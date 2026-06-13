Podle studie jsou ženy nad 60 let v kinematografii zastoupeny méně než zvířata.

Staly se stárnoucí ženy ve filmu vzácnější než mluvící zvířata? To slovo od slova dokazuje nová britská studie s jednoznačnými závěry, která sama o sobě vypovídá o místě, které filmový průmysl nadále dává ženám po šedesátce.
Pět ze sta filmů: statistické odhalení
Studie , kterou provedla kampaň proti ageismu Age Without Limits a Centre for Ageing Better ve spolupráci s filmovou školou University of West London, zkoumala 100 nejvýdělečnějších filmů uvedených ve Spojeném království v letech 2023, 2024 a 2025.
Verdikt: pouze v pěti z těchto inscenací hrála žena starší 60 let. Mezitím dvacet filmů obsahovalo v centru děje mluvící zvíře a šest z nich hrálo herce jménem Chris (Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine nebo Christian Friedel), jak informoval Variety . Jinými slovy, v současných trhácích je čtyřikrát větší pravděpodobnost, že v hlavní roli uvidíte antropomorfní zvířecí postavu než ženu starší 60 let.
Tři roky, sto úspěchů, nepopiratelný závěr
Výjimky jsou vzácné, ale pozoruhodné: Jennifer Saunders ve filmu Aleluja, Nia Vardalos ve filmu Moje tlustá řecká svatba 3, Diane Keaton ve filmu Knižní klub: Další kapitola, Demi Moore, držitelka několika cen (Zlatý glóbus, cena SAG, cena Critics' Choice Award, ale na Oscarech v roce 2025 odmítnuta ve prospěch Mikeyho Madison za film The Substance), a Jamie Lee Curtis ve filmu Freakier Friday. Pouhých pět hereček, které reprezentují polovinu populace.
A tento jev není nový. Studie „Cast Aside“, kterou v roce 2023 provedlo totéž Centrum pro lepší stárnutí na téměř 50 populárních filmech uvedených od roku 2010, ukázala, že ženy ve věku 65 let a starší byly zastoupeny více než třikrát méně než muži stejného věku. Tato nerovnováha tedy není nedávným jevem: je součástí strukturálního, dlouhodobého trendu, který filmové odvětví plně přijímá.
Pokud existují, jedná se o karikaturní a tiché role.
Problém ale nekončí u hlavních herců. Když se na plátně objeví, starší ženy jsou v drtivé většině odsunuty do vedlejších rolí. Studie je bez obalu popisuje jako „pasivní, ubohé, zesměšňované za to, že nehrají podle svého věku, a často v rozporu s hlavním dějem.“
Pokud jde o dialogy, je pozorování stejně pozoruhodné: ženské postavy nad 50 let mluví o 14 % méně než jejich mužské protějšky stejného věku. Chybí jim vizuální přítomnost, takže jsou také zbaveny řeči. Tato dvojí marginalizace proměňuje obrazovku v úzké zrcadlo, kde jen několik tváří – mladých, ženských nebo mužských, ale v případě žen rozhodně ne příliš starých – dostává hlas.
Průmysl, který „vyhazuje“ herečky již od 40 let
Toto vyloučení není žádným tajemstvím: samotné herečky ho už léta odsuzují. „V hereckém průmyslu panuje shoda, že jakmile se stanete herečkou, kolem 40 let, jste pryč,“ shrnula již Nicole Kidman. Geena Davis, zakladatelka Institutu Geeny Davisové pro gender v médiích, s tím v rozhovoru pro CBS News souhlasila: „Pro herečky nad 50 let je to velmi odlišné od herců stejného věku.“
Toto srovnání je do očí bijící. Zatímco stárnoucí muži jsou i nadále zobrazováni jako hrdinové, milenci nebo mentoři, často po boku výrazně mladších partnerů, ženy jsou odsunuty na vedlejší kolej. Jako by stárnutí ženy v filmovém nevědomí zůstalo estetickou vadou, kterou je třeba skrýt.
„Kde jsou naše příběhy?“: Vzpoura hereček
Tváří v tvář těmto číslům se v hereckém průmyslu ozývá několik hlasů. V čele iniciativy stojí Emma Thompson (67 let), držitelka Oscara a otevřená zastánkyně kampaně. „Ženy tvoří polovinu populace a my stárneme. Tak kde jsou naše příběhy?“ ptá se britská herečka ve svém prohlášení.
A pokračovala v textu, který se hojně rozšířil: „Čím jsme starší, tím zajímavější se stáváme. Chci vidět více filmů zaměřených na zralé ženy: jsme podmanivé, s nimiž se lze ztotožnit a je načase, abychom se staly středem příběhu. Starší ženy nepotřebují povolení k existenci na plátně. Už existují ve světě; je na kinematografii, aby je dohnala.“
Tento manifest implicitně odráží manifesty dalších osobností filmového průmyslu, počínaje Demi Mooreovou, jejíž výrazná role ve filmu Coralie Fargeatové The Substance odsoudila právě vyřazování hereček po dosažení určitého věku. Hlas dlouho umlčovaný, který se konečně zdá nacházet svůj hlas.
Náročná veřejnost, slepá ekonomika
Nejparadoxnějším aspektem tohoto vymazání je, že jde proti očekávání veřejnosti. Podle paralelního průzkumu mezi 4 000 lidmi se každý třetí respondent domnívá, že není dostatek filmů s ženami nad 60 let v hlavních rolích, přičemž toto číslo u žen stoupá na 39 %. Každý šestý dokonce říká, že by byl spíše nakloněn jít do kina, kdyby v hlavní roli hrála starší žena.
Tento rozdíl je o to výraznější, že ve Spojeném království je téměř každý pátý divák starší 55 let. „Zastoupení starších hereček v hlavních rolích je v porovnání se starším filmovým publikem tak neúměrné, že je tento nedostatek, upřímně řečeno, urážlivý,“ říká Dr. Carole Eastonová, ředitelka Centra pro lepší stárnutí. Urážlivé – a ekonomicky absurdní.
Za hranicemi kina, signál vyslaný celé společnosti
Zásadní otázkou zůstává: co tato neviditelnost odhaluje mimo rámec kinematografie? „Tím, že filmový průmysl nedokáže přesně znázornit starší lidi, a zejména starší ženy, aktivně přispívá k marginalizaci seniorů ve společnosti,“ varuje Harriet Bailissová, spoluvedoucí kampaně. „Není divu, že tolik žen říká, že se s přibývajícím věkem cítí neviditelné, když se nikdy nevidí na obrazovce.“
Protože kino svět nejen zobrazuje: utváří ho. S každým filmem, který se rozhodne umístit 25letou hrdinku po bok 60letého hrdiny, se znovu odehrává celá kolektivní představivost a scéna za scénou nás učí, že ženy jsou ceněny především pro své mládí a že pro ně stárnutí znamená slábnutí. Tato fikce má nakonec velmi reálné následky, ať už na pracovišti, ve společenském životě, nebo dokonce v sebevědomí stárnoucích žen.
V době, kdy se diverzita konečně dostává do centra pozornosti, zůstává ageismus – zejména pokud je zaměřen na ženy – ve filmovém průmyslu slepým místem. Tato studie poukazuje na to, že mluvící zvíře má nyní větší šanci než šedesátiletá žena získat hlavní roli, a klade tak jednoduchou, ale naléhavou otázku: jak dlouho ještě bude kino předstírat, že nevidí polovinu svého publika? Herečky se již začaly ozývat. Zda je filmový průmysl konečně připraven naslouchat, se teprve uvidí.