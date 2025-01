Voici les secrets pour avoir une peau douce tout l’hiver !

Sous les effets du froid, la peau se fissure et râpe sous les doigts. Elle s’apparente au dos rugueux d’une éponge, voire même à de la laine de verre. Et parfois les soins pour le corps ne suffisent pas à la réparer et à lui rendre son apparence de velours (sauf un présent dans la liste qui suit). Alors voici les secrets pour avoir une peau douce et confortable pendant l’hiver, alias la saison ennemie de votre épiderme. Adieu les rougeurs et les tiraillements ! Prendre soin de votre corps devient votre résolution numéro un en 2025 et ça commence par une routine cocooning !

Le beurre pour le corps « La Caresse » signé Onérique

C’est un soin pour le corps dont vous n’allez plus pouvoir vous passer. Il puise sa force dans la nature, un vanity à ciel ouvert. Avec 99,2 % d’ingrédients d’origine naturelle, ce beurre à la texture enveloppante est la potion magique que vous attendiez pour votre corps, qui porte les stigmates de l’hiver. Le beurre de mangue, allié au beurre de karité, nourrit en profondeur et renforce la barrière cutanée tandis que l’huile de jojoba laisse un fini soyeux et apporte un réconfort urgent à votre derme. Un délicieux cocktail qui cueille les sens et qui régale divinement la peau.

Ce soin signé Onérique, jeune marque confidentielle qui fait une déclaration d’amour à votre corps, est l’incarnation même du mot « délicatesse ». Il apporte une dose de poésie bienvenue à votre routine. Lorsqu’il entre en contact avec votre peau, vous avez cette impression de pesanteur. Il apaise votre corps, mais aussi votre esprit. Vous ne vous contentez pas d’appliquer une crème, vous vivez une expérience de bien-être sans égale. C’est un peu votre récompense dans le tumulte du quotidien, votre petite thérapie en pot. Votre peau n’a jamais été aussi rayonnante ! Et pour en profiter, un jeu-concours vous attend sur notre compte Instagram.

L’avoine pour une peau apaisée

L’avoine n’a pas seulement sa place dans votre latte du matin ! Pour arborer une peau douce en hiver, il s’invite volontiers dans votre routine skincare. Au-delà de gâter les papilles, cette plante au goût subtil de noisette gâte le corps. L’avoine est idéale pour calmer la peau irritée, sèche ou sujette aux démangeaisons.

Pour faire un soin apaisant, versez de la farine d’avoine dans un bas de collant, attachez-le et laissez-le tremper dans un bain chaud comme vous le feriez avec une boule à bain. Cela créera une sorte d’infusion d’avoine, parfaite pour adoucir et apaiser les peaux sensibles. Veillez toutefois à ce que l’eau de votre bain ne dépasse pas 30° afin de ne pas dessécher votre peau.

Un exfoliant naturel à base de sucre

Pour afficher une peau douce tout l’hiver et l’immuniser contre les températures abruptes de la saison, l’exfoliation est une étape obligatoire. À condition que le gommage ne soit pas trop agressif. Le but n’est pas de ressortir de ce soin avec des griffures écarlates, mais d’éliminer les peaux mortes.

Préférez donc des exfoliants doux, comme des gommages à base de sucre ou des exfoliants enzymatiques qui n’irritent pas la peau, mais la renouvellent en douceur. Pour optimiser ce soin maison, ajoutez du miel, un élixir de beauté naturel apprécié pour ses propriétés antibactériennes et hydratantes.

Le grammage de vos serviettes de bain, un détail important

C’est certainement un critère que vous ignorez. Selon leur grammage, les serviettes de bain sont plus ou moins respectueuses de la peau. En général, plus le grammage est élevé, plus la serviette est épaisse et moelleuse. Une serviette avec un grammage élevé, autour de 500-700 g/m², vous offrira une sensation de luxe et d’absorption rapide après votre douche. À l’inverse, en-dessous, elles sont peut-être plus légères, mais elles rapent sur leur passage. D’où l’importance d’investir un peu plus dans votre linge de toilette pour que votre peau en ressorte plus douce que jamais !

Appliquer vos soins au bon moment : après la douche

Il y a un certain timing à respecter pour décupler les effets de vos soins et avoir une peau aussi douce que celle des bébés. Lorsque vous sortez de la douche, votre peau est encore humide, ce qui permet aux soins de mieux pénétrer et d’être plus efficaces. De plus, la chaleur de l’eau a ouvert vos pores, créant ainsi un environnement propice à l’absorption.

Appliquer vos crèmes, huiles ou sérums juste après la douche permet non seulement de sceller l’hydratation, mais aussi de rester dans un état de relaxation agréable. C’est le moment idéal pour maximiser l’effet de vos soins et transformer votre routine en un véritable rituel de bien-être.

Utiliser un SPF même en hiver !

Les soins dotés d’un SPF sont souvent associés à la saison estivale. Mais ce n’est pas parce que le soleil se fait rare dans le ciel et que le thermomètre frise les 0° qu’il faut s’en passer. Même en hiver, la protection solaire est indispensable. Les rayons UV sont toujours présents, même s’ils se font moins ressentir.

Vous devez donc appliquer un SPF quotidiennement, même si vous ne vous exposez pas au soleil. Non seulement cela protège votre peau contre les signes du vieillissement prématuré, mais cela aide aussi à prévenir les taches brunes et à maintenir la douceur de votre épiderme.

Ne pas négliger l’hydratation interne !

Si vous prenez soin de votre peau de l’extérieur, n’oubliez pas qu’elle a aussi besoin d’hydratation de l’intérieur. En hiver, on a tendance à boire moins d’eau, mais il est important de maintenir une bonne hydratation pour une peau souple et éclatante. Pensez à boire régulièrement de l’eau, des tisanes ou des infusions. Les soupes et les bouillons sont aussi de bonnes alternatives pour maintenir l’hydratation tout en réconfortant le corps.

Avoir une peau douce et rayonnante en hiver ne relève pas de l’impossible. Il suffit simplement de s’accorder du temps pour soi et de bien orchestrer sa routine skincare. C’est peut-être donc le moment de revoir vos priorités.

