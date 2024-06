Ce soin multi-usage incorpore le cacao dans nos routines skincare et c’est divin !

Le cacao s’affiche surtout dans nos assiettes ou nos mugs, au gré de desserts envoûtants ou de boissons cocooning. Mais c’est aussi l’ingrédient star des soins d’exception Théobroma. La griffe française, lauréate du prestigieux prix Cosmébio pour son soin iconique Baume des Dieux, extrait le meilleur de cette fève aromatique et la détourne de nos cuisines pour l’intégrer dans nos routines beauté. Cette fois-ci, le cacao s’immisce dans des recettes qui ne sont pas à destination de nos papilles, mais de notre peau abîmée, sensible ou très sèche. En plus d’éveiller les sens, les formules sensorielles développées par Théobroma nourrissent, apaisent, réparent et protègent la peau en profondeur, tout en vous invitant à un pur moment de bien-être.

Nous avons testé la « Crème Universelle », de la gamme Baume des Dieux, et nous comprenons mieux la success story de Théobroma. Versatile, cette crème onctueuse et fondante accomplit le travail de plusieurs produits à elle seule et nous invite à apprécier le cacao autrement qu’à travers notre bouche.

Théobroma, des soins naturels dictés par le cacao

Le cacao, il est plus coutume de le déguster que de l’appliquer sur sa peau. En général, il saupoudre les tiramisus et domine des recettes régressives. Mais si cet ingrédient à la robe brune a surtout sa place dans les petites crèmes de grand-mère et autres mets sucrés, il a aussi de bonnes raisons d’investir nos salles de bain. L’épiderme se délecte volontiers des qualités de ce fruit aux vertus exceptionnelles. Sur le plan beauté, le beurre de cacao est particulièrement intéressant.

C’est une prouesse de la Nature, qui a beaucoup à nous offrir. Riche en acides gras, en vitamines et en minéraux, il nourrit intensément la peau. C’est le fruit le plus généreux en antioxydant qui pousse sur terre. Il contient également de la Théobromine, une molécule « de Jouvence », qui stimule la production de collagène et atténue les signes de l’âge. C’est de là que la marque Théobroma tient son nom. Elle a fait du cacao, sa signature, voire même son emblème. Si l’univers cosmétique a l’habitude de puiser dans les placards de nos cuisines ou nos paniers de fruits pour soigner nos maux cutanés, Théobroma, elle, pousse l’idée encore plus loin.

Pionnière en son genre, elle explore tout le potentiel du cacao et ne perd pas une miette de ses vertus. Les soins d’exception qu’elle façonne se rapprochent de la perfection. Il suffit de les scanner sur l’application Yuka pour en faire le constat. Le résultat parle de lui-même : 100/100. Élève modèle et jeune prodige de la beauty sphère, Théobroma prône tout naturellement une beauté « sobre » et consciente. Au dos de ses soins, pas de listes interminables qui sonnent chimiques. Les formules sont courtes, made in France, certifiées par ECOCERT et les ingrédients nous parlent. Plus de 99 % d’entre eux sont d’ailleurs naturels. Les soins sont développés en Suisse, pays du chocolat, ce qui les rend encore plus gourmands et addictifs.

Notre expérience avec la « Crème Universelle », en vedette chez Théobroma

La « Crème Universelle » de la collection Baume des Dieux est certainement la plus grande fierté de Théobroma. C’est l’égérie, l’icône de toute sa gamme. Et nous comprenons pourquoi. Ce soin universel sait tout faire et ne s’adresse pas qu’à une seule partie de notre corps. Il se destine à toutes les zones qui ont besoin de tendresse et de vitalité. Cadeau du ciel, ce soin est tombé entre nos mains et a intégré notre vanity en grande pompe.

Des pointes sèches de nos cheveux, à nos gambettes irritées en passant par notre visage déshydraté, la « Crème Universelle » a fait des miracles partout où elle est passée. Le beurre de cacao, hautement concentré, en est évidemment l’heureux responsable. Il est à l’œuvre avec de l’huile de coco, de la vitamine E, de la cire de carnauba et du macérat de carotte. Une combinaison magique promesse d’une peau de velours. Notre peau, à tendance grasse sur le visage, mais rugueuse sur les bras et les jambes, a pu goûter à cette potion contemporaine, unique dans la beauty-sphère.

