Révélez votre éclat naturel avec cette marque de skincare qui allie science et nature !

Entretenir sa peau ne devrait pas être une contrainte, mais un plaisir, voire un tête-à-tête privilégié avec soi. Pour que cette routine skincare retrouve son sens premier et soit enfin à votre avantage, la marque Symbolik a sorti un soin emblématique propice à l’envol des sens et à la relaxation. Cette jeune griffe française en devenir propose une alchimie parfaite entre innovations scientifiques et ingrédients authentiques puisés en Afrique. Elle ne délaisse aucune zone du corps et s’attèle à adoucir la peau dans les moindres détails. À travers ce soin mixte versatile, naturel et envoûtant, Symbolik vous initie à un rituel qui fait du bien de l’extérieur comme de l’intérieur.

Un soin innovant et naturel qui fait une ode aux peaux sèches

Lorsque la peau affiche des rugosités, beaucoup se sentent obligé.e.s de la gorger de mille et un nectars. La routine n’en finit plus, mais ne semble pas vraiment porter ses fruits. Alors que la sécheresse cutanée est un des problèmes les plus communs entre les murs des salles de bain, elle est rarement abordée de la bonne manière. La plupart des produits du marché ne se suffisent pas à eux-mêmes et nécessitent d’innombrables compléments. En définitive, vous vous retrouvez avec une routine interminable qui ne vous apporte même pas l’effet nourrissant escompté.

Adiza Traoré, la tête pensante derrière la marque Symbolik, est aussi passée par là. Dotée d’une peau très sèche, elle a essuyé plusieurs désillusions sur un marché du skincare, richement fourni, mais constamment « hors sujet ». Faute de solutions, elle a confié sa peau à des remèdes plus familiers, hérités de sa culture africaine et puisés dans les souvenirs de sa tendre enfance. Du réconfortant beurre de karité à la généreuse huile de baobab, sa peau toute entière en est ressortie vainqueur. Largement convaincue par ces ingrédients transmis de génération en génération, Adiza en a fait les protagonistes de sa marque Symbolik.

Avec son soin emblématique « Crème Soufflée » qui arrive en renfort des peaux arides, elle unit les merveilles de la nature aux prouesses de la science. À travers Symbolik, l’accent est mis sur le ressenti. Au-delà de vous faire recouvrir une peau de velours que vous prenez plaisir à exhiber, ce soin signé Symbolik a une autre priorité : instaurer une parenthèse bien-être de l’ouverture du pot à sa clôture. Plus qu’une marque de skincare, Symbolik est un art de vivre.

La « Crème Soufflée », le soin phare qui cumule les bienfaits

Son nom évoque d’emblée une délicieuse gourmandise corporelle, un dessert à destination de la peau. Le soin intitulé « Crème Soufflée » est le premier né de la ligne skincare Symbolik. C’est l’emblème de la marque. Cette crème mixte, qui ne fait pas de distinction de genre, régénère et hydrate la peau en profondeur. Contrairement aux soins de surface qui « embellissent » sans réparer, la « Crème Soufflée », elle, s’attaque au vif du problème et va à l’essentiel. Elle s’articule autour de trois ingrédients, tous fournis par notre chère Mère Nature et récoltés en Afrique, terre de Jouvence où le soin est une tradition.

Au cœur de cette crème, composée à 98,9 % d’ingrédients d’origine naturelle, trône le beurre de karité. Souvent croisé dans les soins capillaires, il se fait un peu plus discret sur la scène du skincare. Accusé, à tort, de faire reluire la peau et de laisser un fini gras, c’est pourtant un prérequis pour l’hydrater et la rendre soyeuse. L’huile de baobab est aussi aux premières loges. Plébiscitée pour son profil antioxydant et ses vitamines à foison, elle se charge de nourrir la peau et de la régénérer. L’huile essentielle de myrrhe complète ce savant trio et s’attèle à cicatriser la peau et à la tonifier. Ensemble, ces trois ingrédients mutualisent leur force et leurs vertus pour offrir un soin complet qui remplit son rôle à 100 %.

Symbolik, la nouvelle Madeleine de Proust du skincare

Appliquer la « Crème Soufflée » Symbolik, c’est s’adonner à un rituel en trois dimensions : olfactif, visuel et tactile. C’est vivre une expérience sensorielle unique qui lisse la peau, mais aussi l’esprit. Les soins Symbolik apaisent les irritations cutanées et calment les humeurs en dent de scie sur leur passage. Ils ont presque une portée thérapeutique. L’incontournable « Crème Soufflée » incarne justement cette belle sensation de pesanteur et d’évasion. Avec sa texture onctueuse qui fond sous les doigts, ses notes dominantes de fleur de coton et son apparence immaculée synonyme de pureté, elle surclasse toutes les rencontres skincare.

Cette crème met du baume au cœur, en plus d’en mettre sur le corps. Et ça, ce n’est pas négligeable dans une société où tout va trop vite. Ancré dans une approche « slow life », Symbolik se distingue par ses formules minimalistes, unisexes et son parti pris humain du skincare. La griffe tricolore, qui prône l’universalité de sa confection à ses campagnes de communication, a déjà tout d’une grande. Adiza, la fondatrice, compte d’ailleurs étoffer sa vitrine avec une huile sèche pour le corps, un gommage et une crème pour les mains.

Symbolik, en pleine construction de son empire, ajoute une dose de sérénité dans les routines skincare. À vous de l’accueillir à bras ouverts ! Étaler cette crème d’exception va devenir votre nouvelle passion.

