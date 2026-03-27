Tato modelka se objevuje bez make-upu a vyvolává řadu reakcí.

Jihokorejská modelka a influencerka Choi Jun Hee nedávno upoutala pozornost poté, co sdílela video, na kterém je bez make-upu. Je známá svými pečlivě vybranými vystupováními na sociálních sítích a rozhodla se ukázat svou přirozenou tvář, což je v ostrém kontrastu s image, která je obvykle spojována s jejími příspěvky.
Přirozené video, které překvapuje uživatele internetu
V krátkém klipu zveřejněném na Instagramu se Choi Jun Hee nejprve objevuje s brýlemi a bez make-upu, přičemž si zvolila záměrně jednoduchý styl. Video poté ukazuje přechod k jejímu obvyklému vzhledu, který se vyznačuje propracovanějším make-upem. Tento vizuální kontrast rychle vyvolal na internetu četné reakce, přičemž někteří uživatelé internetu vyjádřili překvapení nad touto „proměnou“.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Příspěvek sdílený před důležitou událostí
Toto prohlášení přichází v době, kdy se modelka připravuje na oslavu své svatby, která je naplánována na květen. Zdá se, že tímto příspěvkem chtěla ukázat osobnější stránku svého veřejného image a zdůraznit přirozený vzhled, který se na jejích sociálních sítích objevuje jen zřídka.
Choi Jun Hee je také známá jako dcera jihokorejské herečky Choi Jin Sil, významné osobnosti zábavního průmyslu své země. Již několik let si buduje vlastní online prezentaci, zejména prostřednictvím svého módního a lifestylového obsahu.
Úvaha o image na sociálních sítích
Video doprovází humorný vzkaz, který diváky vyzývá, aby nesudili knihu podle obalu, což je téma, které tvůrci obsahu často zkoumají. Jihokorejská modelka a influencerka Choi Jun Hee ilustruje, jak sociální média mohou ovlivnit vnímání veřejnosti, a to tím, že ukazuje různé aspekty svého image.
Pozorované reakce ukazují na pokračující zájem o obsah, který klade důraz na autenticitu. Několik uživatelů internetu zdůraznilo, že si tento přístup váží a věří, že přispívá k realističtějšímu zobrazení každodenního života.
Mezi veřejným obrazem a spontánností
Tento typ publikace také odráží vývoj v digitálních praktikách, kdy mnoho veřejně známých osobností volí střídání mezi vysoce produkčním obsahem a spontánnějšími momenty. Tento přístup jim umožňuje udržovat přímý kontakt s publikem a zároveň diverzifikovat nabízené formáty.
Sdílením tohoto videa bez make-upu jihokorejská modelka a influencerka Choi Jun Hee konečně nabízí komplexnější pohled na veřejný obraz a připomíná nám, že vystoupení vysílaná online často vyplývá ze specifických estetických rozhodnutí.