Un voyage sensoriel gourmand

Le packaging Théobroma annonce déjà la couleur. Le soin se présente dans un écrin élégant en verre enveloppé d’une belle teinte chocolatée. À l’ouverture, l’odeur de cacao charme notre nez et nous embarque dans un voyage sensoriel rarement permis en skincare. Cette routine beauté que nous accomplissons de façon machinale se transforme alors en moment de pur bien-être.

Les effluves qui s’échappent du pot nous rappellent des notes subtiles et délicates des gourmandises maison que faisaient maman et la tablette réconfortante du soir. Bref, que des images positives. Ce parfum à la fois corsé et sensuel donne l’illusion d’avoir ouvert cette chère boîte de cacao brut en poudre. Bien loin de la sempiternelle « vanille », qui a souvent le monopole des soins de ce type, le cacao est intrinsèquement lié au « plaisir ».

Une texture « beurrée » agréable

Vient ensuite l’épisode de l’application, qui, lui aussi relève du « jamais vu ». La texture « pommade » de ce soin Théobroma ne ressemble à aucune autre. Contrairement aux produits analogues, qui sont soit trop crémeux, soit trop huileux, la « Crème Universelle » de la collection Baume des Dieux est un bon entre-deux.

La texture est évolutive. Lorsque nous la faisons chauffer entre nos doigts, elle prend une forme fondante qui glisse sans effort sur la peau et pénètre spontanément. À l’odeur, c’est toujours aussi envoûtant. La « Crème Universelle » laisse un fini soyeux sur la peau et a l’avantage de ne pas coller.

Un format « tout en un » compatible avec les routines minimalistes

Ce soin Théobroma est polyvalent et se suffit à lui-même dans notre trousse de toilette. Nul besoin d’avoir toute une artillerie de cosmétiques sur soi, la « Crème Universelle » de la collection Baume des Dieux est un véritable « couteau suisse ». Quand nous partons en vadrouille, nous ne prenons plus que lui dans nos bagages.

Pour cause, c’est un produit caméléon. Il s’adapte aux exigences de notre peau. Il s’étend à des zones larges du corps et peut aussi bien servir de crème de jour que de soins pour pointes sèches. En clair, au lieu d’appliquer d’innombrables produits sur notre corps, nous ne sollicitons que les pouvoirs de ce soin « sans limites ». L’idéal pour voyager léger et désencombrer sa routine.

Une peau revitalisée et plus douce

ll faut savoir que nous avons une peau assez contradictoire. Notre visage produit beaucoup de sébum et le reste de notre corps affiche les stigmates d’une sécheresse cutanée. C’est donc un excellent crash test pour voir si la « Crème Universelle » de la collection Baume des Dieux tient ses promesses. Verdict : après deux semaines d’application régulière, notre peau respire la santé. Un constat aussi entendu dans la bouche de nos proches avec ce récurrent « tu as bonne mine ».

Malgré sa substance « riche », le soin n’a pas empiré l’apparence « luisante » de notre minois. À l’inverse, il a estompé nos traces d’acné, lissé notre grain de peau et illuminé notre teint. Nos jambes, elles, étaient semblables à de la laine de verre avant de faire la rencontre de la « Crème Universelle ». Désormais, les plaques d’irritation disgracieuses ont laissé place à une peau soyeuse, qui semble presque « photoshopée ». Ça y est, nous osons enfin afficher nos gambettes sans honte sous des jupes et des robes estivales !

Une gamme étoffée pour étendre le plaisir cacaoté à tout le corps

La « Crème Universelle » de la collection Baume des Dieux n’a pas tardé à devenir notre soin favori et à se hisser en évidence dans notre salle de bain. Il n’y a pas de doutes, elle met à l’amende (ou plutôt au cacao) tous ses concurrents. Ce soin, qui est devenu l’élu de notre peau, est le premier d’une longue et brillante série. La gamme Théobroma est d’ailleurs bien fournie. Le sacro-saint cacao se décline aussi dans d’autres produits, à l’image de gommage exfoliant, de masque nourrissant ou encore de crème de jour avec SPF30 pour profiter du soleil sans dégrader la peau.

Théobroma capitalise sur cette fameuse théobromine pour nous donner le privilège de garder un visage radieux malgré l’avancée dans l’âge. C’est grâce à cette supramolécule, que les fèves de cacao contiennent en masse, que nous pouvons vieillir sans que ça ne se remarque sur la peau.

La « Crème Universelle », de la gamme Baume des Dieux signée Théobroma porte bien son nom : elle nous accorde le luxe de la « jeunesse éternelle ». Comme quoi, le cacao peut aussi épater hors des fourneaux !

