Shakira podepisuje oficiální hymnu mistrovství světa ve fotbale 2026

Šestnáct let po „Waka Waka“ se Shakira vrací na mistrovství světa ve fotbale. Kolumbijská zpěvačka nedávno ve spolupráci s nigerijským afrobeats gigantem Burna Boy představila „Dai Dai“, oficiální hymnu turnaje v roce 2026. A první reakce jsou s touto událostí úměrné.
„Dai Dai“ – co znamená název
„Dai Dai“ pochází z italského výrazu, který znamená „pojď, pojď“ nebo „jdeme na to“ – zároveň povzbuzení, stadionový skandál a kolektivní oslava. Samotný refrén vyjadřuje tento vícejazyčný záměr: „Dai, dai, we go, dale, ale, let's go“ – z italštiny přes španělštinu až po angličtinu, to vše v jedné plynulé větě. Skladba spojuje karibské rytmy, latinskoamerický pop a afrobeaty – směsici určenou pro stadiony, fanouškovské zóny a letní playlisty.
Upoutávka natočená na stadionu Maracanã
Upoutávka, vydaná 7. května 2026, byla natočena na stadionu Maracanã v Rio de Janeiru, jen pár dní po historickém koncertu Shakiry před 2 miliony lidí na pláži Copacabana. V přibližně minutovém klipu Shakira tančí na hřišti stadionu v elektricky modré sukni a zářivě žlutém topu a v ruce drží oficiální míč „Trionda“.
Tanečníci kolem ní mají na sobě barvy inspirované zúčastněnými zeměmi. Video začíná čtyřmi balónky – jedním pro každé ze čtyř mistrovství světa spojených se Shakirou: 2006, 2010, 2014 a 2026 – a končí ohňostrojem a leteckým záběrem stadionu s nápisem „Jsme připraveni“ .
1,9 milionu lajků za méně než 24 hodin
Video, které Shakira, Burna Boy a FIFA zveřejnili na Instagramu společně, získalo za necelých 24 hodin 1,9 milionu lajků. Reakce na sociálních sítích byly okamžité a ohromující. Někteří uživatelé se divili, zda by píseň mohla konkurovat fenoménu „Waka Waka“, který se v kolektivní představivosti stal nedotknutelným. Jiní naopak věří, že Shakira zůstává ideální umělkyní, která ztělesňuje univerzálního a svátečního ducha fotbalu.
Jediný umělec, který se objevil na čtyřech mistrovstvích světa
Shakira je nyní jedinou umělkyní v historii, která se objevila v písních spojených se čtyřmi různými ročníky mistrovství světa ve fotbale. „Waka Waka“ zůstává jedním z jejích největších hitů s více než 4 miliardami zhlédnutí na YouTube a zapsána v Guinnessově knize rekordů jako nejstreamovanější oficiální píseň mistrovství světa na Spotify. Globální vydání skladby „Dai Dai“ je naplánováno na 14. května 2026 – čtyři týdny před zahájením turnaje 11. června.
Druhý titul po „Lighter“, kritizovaný
„Dai Dai“ je druhá skladba vydaná z oficiálního alba FIFA k mistrovství světa ve fotbale 2026. Předtím byl prvním vydaným singlem „Lighter“, jehož autory jsou americký zpěvák, rapper, skladatel a hudebník Jelly Roll a mexická zpěvačka a skladatelka Carín León, ale vyvolal značnou veřejnou kritiku. Letos FIFA vydává album s více skladbami, nikoli jen jednu oficiální píseň – na rozdíl od předchozích vydání.
„Dai Dai“ – no tak, no tak – přesně to Shakira svým comebackem vzkazuje světu. Šestnáct let poté, co se „Waka Waka“ zapsala do kolektivní paměti, se vrací s Burna Boy, aby napsala další kapitolu. Teď zbývá vidět, zda stadiony po celém světě budou tomuto refrénu zpívat se stejnou vervou jako duny Johannesburgu v roce 2010.