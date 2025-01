Votre peau mérite le meilleur : adoptez la nouvelle gamme beauté complète Terravita

Nul besoin d’avoir une routine beauté à rallonge et de gaver votre peau de produits pour constater des changements sur votre derme. Si vous voulez retrouver une peau en bonne santé, allez à l’essentiel et revoyez la base de votre vanity. Sollicitez des soins de pointe, qui conjuguent éléments naturels et innovation. Pour mener à bien votre quête, découvrez la gamme cosmétique Terravita. Depuis 20 ans, ce laboratoire français situé à Aix-en-Provence concocte des produits qui allient naturalité et efficacité. Il incarne l’excellence à la française.

Terravita aborde la santé et la beauté sous tous les angles, avec des solutions « In » et « Out » (compléments alimentaires bien-être physique, mental, métabolique nutricosmétique, etc.). La marque vient de sortir des soins de qualité dermo-cosmétiques qui se rendent vite indispensables. Pour convertir le « tu as l’air fatiguée » de vos proches en une remarque plus élogieuse, confiez votre peau à Terravita.

La qualité française à son apogée : découvrez l’univers Terravita

Le laboratoire Terravita est né il y a 20 ans avec une mission : faire du bien-être général une priorité. Pour la concrétiser, Terravita ne s’encombre pas d’ingrédients superflus qui sonnent « chimique ». La marque tricolore, qui a déjà conquis près de 450 000 Français.es, fait de la nature sa principale alliée. C’est de là qu’elle tire sa force et sa richesse.

Terravita sélectionne rigoureusement ses ingrédients pour leur qualité, naturalité, efficacité et biodisponibilité. Le laboratoire s’est fait connaître avec ses solutions « In ». Gélules, gummies, comprimés, poudres, ampoules ou encore compte-gouttes… tous les compléments alimentaires signés Terravita sont formulés sans OGM ni agents controversés. Les ingrédients qu’ils abritent sont brevetés et les dosages justifiés par des études cliniques pour les prendre les yeux fermés. Avant de sortir sur le marché, les produits Terravita sont soumis à des tests approfondis de satisfaction et d’efficacité pour garantir des formules au plus proche de la perfection. Vous bénéficiez donc de produits fiables, performants et conçus pour répondre à vos attentes les plus exigeantes.

Aujourd’hui le laboratoire compte plus de 80 références et propose une approche globale de la beauté pour une routine à 360°, qui ne passe pas seulement par l’application externe de crèmes. Terravita, laboratoire exigeant qui défend des valeurs précieuses et urgentes, redéfinit la beauté d’une nouvelle façon. Auréolé d’une note de 9,4/10 par les clients, Terravita est la référence des solutions de santé et de la nutricosmétique. Le laboratoire, bien ancré dans le paysage français, a sorti une gamme de cosmétiques pour étoffer ses formats et choyer la peau de fond en comble.

Une gamme cosmétique clean qui se suffit à elle seule

Avec sa gamme de cosmétique transparente, traçable et épurée, Terravita fait une belle déclaration à votre peau malmenée. Elle respecte les peaux les plus sensibles en faisant abstraction des composants irritants tels que les huiles essentielles et les sulfates. Terravita, toujours à la recherche des formules les plus abouties, sollicite des ingrédients brevetés et biomimétiques, qui ne font qu’un avec la peau en mimant sa composition. Ingénieux, n’est-ce pas ? Au dos des soins Terravita, pas de mauvaises surprises ou de termes complexes qui paraissent suspects.

La liste d’ingrédients est courte et sonne familière. Portés par deux ingrédients phares, dont l’acide hyaluronique et l’aloe vera et complétés par d’autres actifs à l’efficacité démontrée, sélectionnés avec minutie, les soins cutanés signés Terravita sont des valeurs sûres et incarnent une beauté saine. Avec minimum 98 % d’ingrédients d’origine naturelle, 100 % vegan, 0 % alcool, colorant, sulfate, silicones et parabènes… Terravita confirme son approche naturelle de la beauté. La gamme Terravita obtient une note de 100 % sur Yuka, signe de son exemplarité. Tous ces engagements, qui concernent à la fois la chaîne de fabrication et la composition, illustrent le potentiel de ces soins façonnés de A à Z en France.

Les produits Terravita qui vont métamorphoser votre peau

Pour que votre peau recouvre sa vitalité, il vous faut seulement les produits phares de la gamme Terravita. Comme quoi, rien ne sert de surcharger sa routine lorsqu’on a des soins performants et bien pensés. Chaque soin cosmétique utilise des actifs naturels, optimisés pour répondre à des besoins variés. Que vous ayez la peau déshydratée, qui tiraille ou des signes de l’âge qui commencent à se lire entre les lignes de votre visage, Terravita a la solution à chaque tracas cutané.

Le sérum absolu pour retrouver une peau de bébé

Terravita possède un soin qui sublime toutes les peaux. Ce sérum intelligent, potion à base de plante de la résurrection, d’acide hyaluronique et de Bakuchiol, change l’apparence de votre peau en quelques semaines. Ce soin a plusieurs facettes. Il apaise et hydrate la peau pour un confort durable. Il unifie le teint et apporte de l’éclat. Grâce à ce sérum, votre peau redevient nette et ne nécessite plus aucun coup de pinceau. Avec sa texture fluide et son odeur délicate qui se fond dans la peau, ce soin Terravita est également propice à la détente et à la zénitude.

La crème hydratante pour une peau revigorée

C’est un soin quasi vital pour la peau ! La crème hydratante relève de l’évidence dans la routine skincare. C’est un peu le carburant de votre peau. Alors pas question de la zapper. Celle-ci ne se contente pas de gorger votre peau sèche et rêche. Elle la protège des agressions extérieures, la nourrit en profondeur et la revitalise. L’aloe Vera, l’acide hyaluronique et les céramides sont en vedette de ce soin, qui fait renaître la peau et lui offre l’éclat dont elle a besoin.

L’acide hyaluronique complex pour entretenir sa peau de l’intérieur

Dès 25 ans, la peau commence à perdre sa densité et à s’affaisser. Ce soin « In », véritable prouesse du laboratoire Terravita, se distingue par une alchimie parfaite entre l’acide hyaluronique, les céramides brevetés, l’hydrolysat de collagène marin et l’élastine marine. Enrichi en antioxydants, vitamines et minéraux, il nourrit et hydrate la peau en profondeur, grâce à ses deux ingrédients stars : l’acide hyaluronique et les céramides. Cette combinaison savamment étudiée agit à la fois de manière préventive et réparatrice sur les signes du vieillissement. Avec sa composition réfléchie, ce complexe renforce la barrière cutanée, redonne du tonus et garantit une peau éclatante.

Pour libérer le charme de votre peau et garder un visage intact au fil des âges, vous pouvez compter sur Terravita ! Le laboratoire français se fait le garant de votre beauté.

