Jednačtyřicetiletá zpěvačka Delta Goodrem bude reprezentovat Austrálii na Eurovizi 2026.

Před rokem Delta Goodrem prohlásila : „Samozřejmě, že bych se zúčastnila Eurovize. Miluju to!“ O rok později je to hotové. Australská zpěvačka bude reprezentovat svou zemi ve Vídni na Eurovizi 2026 – a šance jsou na její straně.
Oficiální oznámení
1. března 2026 oznámila oficiální australská vysílací společnost SBS prostřednictvím interního výběrového řízení, že Delta Goodrem bude reprezentovat Austrálii na soutěži Eurovision Song Contest 2026 ve Vídni se svou písní „Eclipse“. Píseň napsala Delta Goodrem společně s Ferrasem AlQaisim, Jonasem Myrinem a Michaelem Fatkinem. Tento interní výběr bez veřejného hlasování je v Austrálii standardní praxí od jejího debutu v soutěži v roce 2015.
„Zatmění“ – inscenace odrážející vesmír
V prohlášení sdíleném po prvních zkouškách ve Wiener Stadthalle Delta Goodrem popsala svou uměleckou vizi: „Vystoupení na pódiu Eurovize je něco, co cítím hluboko v srdci, Austrálii si s sebou nesu v každém tónu a každém okamžiku. Chtěla jsem, aby se pódium pohybovalo jako samotný vesmír, v sobě spojovalo světlo a stín, něhu a sílu.“ Trvala také na tom, že bude mít na sobě kreace australských návrhářů a zároveň začlení eleganci Vídně, hostitelského města.
Umělec s značnou historií
Delta Goodrem je jednou z nejúspěšnějších australských umělkyň své generace. Svou první nahrávací smlouvu podepsala v 15 letech, prodala po celém světě přes 9 milionů alb a v Austrálii dosáhla pěti alb a devíti singlů na prvním místě hitparád. Spolupracovala také s Céline Dion, australsko-britskou zpěvačkou Olivií Newton-John, americkým jazzovým a tradičním popovým zpěvákem Tonym Bennettem a americkým písničkářem Michaelem Boltonem. V Austrálii sledovalo Eurovizi v roce 2025 rekordních 2,21 milionu diváků.
Sen vyjádřený dávno před výběrem
V rozhovoru pro The Sun na jaře roku 2025 Delta Goodrem vyjádřila své nadšení pro soutěž: „Samozřejmě, že bych se zúčastnila Eurovize. Miluji to! Mám představy o tom, co bych dělala, kdybych se zúčastnila, to je jisté.“ Popsala skutečnou posedlost: „Letěla jsem do Londýna a sledovala některá semifinále. Miluji tu kreativitu. Objevíte neuvěřitelný talent.“ Její výběr SBS tak naplnil jasně vyjádřenou touhu.
Vážný uchazeč o vítězství
Jess Carniel, výzkumnice Eurovize a docentka na University of Southern Queensland, považuje Deltu Goodrem za vážného uchazeče: „Goodrem má v Evropě skutečnou základnu fanoušků, což je značná výhoda v soutěži, kde je hlas veřejnosti stále klíčový.“ Delta Goodrem vystoupí na 11. místě ve druhém semifinále soutěže, které bude vysíláno živě 15. května 2026 v 5:00 AEST v Austrálii.
Austrálie na Eurovizi: dlouholetý příběh
Od svého oficiálního debutu v roce 2015 vyslala Austrálie na pódium Eurovize některé ze svých nejvýznamnějších umělců: Guye Sebastiana, Dami Im (který skončil v roce 2016 druhý), Kate Miller-Heidke, Montaigne, Electric Fields a v roce 2025 Go-Jo. Účast Austrálie je každoročně vyjednávána s Evropskou vysílací unií, jejímž je SBS přidruženým členem již více než 30 let. Delta Goodrem v této tradici navazuje – ale s zavedenějším mezinárodním profilem než mnoho jejích předchůdců.
Delta Goodrem ve Vídni, „Eclipse“ v uších 166 milionů diváků – Austrálie možná vyslala svou dosud nejzkušenější soutěžící. Pokud zpěvačka 15. května uspěje, zapíše se do soutěže do historie. A už dokázala, že umí psát skvělé kapitoly.