de nourrir les cheveux texturés, la marque EvasHair alimente l’économie locale. Un vrai cercle vertueux.

La gamme EvasHair, des potions hydratantes

Avec EvasHair à portée de cheveux, la routine capillaire n’est plus une contrainte, mais un plaisir. Les personnes qui ont les cheveux texturés peuvent choyer ce qui les caractérise sans y passer des heures. La marque revient à l’essentiel et plébiscite des ingrédients performants, disponibles à ciel ouvert. Main dans la main avec un laboratoire français, elle a imaginé une routine en quatre temps.

En parallèle de l’huile de ricin noire, qui fait déjà une bonne partie du travail, il y a aussi le shampoing enrichi en huile de tournesol, extrait de papaye, huile de soja et de moringa. La promesse d’une hydratation profonde et d’une chevelure pleine de vigueur. Vient ensuite l’après-shampoing versatile, qui fait aussi masque. Il agit directement sur le microbiote du cuir chevelu pour hydrater en profondeur la fibre capillaire et éviter les chutes.

Enfin, dernier acte de cette routine « miracle » : la crème hydratante capillaire sans rinçage qui vient parfaire le tout. Elle est enrichie en beurre de mangue, huile de ricin, extrait de papaye, miel, extrait de sève de bambou et huile de soja : c’est un véritable festin pour vos cheveux texturés.

La marque EvasHair redonne du pouvoir aux cheveux texturés qui se sont longtemps excusés d’exister. Elle fait une déclaration à ces chevelures mouvementées et au patrimoine esthétique d’Haïti. Les soins EvasHair sont des remèdes pour les cheveux, mais aussi pour la confiance.

