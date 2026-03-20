Ve svých 43 letech tato indická herečka ve stříbrných šatech způsobila senzaci.

Indická herečka, zpěvačka, producentka, spisovatelka a modelka Priyanka Chopra Jonas nedávno způsobila senzaci na oscarové párty Vanity Fair 2026 v třpytivých stříbrných šatech, které doplnila minimalistickými sandály.
Metalické šaty, které chytají světlo
Na afterparty v Muzeu umění okresu Los Angeles se Priyanka Chopra Jonas převlékla ze svých bílých slavnostních šatů do světle stříbrné kreace s metalickým povrchem. Asymetrické šaty měly střih na jedno rameno, na jedné straně byly přehozeny vysoko přes boky a na druhé straně splývaly do dlouhé splývavé sukně, čímž vytvářely hru linií. Kožešinový lem v tónované barvě dodal tomuto již tak oslnivému kousku nádech hollywoodského lesku.
Minimalistické sandály
Priyanka Chopra Jonas měla na nohou sandály v kultovním stylu s tenkými saténovými pásky a závratným jehlovým podpatkem. Tyto zúžené sandály v teplé hnědé barvě dokonale ladily s kožešinovými detaily šatů. Kombinace stříbrných šatů a sandálů vytvářela sofistikovaný, ale zároveň decentní vzhled, který udržoval Priyanku – a nikoli doplňky – v centru pozornosti.
Super stylový pár s Nickem Jonasem
Vedle ní seděl její manžel, americký zpěvák, skladatel a herec Nick Jonas, který zvolil béžový dvouřadý oblek, který zdůrazňoval kovový lesk šatů jeho ženy, což byl odklon od klasičtějšího černého smokingu, který měl na sobě na obřad. Ruku v ruce na červeném koberci patřil pár k nejvýraznějším duům večera a na sociálních sítích sklidil řadu komplimentů a fotografií za svou dokonalou koordinaci.
Poté, co oslnila v péřových šatech na pódiu udílení Oscarů, tyto stříbrné šaty potvrdily její status módní ikony schopné během mrknutí oka přejít z „couture dramatu“ do elegantního minimalismu. Priyanka Chopra Jonas září!