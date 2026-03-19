Gwyneth Paltrow, která je považována za „omezující“, rozděluje uživatele internetu.

Americká herečka a zpěvačka Gwyneth Paltrow se na udílení Oscarů v roce 2026 velmi nápadně vrátila ve velkolepých bílých šatech… které však byly zároveň považovány za „velmi omezující, až do té míry, že zcela rozdělily uživatele internetu“.
Velkolepé šaty považované za „nepraktické“
Pro svou první účast na Oscarech po 11 letech zvolila herečka z filmu „Marty Supreme“ dlouhé bílé šaty s vizuálně rozparky po stranách. Zepředu outfit připomínal minimalistické šaty, ale jakmile se otočila, odhalily se velké panely ze síťoviny pokryté krystaly, jako by to byl spodní catsuit, které odhalovaly celou její stranu.
Ve videu „z příprav“ zveřejněném na YouTube kanálu Goop se Gwyneth svěřila své dceři Apple, že musela být do šatů doslova „zašitá“ a že overal, který měla pod nimi, jí jednoduše bránil v chození na toaletu: vysvětlila, že „po celou dobu obřadu nemohla čůrat“ .
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Outfit, který rozpoutal online debatu
Na sociálních sítích se rychle objevily reakce. Na jedné straně mnozí chválili odvážnost a styl Gwyneth Paltrow a označili šaty za „vznešené“, „ultramoderní“ a „ideální pro její velký návrat na červený koberec“.
Na druhou stranu mnoho uživatelů internetu outfit kritizovalo a označilo ho za „příliš komplikovaný“ a „nerealistický“, někteří jej popsali jako „nepohodlný vzhled“ a jiní vyjádřili šok nad tím, že šaty musely být přišité na tělo a bránily v použití toalety. Několik komentářů také odsoudilo módu „odtrženou od každodenního života“, kde má podívaná přednost před pohodlím a volností pohybu.
Stručně řečeno, na udílení cen Herec Awards 2026 měla Gwyneth Paltrow na sobě černé šaty, které způsobily pořádný rozruch. S touto bílou siluetou s rozparkem po stranách potvrzuje „teatrálnější“ styl, i když to znamená akceptovat „extrémní“ omezení… a vyvolává vášnivou debatu o hranici mezi haute couture a minimálním pohodlím.