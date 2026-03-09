Z 18 600 psů vyhrál jednu z nejprestižnějších kynologických soutěží.

Psí výstava Crufts každoročně sdružuje elitu kynologického světa. Letos, v roce 2026, se mezi více než 18 600 účastníky jeden pes prosadil a získal prestižní titul „Nejlepší na výstavě“. V Birminghamu ve Velké Británii toto vítězství oceňuje roky chovu, výcviku a přípravy psů a jejich majitelů z celého světa.

Crufts, největší psí výstava na světě

Výstava Crufts, pořádaná Kennel Clubem, je považována za jednu z nejprestižnějších akcí ve světě kynologie. Založena v roce 1891 Charlesem Cruftem, nyní se koná každý rok v Národním výstavním centru (NEC) v Birminghamu a přitahuje desítky tisíc návštěvníků.

Po čtyři dny se tisíce psů všech plemen účastní různých soutěží: posuzování plemen, ukázek agility, zkoušek poslušnosti a dokonce i choreografických vystoupení se svými majiteli. Tato akce se stala nezbytnou součástí chovatelů, profesionálů v oboru i milovníků psů.

Ročník 2026 nebyl výjimkou. V různých kategoriích soutěžilo více než 18 600 psů ze Spojeného království a mnoha dalších zemí s rekordním počtem mezinárodních účastníků. Na konci těchto soutěží si pouze jeden pes může nárokovat konečný titul: „Best in Show“, který označuje nejlepšího psa celé soutěže.

Bruin korunován „nejlepším psem soutěže“

Letošního roku 2026 se hlavním vítězem stal Bruin, čtyřletý clumber španěl. Pes, patřící chovateli a moderátorovi Lee Coxovi, byl porotci vybrán jako „nejlepší pes výstavy 2026“.

Aby Bruin tohoto ocenění dosáhl, nejprve vyhrál ve své skupinové kategorii a poté se ve finále utkal s ostatními vítězi. Titul „Best in Show“ se uděluje po pečlivém hodnocení specializovanými porotci, kteří analyzují několik kritérií, včetně:

  • zdraví a fyzická zdatnost
  • struktura a morfologie
  • kvalita pohybů
  • temperament psa

Podle jeho majitele je Bruin „psem na celý život“, schopným zůstat klidným a soustředěným během prezentací před porotci. Jeho vítězství se po vyhlášení výsledků setkalo s nadšeným potleskem.

Důležité vítězství pro vzácné plemeno

Bruinovo vítězství kromě individuálního výkonu upozorňuje také na jeho plemeno. Clumber španěl je Kennel Clubem považován za zranitelné britské plemeno, ročně je registrováno méně než 300 štěňat. Tento typ uznání na mezinárodní akci může pomoci zvýšit povědomí o těchto méně obvyklých plemenech.

Ve finále se Bruin utkal s vítězi jednotlivých skupin soutěže, mezi nimiž byli velšský corgi, tibetský mastif a kavalírský king charles španěl. Meghan, petit basset griffon vendéenský, získala titul „Reserve Best in Show“, což odpovídá druhému místu v konečném pořadí.

Událost, která „oslavuje pouto mezi lidmi a psy“

Kromě soutěže se Crufts prezentuje jako „oslava pouta mezi psy a lidmi, kteří je chovají nebo cvičí“. Program zahrnuje také aktivity pro veřejnost: ukázky agility, vzdělávací show a soutěže pro mladé nadšence. Akce každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků a těší se rozsáhlému mediálnímu pokrytí ve Spojeném království.

Některé organizace na ochranu zvířat, a to jak ve Francii, tak v zahraničí, se i nadále ozývají. Zdůrazňují, že psi – a zvířata obecně – by neměli být považováni za chovné produkty ani za „výstavní zvířata“ chovaná, cvičená nebo vytvářená pouze za účelem získání cen a ocenění. Pro tyto organizace tyto soutěže pravidelně znovu rozdmýchávají debatu o místě zvířat ve společnosti a chovatelských praktikách, které takové akce podporují.

Bruin čelil více než 18 600 soutěžícím z mnoha zemí a zvítězil, byl korunován jako „Nejlepší pes Crufts 2026“. Toto vítězství znamená významný okamžik nejen pro jeho majitele, ale také pro zviditelnění clumber španěla, stále relativně vzácného plemene.

