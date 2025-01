L’erreur fatale que tout le monde fait en se lavant le visage

Le matin ou le soir, vous passez peut-être votre tête sous le robinet pour vous débarrasser des impuretés et mettre votre visage au propre. C’est presque devenu un automatisme, au même titre que le brossage des dents. Vous ne vous posez pas la moindre question lorsque vous exécutez ce geste. Pourtant, lors de vos ablutions, vous commettez une erreur qui peut changer l’apparence de votre peau. Elle se niche dans le mitigeur, que vous tournez, soit trop, soit pas assez. L’eau que vous portez à votre visage lors de ce rituel n’est jamais à la bonne température. Froide ou chaude, elle n’est pas à l’avantage de votre minois. Mais alors comment se laver le visage, pratique pas si innocente ?

L’eau chaude : l’illusion de la purification parfaite

C’est un geste que vous faites naturellement. Lorsque vous passez devant la glace, vous penchez la tête en avant et vous la plongez sous l’eau du robinet. C’est le premier geste que vous exécutez le matin, en amont de vos soins, mais c’est aussi celui qui conclut votre journée. C’est tellement machinal que vous le faites sans réfléchir. Vous dirigez la manette vers le point rouge pour ouvrir vos pores (et vous réchauffer au passage). Vous vous dites certainement que vos soins pénètreront plus facilement et que votre peau ressortira plus nette. À tort.

« L’eau chaude peut temporairement détacher les huiles et les débris de la peau, ce qui donne aux pores une apparence plus propre, mais elle ne change pas réellement leur taille », clarifie la dermatologue Dr Hannah Kopelman au Huffpost. Même si se laver le visage à l’eau chaude semble profiter à votre peau, en réalité, cette douche faciale brûlante ne fait que l’endommager. Cette chaleur excessive déstabilise la barrière cutanée, en éliminant les huiles naturelles protectrices. Résultat ? Une peau asséchée, irritée et plus vulnérable aux agressions extérieures. Peaux grasses ou sèches, aucun derme n’est épargné.

Si vous avez une peau anormalement sèche qui desquame ou à l’inverse une peau qui dégouline de sébum, la réponse à vos tracas cutanés se trouve peut-être dans ce rituel. Se laver le visage à l’eau chaude est indéniablement réconfortant en hiver, mais ça fait beaucoup de dégâts pour 2 minutes de plaisir.

L’eau froide : un faux allié pour une peau ferme

L’eau froide est souvent présentée comme la solution magique pour resserrer les pores et tonifier la peau. Même si se laver le visage à l’eau froide n’est pas un moment agréable et dresse tous les poils du corps, vous avez cette impression de pureté. Après cette immersion, vous vous sentez « régénérée » du front au menton. Et ce n’est pas totalement faux. Rassurez-vous ce n’est pas une souffrance vaine.

L’eau froide resserre les vaisseaux sanguins et permet de défroisser la peau. Les poches sous les yeux s’estompent également sous l’effet du froid. Mais alors que peut-on reprocher à l’eau froide ? Eh bien, elle n’élimine pas les impuretés. Vous avez beau frotter avec vos mains, votre peau reste « sale ». C’est un peu comme laver sa vaisselle avec de l’eau gelée, ça n’a aucun intérêt. Le docteur Kopelman conseille de commencer par de l’eau tiède pour nettoyer et, si vous le souhaitez, de terminer par un peu d’eau froide pour revigorer la peau.

L’eau tiède : l’équilibre parfait ?

Ni trop chaude, ni trop froide : l’eau tiède est ainsi votre meilleure alliée pour un nettoyage doux et efficace. Bien sûr, vous n’allez pas mettre un thermomètre sous votre jet à chaque lavage pour vérifier la température, comme on le fait pour le bain des bébés. Fiez-vous simplement à votre « ressenti » et ajustez au toucher.

L’eau tiède permet de nettoyer la peau en profondeur sans l’agresser. Elle aide à éliminer les résidus de maquillage, de pollution ou de sébum tout en respectant la barrière naturelle de la peau. Cette température respecte tous types de peaux. En hiver, elle est particulièrement recommandée pour éviter les chocs thermiques et l’effet « chaud-froid ». Maintenant, vous savez ce qu’il vous reste à faire pour vous laver le visage correctement.

L’eau minérale, la solution à tous les problèmes ?

Le matin ou le soir, vous vous lavez le visage à la source la plus « proche », dans votre salle de bain. Or, l’eau qui jaillit du robinet n’est pas vraiment très pure. Elle est traitée et peut s’avérer abrasive. Chlore, métaux lourds, calcaire, composés organiques et volatils, pesticides, résidus médicamenteux… ce n’est visiblement pas la meilleure « recette de Jouvence ». Dans certaines régions, l’eau du robinet est dite « dure » car elle contient une forte concentration de minéraux comme le calcium et le magnésium. Ce calcaire peut dessécher la peau et provoquer des rougeurs ou des sensations d’inconfort, en particulier pour les peaux sensibles ou sujettes à des affections comme l’eczéma.

L’eau minérale en bouteille, souvent plus douce, contient des minéraux équilibrés et ne présente pas de calcaire irritant. Utilisée pour rincer votre visage après un nettoyage, elle peut calmer les irritations et laisser une sensation de fraîcheur. Certaines eaux thermales en spray, riches en oligo-éléments, ont même des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires. Cependant, si l’eau minérale est plus clémente avec votre peau, elle l’est moins pour la planète. En revanche, vous pouvez plébisciter des eaux florales, c’est un bon compromis.

Se laver le visage à l’eau est un geste en apparence banale. Pourtant, là aussi, il faut faire preuve de vigilance. Le diable se niche dans les détails, y compris dans votre routine skincare.