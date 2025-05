Ce shampoing crée la surprise : élu n°1 par 60 Millions de consommateurs

Un shampoing doux, efficace, respectueux de la peau et de l’environnement… et vendu à moins de 5 euros ? Oui ça existe, et il a été élu n°1 par 60 Millions de consommateurs. Retour sur les raisons de ce succès.

Un produit simple, mais redoutablement efficace

Dans le monde des soins capillaires, il est souvent difficile de s’y retrouver entre les slogans attrayants, les formules prétendument innovantes et les prix parfois excessifs. Le shampoing qui arrive en tête du classement du dernier comparatif réalisé par 60 Millions de consommateurs n’a rien de tape-à-l’œil : il se distingue par sa simplicité, sa composition courte et son efficacité prouvée.

Formulé par la marque Ducray, le Shampooing Extra-Doux dermo-protecteur coche toutes les cases pour prendre soin du cuir chevelu sans l’agresser. Pas de silicone, pas de colorant inutile, pas de parfum entêtant. Il contient 91 % d’ingrédients d’origine naturelle et a été testé sous contrôle dermatologique, ophtalmologique et même pédiatrique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ducray France (@ducray.france)

Une formule qui respecte la peau et la planète

Ce qui séduit dans ce produit, c’est autant son innocuité pour les cheveux que son impact limité sur l’environnement. Biodégradable, noté A pour la santé, B pour l’écologie et affichant un Cosméto’Score global de B, le Shampooing Extra-Doux de Ducray s’adresse aux personnes soucieuses de leur santé… mais aussi de celle de la planète.

Son flacon est d’ailleurs fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés et recyclables. Une preuve supplémentaire que l’on peut allier efficacité, accessibilité et conscience écologique.

Idéal pour toute la famille

Autre point fort : ce shampoing convient à tous les membres du foyer, des enfants aux adultes, y compris ceux qui ont un cuir chevelu sensible. Grâce à sa mousse légère et son parfum hypoallergénique, il lave sans irriter, même en usage fréquent. Les utilisateurs notent rapidement des cheveux plus souples, brillants et sains, sans effet « cheveux gras » au bout de deux jours.

Le Shampooing Extra-Doux de Ducray s’intègre facilement dans une routine capillaire quotidienne, que l’on ait les cheveux courts, longs, colorés ou naturels. C’est cette polyvalence qui le rend aussi populaire et pratique à utiliser.

Une jolie composition à petit prix

Dans son analyse, 60 Millions de consommateurs souligne aussi la composition courte du Shampooing Extra-Doux de Ducray, avec seulement 11 ingrédients, tous reconnus pour leur douceur. Cela réduit le risque d’allergies ou de réactions indésirables, tout en garantissant un lavage efficace.

Et le meilleur dans tout cela ? Son prix de 4,99 €. Un tarif accessible, surtout pour un produit validé par des experts de la consommation et recommandé pour un usage familial.

Ce classement de 60 Millions de consommateurs rappelle finalement qu’il n’est pas toujours nécessaire de dépenser des sommes importantes pour bien prendre soin de ses cheveux. Transparence, simplicité et efficacité peuvent faire toute la différence – et le Shampooing Extra-Doux de Ducray en est la preuve éclatante.