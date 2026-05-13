Podpatky, šaty, selfie: pravidla filmového festivalu v Cannes, která musí hosté dodržovat

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Darya Sannikova / Pexels

Chůze po červeném koberci na filmovém festivalu v Cannes je víc než jen elegantní vzhled. Za blikajícími světly, velkolepými róbami a pečlivě vybranými outfity se skrývá přísný soubor pravidel , která musí každý host dodržovat. V Cannes je styl svobodný v duchu, ale v praxi strukturovaný – a červený koberec nedělá žádné kompromisy.

Požadovaný formální oděv: elegance především

Pro účast na oficiálních promítáních je dress code neměnný. Muži musí mít smoking s motýlkem nebo tmavou kravatou. Alternativně je možné přijmout černý nebo tmavě modrý oblek, ale vždy v rámci formálního oděvu.

Pro ženy je předepsán formální oděv: večerní šaty, malé černé šaty, koktejlové šaty, kalhotový kostýmek nebo tmavá sukně, případně elegantní outfit s elegantním topem. Cíl je jasný: zachovat prestižní image festivalu. Za dodržování pravidel odpovídá personál recepce a může odepřít vstup komukoli, kdo nedodržuje předepsané oblečení.

Tenisky, kdysi zakázané, jsou ikonické.

Pokud existuje jedno pravidlo známé i široké veřejnosti, pak je to pravidlo o teniskách. Na červeném koberci jsou přísně zakázány. Hosté musí mít elegantní boty, s podpatky i bez nich. I když se některá pravidla mohla v průběhu času vyvíjet – zejména pokud jde o ploché boty – tenisky zůstávají bez výjimky vyloučeny.

Červený koberec se nicméně setkal s několika nezapomenutelnými momenty: v roce 2016 šla americká herečka a producentka Julia Robertsová naboso a v roce 2017 si na protest sundala boty i americká herečka, režisérka a performerka Kristen Stewart. Americký scenárista, režisér, herec a producent Spike Lee se mezitím v roce 2021 dostal na titulní stránky novin, když se objevil v teniskách.

Selfie jsou zakázána kvůli zachování červeného koberce

Od roku 2018 jsou selfie a používání chytrých telefonů na červeném koberci zakázány. Toto rozhodnutí bylo učiněno s cílem zefektivnit průvod a předejít zpožděním. Cíl je jednoduchý: zachovat plynulý průběh a zachovat kouzlo okamžiku. Oficiální fotografové tak mají optimální přístup k zachycení klíčových okamžiků bez improvizované konkurence zdvižených telefonů.

Nové dress code: už žádná nahota ani excesy

Předpisy se v poslední době ještě zpřísnily. Od roku 2025 je nahota na červeném koberci a po celou dobu festivalu výslovně zakázána. Terčem jsou i oděvy považované za příliš průhledné. Cílem je zachovat „určitou vizuální konzistenci a respektovat institucionální rámec akce“.

Velkolepé siluety, ale zarámované

Velmi objemné outfity, zejména ty s dlouhou vlečkou, jsou také omezené, pokud brání v pohybu nebo v uspořádání sedadel. To neznamená konec kreativity, ale spíše adaptaci. Návrháři nyní pracují na plynulejších outfitech, které kombinují estetiku a pohodlí pohybu. Výsledek zůstává velkolepý, ale zároveň funkčnější.

Tašky také procházejí kontrolou

Další méně známé pravidlo: během slavnostních promítání jsou zakázány velké tašky. Tašky, batohy ani objemné předměty nejsou v kinech povoleny. Úschovna vám však umožňuje nechat si věci poblíž místa konání, takže se můžete volněji pohybovat. Toto pravidlo vysvětluje téměř všudypřítomnou přítomnost malých, elegantních psaníček na červeném koberci v Cannes.

Vydání z roku 2026 v kontinuitě

Pro filmový festival v Cannes 2026, který se bude konat od 12. do 23. května v Palais des Festivals, zůstanou tato pravidla v platnosti. Navzdory každoročním úpravám a diskusím zůstává obecný rámec nezměněn. Festivalové týmy tyto pokyny i nadále důsledně uplatňují bez ohledu na úroveň popularity hostů. Cíl zůstává stejný: zachovat jedinečnou identitu akce.

Filmový festival v Cannes v konečném důsledku vnucuje „specifickou“ rovnováhu: uměleckou svobodu v tvorbě, ale striktní rámec pro její prezentaci. Tato disciplína je nedílnou součástí mýtu červeného koberce, kde se každý výstup stává skutečným jazykem stylu.

