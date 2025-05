Ce geste banal qui abîme vos cheveux chaque jour sans que vous le sachiez

Chaque matin, vous suivez votre routine capillaire avec minutie, et pourtant, malgré vos efforts, votre chevelure reste terne, cassante ou difficile à coiffer. La raison pourrait se cacher dans un geste tellement banal qu’il passe inaperçu : le séchage des cheveux avec une serviette classique.

Le coupable : frotter ses cheveux avec une serviette éponge

Frotter vigoureusement ses cheveux pour les sécher rapidement est un réflexe quasi universel. Pourtant, les spécialistes sont formels : ce geste est l’un des plus destructeurs pour la fibre capillaire. Lorsque les cheveux sont mouillés, ils deviennent très élastiques mais aussi très cassants.

Lorsqu’on frotte les cheveux avec une serviette éponge, souvent rêche, on accentue les frottements mécaniques sur une matière déjà fragilisée. Résultat : cuticules soulevées, frisottis, cassures et perte de brillance.

Pourquoi ce geste est-il si problématique ?

Les cheveux sont composés de kératine et entourés de cuticules, sortes d’écailles protectrices. Lorsque les cheveux sont mouillés, ces cuticules sont ouvertes et la fibre devient plus vulnérable. En frottant avec une serviette :

on casse la structure naturelle du cheveu,

on crée des micro-fissures sur les longueurs,

on favorise les fourches aux pointes.

À long terme, cela compromet non seulement l’esthétique des cheveux, mais aussi leur capacité à retenir l’hydratation et à résister aux agressions extérieures.

Les bonnes pratiques pour sécher ses cheveux

Heureusement, quelques gestes simples peuvent changer la donne :

1. Optez pour le tissu adéquat

Abandonnez la serviette éponge traditionnelle, souvent trop abrasive. À la place :

Utilisez une serviette en microfibre : douce, absorbante, elle limite les frottements.

Un t-shirt en coton : une astuce populaire chez les coiffeurs pour un séchage tout en douceur.

Utiliser un tissu en microfibre réduit l’impact mécanique sur les cheveux mouillés et permet un séchage plus rapide.

2. Séchez par tapotement

Plutôt que de frotter, tapotez délicatement les longueurs pour enlever l’excès d’eau. Vous pouvez aussi enrouler vos cheveux dans la serviette pendant 10 à 15 minutes pour un séchage passif, sans agression.

3. Laissez respirer vos cheveux

Si possible, laissez vos cheveux sécher à l’air libre. Si vous utilisez un sèche-cheveux, préférez une température tiède, maintenez une distance d’au moins 15 cm et utilisez un embout diffuseur.

4. Ne démêlez pas n’importe comment

Évitez les brosses classiques sur cheveux mouillés. Utilisez un peigne à dents larges, en commençant par les pointes. Ce geste réduit considérablement les risques de casse.

D’autres gestes banals tout aussi nuisibles

Ce n’est pas le seul réflexe du quotidien à remettre en question. Voici d’autres habitudes à éviter pour conserver des cheveux en pleine santé :

Dormir les cheveux mouillés : cela favorise les frottements sur l’oreiller et crée des points de rupture.

Utiliser des élastiques métalliques : ils abîment la fibre en arrachant les mèches.

Laver ses cheveux à l’eau très chaude : cela ouvre excessivement les cuticules, dessèche la fibre et irrite le cuir chevelu.

Changer de taie d’oreiller : préférez la soie ou le satin, qui réduisent les frottements nocturnes.

Une routine capillaire plus consciente

L’objectif n’est pas de bannir tous vos gestes quotidiens, mais de les adapter pour mieux respecter la nature de vos cheveux. Le simple fait de remplacer une serviette classique par une alternative douce, ou de changer votre façon de sécher peut suffire à transformer l’apparence et la texture de votre chevelure en quelques semaines. Les cheveux c’est comme toutes les choses auxquelles on tient, plus on y fait attention et on les traite avec soin, plus ils restent beaux longtemps.

En cessant de frotter vos cheveux avec une serviette classique, vous les protégez ainsi d’une usure invisible mais redoutable. Et en adoptant des réflexes plus doux, vous offrez à vos cheveux la possibilité de retrouver éclat, douceur et résistance. La beauté des cheveux commence souvent par les gestes les plus simples. Encore faut-il les connaître.