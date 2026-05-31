Tato modelka s nadváhou dělá rozruch s vintage korzetem

Na svém instagramovém účtu v pudrově růžovém korzetu s vintage nádechem se americká modelka „plus size“ Paloma Elsesser podepisuje na vzhled, který je stejně jemný jako výrazný.
Pudrově růžový korzet, který způsobuje senzaci
Načasování nemohlo být lepší: jemný, pudrově růžový korzet se strukturovanou siluetou a pečlivými detaily, ve výrazně vintage stylu. Jemný odstín, retro i romantický zároveň, který vypadá, jako by vyšel přímo z hollywoodského budoáru. Na Instagramu fotografie okamžitě vyvolala záplavu komentářů, kde její sledující chválili sebevědomí, s nímž Paloma Elsesser tento oděv nosí.
Upoutávka na Victoria's Secret
Paloma Elsesserová ke svému příspěvku zvolila krátký, ale explicitní popisek: „Město andělů!!! Voláme všechny anděly!!!“ K tomu se přidala zmínka o značce Victoria's Secret. Jasný odkaz na přezdívku Los Angeles a také na výzvu k „andělům“, kterou nedávno zahájila americká značka, jež v současné době připravuje svou módní přehlídku pro rok 2026 a své nové obsazení. Fanoušci tuto upoutávku rychle rozluštili: sázky na místo a program příští přehlídky se již sázejí.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Paloma Elsesser, „anděl s křivkami“, která se stala ikonou
Paloma Elsesser, která poprvé prošla po mole Victoria's Secret v roce 2024, se stala jednou z předních tváří inkluzivity v módě. V roce 2023 dokonce získala prestižní ocenění Modelka roku na British Fashion Awards – což je pro modelku s nadváhou vůbec první takový případ. Od té doby se objevila na obálkách časopisů, v kampaních a na přehlídkových molech, aniž by se zbavila své autenticity.
Silueta, která oslavuje všechno
Kromě výběru oblečení rezonuje i symbolická síla daného obrazu. Nošením tohoto oděvu, historicky spojovaného s určitým „ženským ideálem“, Paloma Elsesser rozšiřuje hranice možností. Světle růžový korzet na těle, které neodpovídá omezujícím standardům módního průmyslu, je jemným, ale silným prohlášením: móda by neměla být ve dvou velikostech. A toto poselství se prosazuje, o čemž svědčí tisíce nadšených reakcí na její příspěvek.
Tímto jednoduchým obrázkem nám Paloma Elsesser připomíná, proč se etablovala jako jedna z nejinspirativnějších osobností současné módy. Spojuje vintage eleganci se závazkem k inkluzivitě a dokazuje, že i pudrově růžový korzet může být zlomový.