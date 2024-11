Teint glowy en hiver : voici la recette pour briller 365 jours par an !

Le soleil a tiré sa révérence pour laisser place à la grisaille automnale. Le ciel, campé par la brume et les nuages, semble déteindre sur notre peau. D’ailleurs, notre teint est raccord avec la météo actuelle : fade et terne. C’est peut-être aussi votre cas. Depuis que la saison fraîche est officiellement actée, vous regrettez ce visage radieux et solaire de la fin de l’été. Mais nul besoin de tricher avec de l’highlighter et de généreuses couches de blush pour avoir l’effet bonne mine. Avec ces astuces, vous retrouvez un teint éclatant sans déverser une goutte de maquillage. Avoir un teint glowy, qui accroche la lumière et qui semble avoir flirté avec le soleil, c’est possible, même en hiver lorsque l’astre de feu fait de rares percées. Il est grand temps de rallumer votre peau et de lui redonner cette apparence estivale si précieuse.

Appliquez la crème teintée « Aurore » SPF50 de Soleil Chéri

S’il y a bien un produit à avoir dans votre vanity pour obtenir un teint glowy en hiver, c’est celui-ci. Le nom de la marque inspire d’emblée les douces balades sur le sable chaud, les baignades dans l’eau azur et les journées riches en vitamine D. Soleil Chéri a réussi à capturer la lumière du soleil dans des soins sensoriels, conscients et respectueux du vivant. La jeune marque, qui porte l’accent du Sud, prolonge les doux bienfaits de l’été dans les salles de bain. Cette crème teintée, baptisée « Aurore » est l’un de ses éclats de génie. Elle donne une impression de « retour de vacances » et signe une véritable renaissance pour la peau.

C’est un soin versatile qui possède plusieurs facettes. Avec son SPF50, il protège la peau sans nuire à Mère Nature. Enrichi au sel d’acide hyaluronique et à l’huile de noyaux de pêche, il hydrate en profondeur et revitalise la peau. Grâce à un actif holistique breveté, à base de Stevia et de citrus, il estompe les signes de fatigue, booste le collagène et apporte la lumière escomptée. Clément avec les peaux sujettes aux turbulences, il a été testé sur un panel de femmes ayant une peau sensible dite « atopique ». Sa teinte est universelle et se fond avec toutes les carnations pour un fini naturel et subtilement nacré. Vous voilà avec un teint digne de l’été : resplendissant. Cette crème, c’est le petit rayon de soleil qui manque à votre routine hivernale et qui éclipse les désagréments typiques de la saison.

Voir cette crème

Exfoliez votre peau avec des soins adaptés

C’est un geste que vous avez parfois tendance à négliger. Pourtant, si vous voulez avoir un teint glowy en hiver, qui contraste avec la morosité ambiante, pensez à exfolier votre peau. En hiver, la peau se renouvelle moins rapidement. Elle est du genre paresseuse. Il faut donc parfois lui apporter un petit coup de pouce.

Effectuez un gommage doux avec des grains assez fins pour éliminer les peaux mortes et faire place nette à de nouvelles cellules. Préférez les gommages dits « enzymatiques », plus compatibles avec les peaux sensibles et sèches. Votre peau ressort comme neuve de cette expérience skincare. Une excellente excuse pour vous enfermer plus longtemps dans la salle de bain et vous accorder une vraie pause bien-être.

Pensez impérativement à la protection solaire

La protection solaire n’a pas seulement sa place dans votre panier en raphia aux côtés de votre serviette de bain, votre paire de solaires et votre polar sulfureux. Elle est valable sous un soleil de plomb comme sous une purée de pois. Ce n’est pas parce que le soleil se fait discret au-dessus de vos têtes que votre peau est « tranquille ».

Les rayons UV passent au travers des nuages et continuent de l’agresser, même en hiver lorsque les paysages sont éteints. Ils sont encore plus violents lorsqu’ils se reflètent dans la neige immaculée. Alors, inscrivez la crème solaire dans votre routine skincare, toutes saisons confondues. Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, barricadez votre peau sous un SPF avant de sortir dehors. Ainsi vous préservez votre peau du vieillissement cutané et votre teint reste glowy même en hiver.

Sublimez votre teint avec un enlumineur crémeux

Pour avoir un teint glowy en hiver et donner à votre peau un effet satiné, vous pouvez aussi ruser. Utilisez un enlumineur crémeux pour créer des points de lumière de façon stratégique : sur l’arête du nez, dans l’arc de cupidon et sur les pommettes. À la différence de la poudre qui a tendance à assécher et à marquer les pores, la texture crème est facile à travailler et offre un rendu léger. Elle ne fait qu’un avec la peau. Rien qu’avec ce petit supplément, votre visage paraît plus frais et éclatant.

Utilisez des soins en « In », qui agissent de l’intérieur

Pour avoir un teint glowy, complétez votre routine avec soins « In » qui ne s’appliquent pas sur la peau, mais qui passent par la bouche. Vous l’avez peut-être déjà entendu, mais votre peau est le reflet de ce que vous mangez. En hiver, elle a besoin de quelques actifs en plus pour s’illuminer dont la vitamine C, les Oméga-3 et l’acide hyaluronique. Certaines infusions à base de plantes peuvent aussi soutenir votre peau, notamment celles à base d’ortie et de rooibos. De quoi allier l’utile à l’agréable avec une belle tasse fumante !

Vous détenez enfin tous les secrets pour avoir un teint glowy en hiver et sortir votre peau de l’ombre. Même si le soleil a pris congé, il réside encore sur votre visage ! Après la Jouvence, vous avez enfin droit à la brillance éternelle.

Article partenaire