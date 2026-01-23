Search here...

Tato bota, dlouho považovaná za „zastaralou“, se v roce 2026 vrací s velkým nasazením.

Módní trendy
Fabienne Ba.
Mysleli jste si, že balerínky patří jen vzpomínkám z dětství nebo „příliš uhlazeným“ šatníkům? Zamyslete se znovu. V roce 2026 se tato ikonická bota stylově vrací s rozhodně pozitivní energií. Připravte se znovuobjevit botu, která brilantně kombinuje styl, pohodlí a modernitu.

Nečekaná módní renesance

Balerínky po léta trpěly nespravedlivou pověstí: příliš ploché, příliš jednoduché, příliš decentní. Móda si však ráda připomíná velkolepé návraty a tentokrát to není výjimkou. Pryč s decentními siluetami, vstoupíme do odvážnějších stylů, které získávají na výšce – doslova i obrazně. Díky čtvercovým nebo plochým podpatkům tyto ikonické boty získávají charakter, aniž by ztratily svou původní měkkost.

Materiály, které inspirují k snům

Pokud jde o materiály, kreativita je na vrcholu. Jemný satén, poddajná kůže, vzdušná síťovina, romantický tyl nebo oslnivá lakovaná kůže: každá textura vypráví příběh. Detaily dělají velký rozdíl: elegantní ramínka, grafické výřezy, hra s průhledností, nádherné povrchové úpravy. Inspirace baletem zůstává, ale znovu se objevuje ve strukturovanější, módnější a asertivnější verzi.

Mezi klasickým tancem a moderním duchem

Mandlový tvar, zděděný po klasických baletních střevíčcích, zůstává ikonickým poznávacím znamením. Nyní se však přizpůsobil nárokům každodenního života: baletní boty na podpatku jsou žádanější než kdy dříve. Pohodlí už není kompromisem; stalo se skutečným stylovým prohlášením. Chodíte, pohybujete se, žijete – a přitom zůstáváte elegantní.

Jak je nosit v roce 2026

Neuvěřitelně snadno se nosí. S rovnými nebo rozšířenými džínami okamžitě vytvoří retro elegantní atmosféru. V kombinaci se splývavou midi sukní vytvářejí lehký, ale sebevědomý vzhled. Pro odvážnější verzi je oblečte s bílými ponožkami a zkrácenými kalhotami: trendy odkaz na školní léta, znovuzrozený s dospělou elegancí. Přidejte k nim nadměrný trenčkot nebo sako a máte strukturovaný, dostupný městský vzhled, ideální jak do města, tak do kanceláře.

Proč jsou letos tak populární

Proč takový úspěch v roce 2026? Protože tyto balerínky na podpatku splňují všechna kritéria: pohodlí zděděné z éry tenisek, nadčasovou eleganci a dokonale vyváženou nostalgii. Ztělesňují kolektivní touhu po nenucené eleganci, ležérním stylu a botách, které dokážou držet krok se skutečným tempem aktivních, dynamických a sebevědomých žen. Nejde jen o pomíjivý trend, ale o konkrétní odpověď na trvalou potřebu.

Další velkou výhodou je jejich neuvěřitelná rozmanitost. Od minimalistických designů po zdobené boty, od decentního saténu po texturovanější materiály, pro každou osobnost, každý rozpočet a každou příležitost se najdou balerínky na podpatku. Ať už je váš styl klasický, kreativní, romantický nebo avantgardní, najdete si perfektní střih – doslova.

Do roku 2026 už balerínky nejsou výchozí volbou: stávají se stylovým prohlášením. Oslavují pohyb, pohodlí a sebevědomí. Odvažte se je znovu objevit, odvažte se je nosit a nechte tuto dlouho podceňovanou botu stát se vaším novým módním spojencem.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
