Teplo, vlhkost: trik, který skutečně prodlužuje výdrž rtěnky

V horku a vlhkosti se může udržet make-up po celý den rychle stát výzvou. Zejména rtěnka má tendenci snáze blednout nebo se roztírat. Dobrou zprávou je, že jednoduchý trik vám může pomoci prodloužit její výdrž, aniž by to narušilo vaši rutinu.
Trik, který všechno změní
Když stoupají teploty, pocení, vlhkost a tření mohou ovlivnit výdrž rtěnky. Důsledkem jsou časté úpravy a barva, která během dne bledne. Existuje však snadný způsob, jak prodloužit její výdrž: mezi dvě vrstvy rtěnky naneste lehké množství fixačního pudru. To pomůže produktu lépe přilnout ke rtům a déle vydržet.
V praxi to funguje takto:
- Obkreslete si obrys rtů tužkou, abyste definovali tvar.
- Rovnoměrně naneste první vrstvu rtěnky
- Štětcem lehce vklepejte tenkou vrstvu fixačního pudru.
- Pro oživení barvy přidejte druhou lehkou vrstvu rtěnky.
Pudr lehce zmatňuje materiál a posiluje jeho držení, a to i v horku nebo vlhku.
Dobře připravené rty, klíč k pohodlí
I když je tato technika účinná, může mít také mírně vysušující účinek. Proto je důležité si rty předem připravit. Aplikace hydratačního balzámu pomáhá udržet rty pružné a pohodlné a vede k rovnoměrnějšímu výsledku. Dobře hydratované rty také usnadňují nanášení rtěnky a zabraňují vzniku nedokonalostí. Je to jednoduchý, ale nezbytný krok pro dlouhotrvající nošení a pohodlí po celý den.
Jednoduchá a přizpůsobivá rutina
Výhodou tohoto triku je, že se snadno začlení do vaší kosmetické rutiny. Nejsou potřeba žádné složité produkty ani odborné techniky: stačí jen pár jednoduchých kroků. Může být obzvláště užitečný v horkých dnech, na dlouhých akcích nebo pokud chcete minimalizovat retuše. Vrstvením tenkých vrstev dosáhnete déletrvajícího výsledku, aniž byste museli měnit zvolený odstín. Poté si můžete upravit intenzitu, povrchovou úpravu nebo dokonce některé kroky dle libosti vynechat.
A co kdybyste nechali i rty na pokoji?
Nicméně je důležité si uvědomit: v létě ani v žádném jiném ročním období nemáte absolutně žádnou povinnost nosit rtěnku. Váš obličej, vaše rty, vaše pleť jsou naprosto přirozené. Líčení je nástroj sebevyjádření, potěšení, ale nikdy není nutností.
Někteří lidé si rádi hrají s texturami, barvami a povrchovými úpravami. Jiní dávají přednost pohodlí holé pleti nebo prostě jen hydratované pleti. A to vše je naprosto v pořádku. Cílem není zajistit, aby make-up vydržel za každou cenu, ale dát vám na výběr, pokud ho chcete nosit.
Stručně řečeno, když čelíte horku a vlhkosti, pár jednoduchých kroků může mít zásadní vliv, pokud se rozhodnete pro make-up. Trik s nanesením fixačního pudru mezi dvě vrstvy rtěnky je jednoduchý a účinný způsob, jak prodloužit její výdrž. Ale nakonec je nejdůležitější něco úplně jiného: cítit se dobře ve své kůži, s make-upem nebo bez něj. Výrazná červená, decentní balzám nebo přirozená barva rtů – cokoli je naprosto v pořádku.