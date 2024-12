Top des idées reçues sur les soins capillaires qui vous induisent en erreur

Les soins capillaires font partie du décor de vos salles de bain et s’inscrivent comme une évidence dans vos routines cheveux. Vous les appliquez sans trop vous poser de questions en espérant qu’ils fassent leur effet et qu’ils subliment l’apparence de votre chevelure. Vous pensez connaître ces produits par cœur ? En réalité, de nombreuses croyances vous influencent et nuisent à la santé de vos cheveux. Il est temps de brosser ces idées reçues sur les soins capillaires pour faire des choix éclairés et arrêter de maltraiter vos cheveux. Démêlons le vrai du faux. Psst : une surprise s’est glissée dans l’article…

Il faut changer régulièrement de shampoing pour qu’il soit efficace

Parmi les idées reçues sur les soins capillaires, celle-ci est fermement enracinée dans les esprits. Vous pensez peut-être qu’il faut réactualiser votre shampoing tous les deux mois pour qu’il soit encore bénéfique et que vos cheveux continuent d’être « réceptifs » à ces nectars. Or, les cheveux ne s’habituent pas. D’ailleurs, le fait de changer trop souvent de soins a parfois tendance à les déséquilibrer. Cependant, les cheveux peuvent exprimer des besoins particuliers, qui se lisent à l’œil ou qui se ressentent. Là, vous pouvez adapter votre routine en conséquence.

Selon la saison, votre chevelure est plus ou moins exigeante. En hiver, vos cheveux sont d’ailleurs plus fragiles et capricieux. Ils dégringolent sur votre nuque, affichent une couleur terne et se montrent particulièrement indisciplinés. Il n’y a pas de doute : le stress de fin d’année déteint sur votre crinière. Heureusement, Pomelo+Co a la réponse à vos tourments capillaires. La marque, qui conçoit des soins de pointe aux formules saines et savantes, orchestre volontiers votre routine.

Pour que vos cheveux brillent de mille feux à l'approche des fêtes et respirent la santé, c'est le set « Scalp Reset » qu'il vous faut sous la douche. Cette gamme se compose d'un masque volumisant qui nettoie et nourrit le cuir chevelu, d'un shampoing purifiant qui apporte un confort capillaire et d'un après-shampoing léger qui hydrate en profondeur.

Les produits chers sont toujours les meilleurs pour les cheveux

C’est une des idées reçues les plus tenaces sur les soins capillaires et elle coûte cher à votre portefeuille. Dans les rayons, vous vous dites peut-être que plus un produit est onéreux, plus il est performant et efficace. Or, ce n’est pas parce qu’un soin dépasse les 70 € à l’unité qu’il est forcément infaillible. D’ailleurs, les soins dits « de luxe » n’ont pas toujours une composition très saine. En réalité, vous payez surtout la marque, pas vraiment le contenu du produit. Alors inutile de surestimer votre budget « cheveux » et de dépenser plus d’argent dans les soins que dans les besoins de première nécessité.

D’ailleurs, les soins les mieux notés sur l’application Yuka affichent un prix raisonnable. De nombreux produits accessibles contiennent des ingrédients de qualité égale, voire supérieure à ceux des grandes griffes. Ce qu’il faut passer au peigne fin, ce n’est pas le prix, mais plutôt la composition et les certifications.

Un après-shampoing peut remplacer un masque capillaire

Vous n’avez pas la patience ni l’envie de laisser poser un masque sur votre tête alors vous vous rabattez sur l’après-shampoing, en vous persuadant que c’est un bon « équivalent ». Un après-shampoing démêle et adoucit les cheveux, mais il agit en surface. Un masque capillaire, en revanche, pénètre plus profondément dans la fibre capillaire pour apporter une hydratation et une réparation intensives. Les deux produits ont des rôles différents. Il ne faut pas les confondre.

Si l’après-shampoing se nomme ainsi, ce n’est pas pour rien. Toutefois, sachez qu’il existe désormais des masques sans rinçage, compatibles avec votre mode de vie à cent à l’heure. Vous pouvez donc vaquer à vos occupations tout en profitant des bienfaits de ce masque, qui se fond doucement dans votre chevelure.

Un shampoing qui mousse bien est plus efficace

C’est certainement l’une des idées reçues les plus répandues sur les soins capillaires. La mousse qui émane de vos shampoings et qui vous fait ressembler à Marge procure un sentiment de satisfaction. Pour cause, elle est souvent associée à la propreté. Mais la mousse qui se forme lorsque vous frottez le shampoing n’est pas si pure qu’elle en a l’air. Elle indique la présence d’agents moussants comme les sulfates.

Certes, ils nettoient efficacement, mais ils agressent aussi le cuir chevelu et endommagent les cheveux. La mousse n’est donc pas un indicateur d’efficacité, mais plutôt de médiocrité. Les shampoings qui ne génèrent pas de mousse, au format solide par exemple, sont plus sûrs.

Les produits maison valent mieux que les produits du commerce

Il vous arrive peut-être de concocter des soins « homemade » de vos propres mains, en reproduisant des recettes trouvées sur le web. En effet, vous savez ce que vous mettez à l’intérieur et vous avez un regard direct sur la composition, ce qui est plutôt rassurant. Mais ces soins, qui se dévoilent derrière des titres racoleurs, ont beau être « maison », vos cheveux ne les tolèrent pas toujours.

Les masques maison, comme ceux à base d’œufs ou d’huiles, peuvent être bénéfiques pour les cheveux, mais ils ne sont pas toujours aussi efficaces que les produits formulés par des expert.e.s. Ces derniers contiennent des ingrédients actifs précisément dosés pour répondre à des besoins spécifiques. C’est l’une des grandes idées reçues sur les soins capillaires.

Ces idées reçues sur les soins capillaires retiennent le potentiel de votre chevelure et rendent votre routine contre-productive. Le mieux est évidemment d’avoir une routine personnalisée, qui correspond vraiment à la nature de vos cheveux. Entretenir sa chevelure de la racine aux pointes, c’est tout un art !

