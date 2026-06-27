Tato americká modelka oživuje plážový trend retro siluetou.

Modely
Julia P.
@lindseypelas / Instagram

Plážové oblečení se výrazně vrací do minulosti. Americká modelka Lindsey Pelasová u příležitosti svých narozenin sdílela na Instagramu sérii sluncem zalitých fotografií, na kterých má na sobě jednodílné plavky s výrazně retro estetikou. Tento outfit oživuje okouzlující plážový trend: střihy inspirované vintage stylem.

Jednodílné šaty s květinovým potiskem

Pro tento účel se Lindsey Pelas rozhodla pro jednodílné plavky s jemným potiskem, který kombinuje drobné květiny a černé puntíky. Okouzlující a romantický motiv, přímo inspirovaný minulými desetiletími. Pózuje venku v sluncem zalité pouštní scenérii a dokonale ztělesňuje tuto retro a slunečnou estetiku. Plážový outfit, který vyniká mezi minimalistickými designy a zdůrazňuje nepopiratelné kouzlo vintage stylu.

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Příspěvek sdílený uživatelem LINDSEY PELAS (@lindseypelas)

Návrat pin-up estetiky

Tento vzhled je součástí širšího trendu. Po letech, kdy dominovaly čisté linie, se plážové oblečení vrací k duchu pin-up stylu 50. let. Strukturované jednodílné plavky, květinové potisky, puntíky a retro siluety se na plážích silně vracejí. Zejména puntíky patří mezi klíčové vzory sezóny, stejně jako květinové potisky, ceněné pro svůj romantický půvab. Tato vintage vlna získává na popularitě.

Příspěvek k narozeninám

Lindsey Pelas sdílela tyto fotografie k oslavě svých narozenin. Rozhodla se oslavit venku, na slunném a přírodním místě, věrná své lásce k letní atmosféře. Její četní sledující jí rychle popřáli všechno nejlepší a chválili sérii zářivých snímků.

S těmito jednodílnými plavkami s květinovým potiskem Lindsey Pelas oživuje okouzlující plážový trend. Volbou retro siluety nám připomíná, že vintage styl je na pláži stále živý a daří se mu. Jistě inspiruje ty, které sní o slunečném a nadčasovém letním outfitu.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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