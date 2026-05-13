Jednačtyřicetiletá zpěvačka Delta Goodrem bude reprezentovat Austrálii na Eurovizi 2026.

Kultura
Fabienne Ba.
@deltagoodrem / Instagram

Před rokem Delta Goodrem prohlásila : „Samozřejmě, že bych se zúčastnila Eurovize. Miluju to!“ O rok později je to hotové. Australská zpěvačka bude reprezentovat svou zemi ve Vídni na Eurovizi 2026 – a šance jsou na její straně.

Oficiální oznámení

1. března 2026 oznámila oficiální australská vysílací společnost SBS prostřednictvím interního výběrového řízení, že Delta Goodrem bude reprezentovat Austrálii na soutěži Eurovision Song Contest 2026 ve Vídni se svou písní „Eclipse“. Píseň napsala Delta Goodrem společně s Ferrasem AlQaisim, Jonasem Myrinem a Michaelem Fatkinem. Tento interní výběr bez veřejného hlasování je v Austrálii standardní praxí od jejího debutu v soutěži v roce 2015.

„Zatmění“ – inscenace odrážející vesmír

V prohlášení sdíleném po prvních zkouškách ve Wiener Stadthalle Delta Goodrem popsala svou uměleckou vizi: „Vystoupení na pódiu Eurovize je něco, co cítím hluboko v srdci, Austrálii si s sebou nesu v každém tónu a každém okamžiku. Chtěla jsem, aby se pódium pohybovalo jako samotný vesmír, v sobě spojovalo světlo a stín, něhu a sílu.“ Trvala také na tom, že bude mít na sobě kreace australských návrhářů a zároveň začlení eleganci Vídně, hostitelského města.

Umělec s značnou historií

Delta Goodrem je jednou z nejúspěšnějších australských umělkyň své generace. Svou první nahrávací smlouvu podepsala v 15 letech, prodala po celém světě přes 9 milionů alb a v Austrálii dosáhla pěti alb a devíti singlů na prvním místě hitparád. Spolupracovala také s Céline Dion, australsko-britskou zpěvačkou Olivií Newton-John, americkým jazzovým a tradičním popovým zpěvákem Tonym Bennettem a americkým písničkářem Michaelem Boltonem. V Austrálii sledovalo Eurovizi v roce 2025 rekordních 2,21 milionu diváků.

Sen vyjádřený dávno před výběrem

V rozhovoru pro The Sun na jaře roku 2025 Delta Goodrem vyjádřila své nadšení pro soutěž: „Samozřejmě, že bych se zúčastnila Eurovize. Miluji to! Mám představy o tom, co bych dělala, kdybych se zúčastnila, to je jisté.“ Popsala skutečnou posedlost: „Letěla jsem do Londýna a sledovala některá semifinále. Miluji tu kreativitu. Objevíte neuvěřitelný talent.“ Její výběr SBS tak naplnil jasně vyjádřenou touhu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem wiwibloggs (@wiwibloggs)

Vážný uchazeč o vítězství

Jess Carniel, výzkumnice Eurovize a docentka na University of Southern Queensland, považuje Deltu Goodrem za vážného uchazeče: „Goodrem má v Evropě skutečnou základnu fanoušků, což je značná výhoda v soutěži, kde je hlas veřejnosti stále klíčový.“ Delta Goodrem vystoupí na 11. místě ve druhém semifinále soutěže, které bude vysíláno živě 15. května 2026 v 5:00 AEST v Austrálii.

Austrálie na Eurovizi: dlouholetý příběh

Od svého oficiálního debutu v roce 2015 vyslala Austrálie na pódium Eurovize některé ze svých nejvýznamnějších umělců: Guye Sebastiana, Dami Im (který skončil v roce 2016 druhý), Kate Miller-Heidke, Montaigne, Electric Fields a v roce 2025 Go-Jo. Účast Austrálie je každoročně vyjednávána s Evropskou vysílací unií, jejímž je SBS přidruženým členem již více než 30 let. Delta Goodrem v této tradici navazuje – ale s zavedenějším mezinárodním profilem než mnoho jejích předchůdců.

Delta Goodrem ve Vídni, „Eclipse“ v uších 166 milionů diváků – Austrálie možná vyslala svou dosud nejzkušenější soutěžící. Pokud zpěvačka 15. května uspěje, zapíše se do soutěže do historie. A už dokázala, že umí psát skvělé kapitoly.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Eurovize 2026: Tito zpěváci by letos mohli být překvapivými hity

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Eurovize 2026: Tito zpěváci by letos mohli být překvapivými hity

Jen několik dní před velkým finále, které je naplánováno na 16. května 2026 ve vídeňské Wiener Stadthalle, již...

Shakira podepisuje oficiální hymnu mistrovství světa ve fotbale 2026

Šestnáct let po „Waka Waka“ se Shakira vrací na mistrovství světa ve fotbale. Kolumbijská zpěvačka nedávno ve spolupráci...

V pouhých 11 letech fotí, které se už virálně šíří.

V devíti letech ležela v bahně indického národního parku, aby v ranním světle zachytila dvě pávice. Tato fotografie...

Co je to „ženský pohled“, ten pohled, který na plátně nově definuje pravidla?

Po dlouhou dobu se natáčely ženy především optikou zaměřenou na mužskou touhu. Objevil se „ženský pohled“, aby dal...

Nová série o Harrym Potterovi: platy mladých herců vyvolávají kontroverze

Připravovaná televizní adaptace ságy „Harry Potter“ vyvolává značnou diskusi ještě před svým odvysíláním. Důvodem jsou potenciální platy mladých...

Reality show generované umělou inteligencí: nový fenomén na sociálních sítích

Co kdyby vaše další oblíbená reality show nikdy nebyla natočena… nebo dokonce ani zažita? Na sociálních sítích přitahují...