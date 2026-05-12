Eurovize 2026: Tito zpěváci by letos mohli být překvapivými hity

Jen několik dní před velkým finále, které je naplánováno na 16. května 2026 ve vídeňské Wiener Stadthalle, již vyvolává Eurovize nadšení po celé Evropě. Tento 70. ročník sdružuje 35 zemí v soutěži, jejíž popularita stále roste. A zatímco některá jména již dominují predikcím, jiné umělkyně by mohly v noci finále žebříčky zamíchat.
Monroe (Francie): klenot, který by mohl všechno změnit
Francouzská zpěvačka Monroe, která se 9. května 2026 umístila na 4. místě na webových stránkách Eurovisionworld, patří mezi vážné kandidátky na vítězství. Její píseň „Regarde!“ udělala silný dojem hned od prvních záběrů ze zkoušky, natolik, že ji několik jejích konkurentů chválilo na sociálních sítích.
Finský zpěvák Pete Parkkonen a lotyšský zástupce Atvara byli mezi těmi, kteří nadšeně komentovali vystoupení. Francie soutěž nevyhrála od roku 1977. Po Louaneově 7. místě v roce 2025 se očekává, že Monroe vdechne francouzské delegaci nový život. Vítězství by bylo skutečným překvapením, ale její postup v žebříčku tuto možnost činí stále pravděpodobnější.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Delta Goodrem (Austrálie): Zkušenosti ve službách „power balady“
Delta Goodrem, která reprezentuje Austrálii, není na hudební scéně žádným nováčkem. Podle informací zveřejněných serverem Eurovision.com podepsala tato umělkyně narozená v Sydney svou první smlouvu v 15 letech, prodala po celém světě přes devět milionů alb a ve své domovské zemi má pět alb a devět singlů, které se umístily na prvním místě hitparád. Jako bývalá trenérka pořadu „The Voice Australia“ po dobu devíti sezón spolupracovala také s Céline Dion a australsko-britskou zpěvačkou, herečkou, producentkou a aktivistkou Olivií Newton-John.
Ve Vídni vystoupí s baladou „Eclipse“, která zdůrazňuje její hlas a emoce. Sázkové kanceláře ji sice umisťují na 5. místo s přibližně 25% šancí na umístění v první trojce, ale její zkušenosti s pódiem by jí mohly umožnit překvapivě zvítězit ve finále, kde je hlasování veřejnosti stále velmi nepředvídatelné.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Atvara (Lotyšsko): Zjevení s mocným poselstvím
Atvara (vlastním jménem Liene Stūrmane), skutečný outsider v tomto ročníku, reprezentuje Lotyšsko poté, co zvítězila v národním výběru Supernova 2026. Umělkyně, původem z Liepāje, bude obhajovat titul „Ēnā“ („Ve stínu“), intimní píseň inspirovanou jeho dětstvím, poznamenaným obtížným rodinným prostředím.
Prostřednictvím svých textů Atvara zkoumá koncept dvojího života: toho, který ukazujeme ostatním, a toho, který si neseme v sobě. Je to univerzální poselství, které by mohlo rezonovat napříč Evropou. I když možná nepatří mezi pět nejlepších sázkových kanceláří, její umělecká hloubka a upřímnost jejího přístupu z ní dělají silnou uchazečku o překvapení všech v hlasování veřejnosti.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Eurovize 2026 slibuje otevřené finále, ve kterém se utkají stoupající francouzský favorit, zavedený mezinárodní umělec a objev z pobaltských států. Zatímco sázkové kanceláře nabízejí své předpovědi, kouzlo soutěže spočívá právě v těchto nečekaných výsledcích, které mohou změnit průběh večera. Nalaďte si v sobotu 16. května 2026 živě z Vídně na France 2 a zjistěte, který z těchto hlasů zanechá v soutěži svou stopu.