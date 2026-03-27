V minimalistických černých šatech tato krasobruslařka rozzářila červený koberec

Anaëlle G.
Americká krasobruslařka Alysa Liu potvrdila svůj status vycházející stylové ikony, když se na udílení cen iHeartRadio Music Awards v roce 2026 objevila v minimalistických černých šatech. Atletka, olympijská vítězka z roku 2026, upoutala pozornost moderní interpretací slavných „malých černých šatů“ a ukázala, že jednoduchost a elegance mohou na červeném koberci dokonale koexistovat.

Moderní interpretace klasiky

Pro tuto akci, která se konala v polovině března 2026 v divadle Dolby Theatre v Los Angeles, si Alysa Liu zvolila přiléhavé černé šaty s čistou estetikou. Siluetu zdobil ramínkový výstřih a strukturovaný detail na hrudi, které tomuto nadčasovému kousku dodávaly jemný grafický nádech. Mírně zkosená asymetrická sukně dodala této klasice moderní nádech.

Čistý, minimalistický vzhled, propracovaný až do detailů.

Alysa Liu zůstala věrná minimalistické rovnováze svého outfitu a zvolila sladěné černé lodičky se špičatou špičkou. Její decentní šperky a piercing dostatečně podtrhovaly celkovou modernitu. Její líčení se řídilo stejnou estetikou: jemné, decentní kouřové oči v kombinaci s broskvovými tóny tvářenky a rtů. Její charakteristický účes, charakterizovaný lehkým objemem a přirozeným pohybem, dodal celému vzhledu elegantní závěrečný šmrnc.

Významná přítomnost po pozoruhodném roce

Od zisku zlaté medaile na zimních olympijských hrách 2026 v Itálii se Alysa Liu účastní mnoha prestižních akcí. Objevila se zejména na večírcích spojených s udílením Oscarů, což potvrzuje její rostoucí pozici ve světě módy a zábavy. Její styl upoutal pozornost módních pozorovatelů, kteří ji vnímají jako novou a inspirativní osobnost, schopnou bezproblémově propojit sportovní výkon se stylistickým vyjádřením.

Volbou minimalistických černých šatů pro udílení cen iHeartRadio Music Awards 2026 Alysa Liu dokazuje, že nadčasová klasika může být reinterpretována s moderním nádechem. Její vzhled potvrzuje její rostoucí vliv ve světě stylu, kde si postupně buduje svůj charakteristický vzhled.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Na pláži tento model zaujme svým vzhledem „Baywatch“.

