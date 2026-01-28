Search here...

Pokračování filmu "Hříšný tanec" se údajně připravuje a uživatelé internetu z toho šílí.

Kultura
Léa Michel
Extrait du film « Dirty Dancing »

Po letech čekání kanadsko-americká společnost Lionsgate přináší konkrétní zprávy o pokračování kultovního filmu "Hříšný tanec" z roku 1987. Americká herečka Jennifer Grey se vrací do své ikonické role "Baby" a uživatelé internetu z oznámení tohoto projektu, který stále nabírá na obrátkách, explodují radostí.

Prestižní tým na počest klasiky

Studio údajně najalo producenty filmů „Hunger Games“ a „Crazy Rich Asians“ Ninu Jacobson a Brada Simpsona, aby dohlíželi na toto velmi očekávané pokračování, jehož premiéra je naplánována na rok 2022. Jennifer Grey, nominovaná na Zlatý glóbus za ztvárnění Frances „Baby“ Houseman, bude také působit jako výkonná producentka. Natáčení by mělo začít koncem tohoto roku 2026 podle scénáře Kim Rosenstock, držitelky ceny Humanitas Prize z roku 2025.

Dojemná slova Jennifer Greyové

V rozhovoru herečka Jennifer Grey uvedla, že je hluboce dojatá: „Role Baby má v mém srdci zvláštní místo, stejně jako v srdcích tolika fanoušků. Dlouho jsem si představovala, čím se stane o několik let později, ale trvalo to, než ten správný tým respektoval odkaz původního filmu. Čekání je téměř u konce!“ Už dříve v pořadu The Drew Barrymore Show zmínila přítomnost tance, hudby a emocí v tomto pokračování.

Projekt věrný původnímu duchu

Adam Fogelson, prezident společnosti Lionsgate Motion Picture Group, pochválil tento „super tým“ za to, že přinesl Kellermanovo kouzlo zpět na velké plátno. Absence amerického herce Patricka Swayzeho, který hrál Johnnyho Castlea (a zemřel v roce 2009), zanechává prázdnotu, ale film slibuje zachytit emoce, hudbu a romantiku, které zajistily úspěch prvního dílu. Obsazení prozatím zůstává tajemstvím.

Toto oznámení znovu rozdmýchává nadšení kolem filmu „Hříšný tanec“, nadčasového filmu, který stále uchvacuje generace. S Jennifer Grey v čele a ambiciózní produkcí si fanoušci mohou nechat snít o triumfálním návratu na velké plátno – jejich nezapomenutelný zážitek se blíží!

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
