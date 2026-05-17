Od zpěvačky Rosalíi po Madonnu, proč estetika jeptišek fascinuje popové hvězdy?

Po celou dobu trvání obalu alba nebo hudebního videa si zpěvačky oblékají hábit jeptišky a nábožně se drží této katolické estetiky s jejími neposkvrněnými kodexy. Rosalía, Madonna, Lily Allen a Lana Del Rey se všechny vžily do role této zbožné ženy a přivlastnily si tento posvátný styl. Proměněny v živoucí portréty katolicismu, vytahují jeptišku z klášterních zdí a činí z ní umělecký podpis. Odkud se bere tato fascinace církevním oděvem?
Když hvězdy chválí katolickou estetiku
Na svém nejnovějším albu „Lux“ si zpěvačka Rosalia obléká závoj, který sotva odhaluje její výrazné ebenově modré vlasy. Zahalena do jakési bílé kukly budí dojem znovuzrození. Poté, co se v albu „Motomami“ pyšní ďábelskými rohy a reinterpretuje všechny hříchy biblických textů, se proměňuje v dobrou Samaritánku. Je to, jako by se jí zázračně dotkla milost. Aby zůstala v souladu s tímto božským uměleckým směrem, který se zcela liší od jejího předchozího EP, vdechla svým textům a vokálu čistotu a inspirovala se klasickou hudbou.
Před ní ji v tomto vykupitelském umění předběhlo mnoho dalších velkých hudebních jmen. Madonna zahájila toto estetické hnutí svatosti tím, že vyvedla jeptišku ze svého kláštera. Lady Gaga se vydala stejnou cestou pokání a napodobila ji ve svém videoklipu „Alejandro“, kde zkombinovala celotělový župan s futuristickými botami na platformě. Rihanna však na obálce časopisu Interview nabídla zcela jinou verzi s vytetovaným křížem na tváři a elegantním leskem na rty, který se střetával se skromným hábitem jeptišky. Lana Del Rey, věrná svému melancholickému rukopisu a vintage estetice, mezitím s těmito univerzálními kódy zacházela opatrněji a přijala personu náboženské ikony.
Z „jeptišky“ se téměř stala neochotná celebrita, módní ikona, inspirativní postava. I když nám ve filmu „Jeptiška“ naháněla husí kůži, tyčí se také do povědomí veřejnosti. Přesto se těchto hvězd Duch svatý náhle nedotkl. Tato zvláštní fascinace ženami, které zasvětily svůj život Bohu, není výsledkem božského zjevení. Vysvětlení je mnohem realističtější.
Co tato posvátná stylistická volba odhaluje v pozadí
„Jeptiška“, tak často využívaná v hororech, není jen kostým, který fanoušci hororů nosí na Silvestra. Pravidelně se objevuje ve světě, který je protikladem skromnosti, askeze a ticha. „Dobrá sestra“, znovu využitá jako kreativní prvek, není jen ztělesněním čistoty. I když hvězdy mohou zneužívat její estetiku, navzdory riziku rouhání, ne všechny sdílejí stejné záměry.
Jeptiška ztělesňuje celou řadu symbolů a hodnot. V konečném důsledku evokuje celý lexikon: poslušnost, bezmeznou oddanost, čistotu, ale také pokoru a lásku. Je ve skutečnosti protikladem popových hvězd, které žijí v záři reflektorů, zatímco ona se modlí ve stínu klášterů. Otevírá ústa pouze k přijetí přijímání, zatímco popové hvězdy je používají k odsouzení a křičení toho, co jejich srdce zadržuje. Ještě evokativnější: ona se smazává tam, kde se dnešní umělci snaží zanechat trvalý dojem. Některé hvězdy se spoléhají na tento vysoce vizuální a sjednocující obraz, aby lépe vylíčily své osobní zkušenosti a posílily efekt kontrastu. Cílem tohoto manévru? Vyvolat silný estetický šok.
Náboženský oděv funguje jako okamžitě čitelný vizuální jazyk. Shromažďuje protichůdné pojmy do jediného pohledu: nevinnost a přestoupení, stažení se ze světa a totální odhalení. Díky tomu je ideálním nástrojem pro popkulturu. Rosalia, Madonna a Sabrina Carpenter neplagiují jen skromný dress code. Vytrhávají „jeptišku“ z jejího tradičního kontextu kvůli podívané. „Hvězdy rády dělají tohle všechno podvratným,“ vysvětluje Clément Laré, novinář specializující se na módu a popkulturu pro Madame Figaro .
Různá interpretace od jednoho umělce k druhému
Pro některé slouží estetika jeptišky především jako prostředek k vytváření narativního napětí. Rosalía si například často pohrává s cykly transformace: od posvátného k profánnímu, od hříchu k vykoupení, jako by každé album bylo fází metamorfózy. Náboženský oděv se pak stává znakem přechodu, téměř rituálním kostýmem, který signalizuje umělecké „znovuzrození“.
Pro jiné je tato otázka spíše provokativní a historická. Madonna si velmi brzy uvědomila sílu katolických symbolů v západní kultuře. Jejich podvracením se snaží nejen šokovat, ale také zpochybňovat morální autoritu, kontrolu nad ženskými těly a místo náboženství v popkultuře. Růžový hábit jeptišky se stává kritickým, téměř politickým nástrojem.
V estetičtějším a melancholickém přístupu Lana Del Rey používá tyto kódy jako fragmenty americké a evropské obraznosti: vitráže, závoje, kontemplaci. Pro ni náboženská postava není nutně subverzivní, ale spíše nostalgická, jako mentální kulisa evokující idealizovanou a již ztracenou představu o čistotě.
Stručně řečeno, jeptiška fascinuje popovou hudbu, protože je dokonalým ztělesněním rozporu: tichá, a přesto vizuálně velmi expresivní; nenápadná, a přesto okamžitě rozpoznatelná. A ve světě, kde je třeba vidět a všímat si všeho, z ní tento kontrast dělá nevyčerpatelný zdroj inspirace.