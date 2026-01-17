„Obrácená kapsle“: v roce 2026 se loučí s minimalistickou módou

Po vládě „tichého luxusu“ – elegantního minimalismu složeného z neutrálních tónů a nadčasových střihů – vstupuje dámská móda do roku 2026 s novou energií: návratem barev, textur a odvážných „excesů“. Přehlídková mola od Londýna po Milán oslavovala smyslovou renesanci, „obrácené zbavování se nepořádku“, kde se styl stává zároveň výrazem i bujností.
Výbušné barvy a „okázalý“ luxus
To, co někteří odborníci již nazývají „obráceným kapslovým šatníkem“: poté, co se módní nadšenci snažili omezit svůj šatník na několik „dokonalých“ kousků, se nyní chtějí každý den znovu objevovat. Ven s odměřeností, dovnitř s kreativitou. Pastelová paleta vypadá poněkud mdlo. Značky zažehly svá mola výraznými odstíny: zářivou červenou, citronově zelenou, elektrickou modrou. Letos na jaře 2026 už barvy nepodtrhují – ale vyjadřují se.
Ve stejném duchu trend „hlasitého luxusu“ přebírá místo elegantního minimalismu. Satén, kůže, peří nebo nadměrné šperky: vše se stává příležitostí k odvaze. Například Saint Laurent sází na celokožené kalhoty, zatímco Chanel se zaměřuje na peří s takzvanými extravagantními texturami. Elegance se už nešeptá: je proklamována.
Třásně, textury a překryvy
Třásně a střapce zažívají velký návrat v estetice, která osciluje mezi boho a futurismem. Mnoho značek tyto ozdoby znovuobjevuje s luxusními materiály a fluorescenčními prvky. Prolínají se i textury: volánky, volány a sklady se vrství jako textilní koláž. Móda roku 2026 je o pohybu, textuře a pocitu.
Muži zůstávají střízliví.
Zatímco dámské návrháři se odklánějí od jednoduchosti, pánská móda se vydává spíše umírněnou cestou. Kolekce pro rok 2026 potvrzují pánský vkus pro strukturované střihy, rafinované základy a neutrální tóny. I když se tu a tam objeví pár barevných záblesků, šatník zůstává věrný filozofii funkčnosti: svěží bílé košile, monochromatické komplety a nově pojaté trenčkoty. Rozdíl je jasný: tam, kde ženy přijímají „okázalost“, muži pravděpodobně prosazují „tichou eleganci“.
Móda roku 2026 tak představuje kulturní zlom: po letech „diskrétnosti“ se oblečení opět stává jazykem, prostředkem sebepotvrzení a zdrojem čisté radosti. V této „obrácené kapsli“ ženy prosazují své právo na zářivost a rozmanitost, zatímco muži posilují svůj závazek k nadčasovému stylu. Vzniká nová rovnováha: rovnováha módy, kde se každý rozhodne nelíbit, ale vyjádřit se.