En 2026, votre routine beauté aura bien changé (et c’est plus simple que vous ne le pensez)

D’ici 2026, la routine beauté se transforme en profondeur. Fini les étagères surchargées et les gestes complexes : place à une approche plus simple, plus connectée et plus respectueuse de soi et de la planète. Voici comment votre routine beauté pourrait évoluer dans les mois à venir.

Moins de produits, plus d’efficacité : le minimalisme s’impose

Le « skinimalisme », contraction de « skin » (peau) et « minimalisme », devient la norme. Les consommatrices optent pour des routines allégées, privilégiant des produits multifonctions aux formulations épurées. Cette tendance répond à une quête de simplicité et de transparence, tout en réduisant l’impact environnemental.

La beauté technologique au service de la personnalisation

Les avancées technologiques révolutionnent les soins beauté. Des appareils connectés analysent la peau en temps réel, permettant des diagnostics précis et des recommandations personnalisées. Cette approche sur mesure offre une efficacité accrue et une meilleure compréhension des besoins individuels.

L’essor de la beauté comestible

Les compléments alimentaires et les produits comestibles enrichis en collagène, acide hyaluronique ou spiruline gagnent en popularité. Ces « nutricosmétiques » promettent une beauté de l’intérieur, en complément des soins topiques. Bien que leur efficacité fasse débat, leur succès reflète une volonté d’adopter une approche holistique du bien-être.

Des emballages durables et innovants

La durabilité devient un critère essentiel dans le choix des produits de beauté. Les marques investissent dans des emballages recyclables, rechargeables ou biodégradables, réduisant ainsi leur empreinte écologique. Cette démarche répond à une demande croissante des consommatrices pour des produits respectueux de l’environnement.

Le retour du glamour

Après des années de minimalisme, le maquillage audacieux fait son grand retour. Inspiré par des esthétiques telles que le « Barbiecore » ou le « balletcore », ce style célèbre la féminité et l’expression de soi. Les yeux deviennent le point focal, avec des fards pigmentés et des textures innovantes.

En 2026, la routine beauté se veut ainsi plus personnalisée et responsable. Elle reflète une prise de conscience collective, où efficacité rime avec simplicité, et où chaque geste beauté devient un acte engagé. Cette évolution offre une opportunité de redéfinir notre rapport à la beauté, en harmonie avec nos valeurs et notre bien-être.