Tato díla, která byla dlouho připisována mužům, ve skutečnosti podepisovaly ženy

Po staletí ženy tvořily, skládaly, psaly a inovovaly, aniž by se jim vždy dostalo uznání, které si zasloužily. Jejich talent byl někdy bagatelizován, jejich podpisy mazány nebo nahrazovány podpisy mužů, které jejich doba snáze akceptovala. Dnes historici tyto příběhy znovu zkoumají, aby těmto průkopnicím dali místo, které si zaslouží.
Judith Leyster, hvězda, na kterou historie zapomněla
V 17. století se nizozemská malířka Judith Leysterová prosadila ve světě, kterému dominovali převážně muži. Jako první žena přijatá do haarlemského malířského cechu vytvářela živé scény obývané hudebníky i obyčejnými lidmi. Po její smrti však její jméno upadlo v zapomnění. Po více než dvě století byly její obrazy připisovány jejímu manželovi nebo proslulému Fransovi Halsovi. Až koncem 19. století jeden historik znovuobjevil její monogram, skrytý pod padělaným podpisem. Judith Leysterová si postupně znovu získává své právoplatné místo v dějinách umění.
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Když obraz změní svého autora... a svou perspektivu
Případ Marie-Denise Villersové je stejně výmluvný. Na začátku 20. století byl elegantní portrét vystavený v Metropolitním muzeu umění v New Yorku prezentován jako dílo Jacquese-Louise Davida. Toto prestižní přiřazení přispělo k jeho proslulosti. Rozsáhlý výzkum provedený o desetiletí později však tuto jistotu vyvrátil: obraz byl ve skutečnosti podepsán Marie-Denise Villersovou. Toto přehodnocení vyvolává fascinující otázku: kolik talentovaných umělkyň zůstává neviditelných za mužskými jmény?
Artemisia Gentileschi, uznání, které se neustále vyvíjí
I dnes práce na identifikaci pokračuje. Několik děl dlouho považovaných za anonymní bylo nedávno připsáno Artemisii Gentileschi, významné osobnosti italského barokního malířství. Dlouho byla definována pouze svým rodokmenem s otcem, nyní je uznávána pro sílu své práce a jedinečný styl. Tyto objevy nám připomínají, že dějiny umění nejsou statické: vyvíjejí se s postupem výzkumu.
Noty hrané pod jiným jménem
Vymazávání žen se neomezovalo pouze na malířské ateliéry. Skladatelka Fanny Mendelssohnová, autorka stovek děl, nechala několik svých písní vydat pod jménem svého bratra Felixe. Pozoruhodná je anekdota: během rozhovoru s královnou Viktorií byl Felix nucen přiznat, že dílo, které panovník obzvláště obdivoval, nebylo jeho, ale jeho sestrou. Fanny pod svým jménem publikovala až na samém konci svého života.
Od romanopisců po vědce, stejný vzorec
V literatuře si Charlotte, Emily a Anne Brontëová pro svá publikovaná díla zvolily mužské pseudonymy. Mary Ann Evans se stala „George Eliot“, zatímco anonymní vydání Frankensteina dlouhou dobu přiživovalo spekulace, které román připisovaly spíše „Percymu Shelleymu“ než Mary Shelleyové. Vědy nebyly vůči tomuto jevu imunní. Rosalind Franklinová sehrála klíčovou roli v pochopení struktury DNA, zatímco Lise Meitnerová přispěla k objevu jaderného štěpení, aniž by se jí dostalo stejného uznání jako některým jejím mužským kolegům.
Tato nová připisování jdou nad rámec pouhé opravy archivní chyby. Umožňují nám lépe pochopit bohatství ženských přínosů ve všech oblastech tvorby a poznání. Obnovení jmen Judith Leyster, Marie-Denise Villers, Artemisie Gentileschi a Fanny Mendelssohn obohacuje naši kolektivní paměť. Kulturní historie neprospívá z vymazávání hlasů; vzkvétá, když odráží plnou rozmanitost talentů, které ji formovaly.