Popularita hororových filmů mezi ženami skrývá fascinující fenomén

Horory, které byly dlouho spojovány s mužským publikem, stále více přitahují i ženy. Kina, streamovací platformy a komunity fanoušků to potvrzují. Za tímto nadšením se skrývá fascinující příběh: žánr, který byl dlouho založen na genderových rolích, a poté postupně znovuobjeven ženami, které zobrazoval.
Když strach byl stále otázkou rolí
Abychom pochopili tuto změnu, musíme se vrátit do 80. let 20. století. V roce 1986 publikoval tým výzkumníků vedený Dolfem Zillmannem v časopise Journal of Personality and Social Psychology studii, která měla znamenat průlom ve výzkumu reakcí na horory.
Princip je jednoduchý: studenti sledují hororový film s partnerem opačného pohlaví. V závislosti na skupině tento partner projevuje klid, lhostejnost nebo naopak velmi viditelný strach. Účastníci poté hodnotí své vlastní potěšení a také to, jak svého partnera vnímají. Výsledky jsou obzvláště výmluvné.
Musí zůstat netečný; ona se může třást.
V té době pozorované reakce vypadaly téměř jako scéna vystřižená z filmu. Muži uváděli, že si zážitek více užívali, když byli v doprovodu vyděšené ženy. Naopak jejich potěšení se snižovalo, když jejich partnerka zůstala naprosto klidná. U žen byl vzorec opačný: film si užívaly více, když byly s netečným mužem, a mnohem méně, když otevřeně projevoval svůj strach.
Promítání filmu se pak stává jakousi malou společenskou scénou, kde je každý pozván, aby sehrál svou roli: strach o ni, odvaha pro něj. Je však třeba si dát pozor, abychom z této zkušenosti nevyvodili definitivní závěry o takzvaném „ženském“ nebo „mužském“ vkusu. Studie sahá téměř čtyřicet let do minulosti, zahrnuje americké studenty a je založena na jediném filmu. Primárně odráží společenské normy své doby. A právě to ji dělá zajímavou.
Velký obrat v hororové kinematografii
Od té doby se vztah žen k hororu hluboce změnil. Jednou z emblematických postav této transformace je „ poslední dívka “, přeživší, která se objevuje zejména ve slasherových filmech 70. let.
Zpočátku je to především ona, kdo unikne masakru. Postupně se z ní stává mnohem víc: silná, odhodlaná hrdinka, schopná pochopit nebezpečí, odolat a někdy i získat nad tím, kdo ji ohrožuje, převahu.
Změna tím ale nekončí. Režisérky tento žánr přijaly k vyprávění intimních a silných příběhů: zármutku, mateřství, tělesných proměn, násilí, ale také velmi reálné úzkosti z pocitu zranitelnosti ve veřejném prostoru. Horor se pak stává obzvláště účinným jazykem pro zdůraznění toho, co je děsivé, aniž by bylo nutné odvrátit zrak.
Proč se ženy tolik rády bojí?
To je možná nejfascinující bod. Hororové filmy proměňují v zesílenou podívanou emoci, kterou mnoho žen může zažívat ve svém každodenním životě: soustředění se na své okolí, vnímání znepokojivé situace, předvídání potenciálního nebezpečí.
Tváří v tvář obrazovce tento strach nabývá nového rozměru. Stává se fiktivním, omezeným a především ovladatelným. Můžete zavřít oči, pozastavit sledování nebo jednoduše vypnout televizi. Nebezpečí zůstává za obrazovkou. Tento odstup vám umožňuje symbolicky znovu získat kontrolu nad emocí, kterou v reálném životě není vždy tak snadné zvládat.
Z obětí k agentům vlastního strachu
Tohle je možná ten skutečný zlom. Ženy se nejen přidaly k hororovému publiku, ale pomohly transformovat žánr. Co bylo kdysi územím, kde se často objevovaly jako dokonalé oběti, se stalo prostorem, kde mohou vyprávět své vlastní příběhy o strachu, těle a nebezpečí.
Fascinujícím jevem tedy není to, že by ženy měly rády horory. Spíše to, že si znovu osvojily žánr, který je dlouho omezoval na roli křičících žen, a proměnily ho v silnou platformu pro vyjádření, odpor a posílení postavení. Čelní tvář strachu by v konečném důsledku mohla být jedním z nejvíce osvobozujících způsobů, jak mu přestat nechat poslední slovo.