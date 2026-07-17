Tato 61letá modelka, kterou dlouho sužovaly nejistoty, mění svůj pohled na své tělo.

Paulína Pořízková žila roky ve světě, kde byl vzhled prvořadý. Nyní 61letá bývalá česko-švédsko-americká modelka upřímně vypráví o svém vztahu k tělu, který se vyznačoval hlubokou proměnou. Inspirativní svědectví, které si však zaslouží trochu nuance.
Cesta poznamenaná komplexy
Paulina Pořízková zveřejnila na Instagramu video , ve kterém se zamýšlí nad svým vztahem ke svému tělu. Zatímco mnozí jí její postavu dlouho závidí, ona vysvětluje, že ona to tak nevnímala. Vzpomíná, jak jako mladá dívka brala své tělo jako samozřejmost, aniž by se o něj skutečně starala, a přitom neustále cítila nespokojenost.
Navzdory mezinárodní modelingové kariéře přiznává, že se často srovnává s ostatními a zaměřuje se na to, co považuje za nedokonalé. Tento tlak ilustruje, jak nejistota nezávisí pouze na vnějším vnímání.
V 61 letech mnohem klidnější výhled
Postupem času se její pohled na svět změnil. Dnes Paulína Pořízková vysvětluje, že cítí větší vděčnost ke svému tělu. Říká, že si váží všeho, co jí tělo v průběhu let umožnilo prožít, a potvrzuje, že se už nestydí ukazovat své vrásky, pleť ani stopy času. Spíše než aby hledala idealizovaný obraz, raději oslavuje tělo, které s ní vždycky bylo. Je to způsob, jak zdůraznit schopnosti, životní zkušenosti a odolnost, spíše než snahu o dokonalost.
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Blahobyt se netýká jen fyzického vzhledu.
Paulína Pořízková ve svém svědectví také zdůrazňuje důležitost péče o svou mysl. Pro ni je sebevědomí postaveno stejně tak na duševní pohodě jako na vzhledu. Tento holistický přístup podporuje laskavější pohled na sebe sama. Cílem není popírat změny související s věkem, ale naučit se je přijímat s větším soucitem a uznáním.
Inspirativní poselství... ale takové, které je třeba uvést do perspektivy.
Příběh Pauliny Pořízkové může rezonovat s mnoha lidmi, kteří se snaží rozvíjet pokojnější vztah ke svému tělu. Její cesta nám připomíná, že je možné změnit svůj pohled na sebe sama bez ohledu na věk. Je však důležité si od této zkušenosti zachovat určitý odstup.
Přestože Paulina Pořízková nyní tvrdí, že se neštítí žen a plně akceptuje známky stárnutí, je skutečně bývalou modelkou, jejíž postava do značné míry odpovídá současným standardům krásy. Její profesní zázemí, stejně jako finanční zdroje, jí pravděpodobně poskytují privilegovaný přístup k procedurám, fitness koučinku a životnímu stylu, které nejsou dostupné každému. Její vzhled proto neodráží vzhled většiny žen nad 60 let.
Svědectví Pauliny Pořízkové však neztrácí na hodnotě. Naopak slouží jako připomínka toho, že je nezbytné nesrovnávat vlastní tělo s tělem veřejně známých osobností, jejichž životní podmínky se často velmi liší. Sebepřijetí nespočívá v dosažení ideálního vzhledu, ale v budování respektnějšího vztahu k vlastnímu tělu, bez ohledu na věk, typ postavy nebo životní zkušenosti.