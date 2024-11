Cette tendance TikTok anti-acné s’avère dangereuse, découvrez pourquoi !

Depuis quelque temps, le réseau social TikTok se fait le relais des tendances beauté. Et il y en a certaines qu’il ne vaut mieux pas reproduire chez soi. La dernière trouvaille bidon en date consiste à se frotter une gousse d’ail cru sur le visage. Selon les adeptes de cette pratique, l’ail plus destiné aux marmites et aux placards de la cuisine qu’à la trousse de toilette, permettrait de chasser l’acné. Or, la seule chose qu’il risque de repousser, ce ne sont pas les boutons, mais les gens que vous croisez. L’ail se préfère définitivement dans les plats. Selon les professionnel.le.s, il n’a pas sa place dans votre routine beauté. Voici pourquoi il ne faut pas incorporer cette tendance à base d’ail à vos rituels skincare.

Tamponner de l’ail sur ses boutons, la recette d’une peau nette ?

L’ail est excellent pour éloigner les vampires, mais aussi l’acné. C’est ce que prétend une nouvelle tendance TikTok, un brin douteuse. La fameuse gousse, ordinairement vouée à donner du goût aux sauces et aux poêlées de légumes, se déporte de la cuisine pour s’enraciner dans les rituels beauté. Dans votre fil TikTok, vous avez peut-être vu une beauty-addict tapoter un bout d’ail contre sa peau. Cette pratique, peu ragoûtante, s’accompagne de titres « accrocheurs » tels que « comment faire disparaître un bouton en 24h ».

Avec une telle promesse, difficile de ne pas céder à la tentation. Cependant, même si les partisanes de cette tendance présentent l’ail comme une gomme magique anti-acné, en réalité il vaut mieux réserver ce condiment à vos salades. Si l’ail est particulièrement bon pour la santé, il l’est un peu moins sur votre peau. En plus d’empester à des kilomètres à la ronde et de vous intoxiquer vous-mêmes, vous n’en tirez aucun bienfait. C’est d’ailleurs le contraire. Cette tendance TikTok qui vous fait croire que l’ail en application cutanée peut faire disparaître l’acné est une arnaque. À choisir, il vaut mieux croquer dans une gousse d’ail que de la taper sur vos joues. Certes, l’ail a des propriétés curatives et antibactériennes, mais il est à bannir de vos tambouilles skincare.

L’ail, un ingrédient abrasif qui peut ruiner la peau selon les experts

Avant de se retrouver au cœur de cette tendance TikTok polémique, l’ail avait déjà fait irruption dans nos salles de bain. Ingrédient phare des potions beauté « maison », l’ail était déjà plébiscité pour effacer l’acné. Si manger de l’ail au quotidien est fortement recommandé, en frotter sur sa peau est à proscrire. Déjà vous avez l’impression d’être une tartine de pain grillé. Ensuite, cette expérience skincare peut vite tourner au désastre (ou plutôt au vinaigre).

L’ail contient des composés soufrés puissants, comme l’allicine, qui peuvent être agressifs pour la peau. Au lieu d’obtenir une peau soyeuse et lisse, vous voyez apparaître des plaques rouges et des cloques. Vos boutons, eux, n’ont pas déserté votre visage : ils sont à vif. Il y a des effets encore plus dramatiques. Les personnes qui laissent poser l’ail trop longtemps sur leur peau dans l’espoir d’éradiquer leur acné à tout jamais peuvent se retrouver avec des brûlures au deuxième degré.

« Certaines personnes qui ont essayé cette astuce ont signalé des sensations de brûlure, des rougeurs et même des cloques après avoir utilisé de l’ail sur leur peau. Sa teneur élevée en soufre peut être trop dure, en particulier pour les peaux sensibles ou éraflées », alerte Sarah Millecam, directrice de l’éducation chez Beautiful Brows and Lashes dans le média The Mirror

L’ail peut aussi rendre la peau plus sensible aux rayons UV, surtout s’il est appliqué en combinaison avec d’autres substances. En clair, l’ail ne fait qu’empirer l’état de votre peau, déjà sujette à l’acné. Alors ne tentez pas de convertir votre quartier d’ail en stick anti-acné.

L’ail, bon pour la peau, seulement par voie orale !

Si l’ail est à oublier devant la glace, il peut toutefois gâter votre peau de l’intérieur. Ça vaut le coup de sacrifier votre haleine, croyez-le. L’ail, consommé par voie orale, est un allié naturel pour une peau saine et éclatante. Riche en composés soufrés comme l’allicine, il agit comme un détoxifiant en aidant le foie à éliminer les toxines responsables des imperfections cutanées.

Ses propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes internes combattent les bactéries et les inflammations, réduisant ainsi l’acné et les éruptions. De plus, l’ail améliore la circulation sanguine, ce qui oxygène et nourrit la peau, tout en fournissant des antioxydants comme le sélénium et la vitamine C, qui protègent contre le vieillissement prématuré, les rides et la perte d’élasticité. Alors, ajoutez ce condiment à votre menu et non pas à votre vanity ! Si ça ne fait rien à votre peau, ce sera toujours utile à votre organisme.

Après le dentifrice, c’est l’ail qui se pose sur les visages ponctués d’acné. Au lieu de s’évertuer à chercher des remèdes contre les boutons, pourquoi ne pas normaliser l’acné, tout simplement ? Ça éviterait de nombreux dégâts cutanés. Si vous voulez vraiment puiser des soins dans votre cuisine, piochez plus dans votre panier de fruits.