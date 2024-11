On a testé ces soins bio et made in France prometteurs, voici les résultats sur notre peau

À l’approche de l’hiver, la peau porte les stigmates de cette rude météo. Elle râpe sous les mains et s’apparente à de la laine de verre. Notre peau, mise à rude épreuve par le froid, requiert une plus grande attention. Alors pas question de cantonner notre routine skincare au visage, sans aller plus bas. Pour choyer notre corps dans les moindres détails, nous avons mis les soins Maison Soleil en vedette de notre salle de bain. Cette jeune marque française bio vient à peine d’éclore dans l’univers de la beauté durable et elle a déjà tout d’une grande. Maison Soleil a pour ambition de transformer ces gestes du quotidien, qui ouvrent et clôturent la journée, en un moment de bien-être absolu. Avec ses soins sensoriels inspirés de la nature, la griffe a les meilleurs antidotes pour notre peau rêche. Nous avons testé et voici les changements relevés à même l’épiderme.

Maison Soleil, une jeune marque qui brille par ses engagements

Dans le monde de la beauté, les marques se conjuguent au pluriel, parées de promesses toutes plus convaincantes les unes que les autres. Au cœur des rayons, difficile de faire un choix éclairé et de ne pas se faire influencer par ces arguments marketing miraculeux. Si certaines griffes jouent sur les termes et les packagings, Maison Soleil, elle, est authentique du flacon à la composition. Cette griffe tricolore est la nouvelle étoile montante de la beauty-sphere. Chez Maison Soleil, les soins ne font qu’un avec la nature et respectent le vivant. Ces potions modernes laissent une douce empreinte sur la peau, mais aucune sur notre environnement, déjà assez sollicité.

Rechargeables, vegan, bio et made in France, les soins Maison Soleil reflètent une beauté d’avenir, consciente, minimaliste et vertueuse. Ils réparent la peau en profondeur, mais aussi les blessures qui ne se lisent pas à l’œil, celles qui se vivent de l’intérieur. Dans un quotidien au rythme effréné où on a tendance à vite s’oublier, ils nous invitent à faire de notre bien-être une priorité. Ils prolongent agréablement ce tête-à-tête devant la glace et nous initient à l’art du slow-care. Avec Maison Soleil, chaque application prend la forme d’une caresse réconfortante, d’un acte de réconciliation envers soi.

Maison Soleil, marque auréolée de valeurs nobles, concrétise ce que beaucoup d’entre nous espèrent de la beauté d’aujourd’hui. Une beauté réfléchie et engagée qui ne l’est pas seulement sur le papier. Les soins Maison Soleil nous gâtent de la tête aux pieds avec des formules clean, courtes et certifiées. Véritables élixirs, ils gorgent notre peau de soleil quand il manque à notre ciel. Nous les avons découverts en exclusivité et voici notre avis sur cette jeune marque radieuse.

Des contenants durables qui se rechargent pour limiter les déchets

Pour soigner notre peau de croco et retrouver un certain confort cutané, Maison Soleil nous a fait parvenir son lait corps hydratant et sa crème visage raffermissante. À l’arrivée, ces soins de premier secours trônent dans des recharges. Servis en quantité généreuse, ils sont voués à se déverser dans des flacons en verre résistants et esthétiques. Ces contenants éco-conçus sont pensés pour nous être fidèles pendant des années et accueillir ces nectars de Jouvence jusqu’à la dernière goutte.

Ces écrins sont à l’effigie des produits qu’ils abritent : transparents. Véritables objets de désir, ils s’exhibent fièrement dans les salles de bain et se contemplent de près comme de loin. Dès le packaging, les produits Maison Soleil s’imposent comme des « indispensables » et traduisent ce désir de durabilité. Chez Maison Soleil, rien n’est laissé au hasard. Ce style visuel sobre, élégant et robuste annonce ce qu’il y a à l’intérieur.

Malgré des doigts très maladroits, qui ont tendance à s’emmêler, le transfert des soins se déroule sans débordement. Il faut dire que tout est fait pour nous faciliter la tâche et rendre chaque geste intuitif. Une fois ces bouteilles remplies, voyons ce qu’elles ont dans le ventre…

Voir les soins Maison Soleil

Une expérience sensorielle qui a quelque chose de spirituel

Nous commençons par nous familiariser avec la crème raffermissante pour le visage. À l’application, la texture imprègne notre peau et l’odeur titille nos narines. C’est un voyage bucolique divin. On a l’impression d’avoir baigné dans une roseraie ou d’être tombées dans un bouquet de roses. Cette crème formulée avec de la rose bio, de l’acide hyaluronique et des algues brunes de Bretagne cueille littéralement nos sens. Tous ces ingrédients sont issus de l’agriculture biologique et sentent l’excellence à plein nez. La crème pénètre facilement et laisse la peau intacte, sans vilains résidus ni fini gras. La peau paraît plus lisse et repulpée.

Ensuite, place au lait corps hydratant, dont notre peau ne fait qu’une bouchée. À peine étalé, ce nectar gourmand pénètre instantanément. Notre peau rugueuse et desséchée en avait grand besoin. Là encore, les ingrédients nous envoûtent sur leur passage (et enivrent notre conjoint). Extrait de framboise, beurre de cacao, huile de sésame… l’alléchant trio apaise la sensation de tiraillement et nourrit en profondeur. Nous pouvons aisément enfiler nos jeans et nos chaussettes après l’application. À la différence des autres laits, celui-ci ne colle pas. Il se fond tout de suite dans la peau, preuve de son utilité.

Que ce soit la crème ou le lait, chaque soin transforme notre salle de bain en oasis. Ces soins ont le pouvoir de nous reconnecter à la nature. Ils ouvrent une parenthèse précieuse et régénérante dans un quotidien à cent à l’heure.

Voir la crème visage Maison Soleil

Voir le lait corps Maison Soleil

Après Maison Soleil, notre peau est comme neuve

Notre peau a déjà vu passer de nombreux soins, sans jamais en tirer de réels bienfaits. Nous avions donc placé beaucoup d’espoir dans les soins signés Maison Soleil. Et après deux semaines d’utilisation, nous constatons déjà des effets positifs sur notre peau, pour le moins capricieuse. Nos jambes, qui semblaient faire concurrence au paillasson de notre entrée, sont de nouveau nettes et soyeuses. Avant Maison Soleil, elles étaient parsemées de plaques. Aujourd’hui nous n’en voyons presque plus la trace. Nous n’avons plus honte de poser nos gambettes sur les genoux de notre partenaire ou de les afficher derrière un collant. Elles semblent désormais armées contre les coups de froid.

Notre visage, lui, est raffermi et notre teint plus lumineux. Il paraît naturellement « lifté ». La crème visage Maison Soleil nous a d’ailleurs initié à un nouveau rituel. Désormais, nous effectuons un massage facial devant la glace pour activer les ingrédients et défatiguer notre minois. Nous avons même laissé notre BB crème au placard tant notre peau est impeccable.

Maison Soleil est encore une petite marque, mais elle a déjà une grande place dans notre vanity. Cette griffe française se hisse parmi les plus exemplaires du marché et fait rayonner notre beau savoir-faire. Maison Soleil, c’est une ode à soi, mais aussi à notre chère planète.

Article partenaire