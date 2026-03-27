Tato modelka ve svých 40 letech změnila účes a vyvolala reakce.

Americká modelka, televizní moderátorka, herečka, autorka a aktivistka Chrissy Teigen překvapila své fanoušky odhalením proměny vlasů. Známá pro své typické dlouhé vlasy, se k velkému překvapení všech rozhodla pro výrazně kratší střih. Tato proměna vlasů, sdílená na Instagramu, rychle sklidila četné reakce a potvrdila trvalý vliv Chrissy Teigen ve světě krásy.
Krátký střih, který představuje zlomový bod
Chrissy Teigen se nedávno rozloučila se svými dlouhými vlasy a přidala se k elegantnímu, strukturovanému mikádu. Na Instagramu sdílela několik fotografií své proměny a vzkaz, v němž vyjádřila pocit lehkosti po změně vlasů. Nový střih se vyznačuje čistou pěšinkou uprostřed a vlasy po čelist, což vytváří moderní a minimalistický vzhled. Tento typ mikáda je oblíbený pro svou schopnost orámovat obličej a zároveň nabídnout sofistikovanou siluetu.
Proměna odhalená na Instagramu
Aby Chrissy Teigen odhalila svůj nový vzhled, pořídila si selfie v zrcadle a detailní záběr, který zdůrazňuje preciznost střihu. V dalším video příspěvku se objevuje s lehce vlnitým účesem, který zdůrazňuje všestrannost této délky. Zmínila se také o profesionálech, kteří se na této proměně podíleli, a potvrdila tak důležitost odborných znalostí v oblasti vlasů pro dosažení tohoto typu strukturovaného střihu.
Trend směrem k větší jednoduchosti
Krátký sestřih Chrissy Teigen je součástí širšího trendu, který upřednostňuje nenáročné účesy vhodné pro každodenní nošení. Tupý mikádo, pravidelný prvek na červeném koberci, zůstává nadčasovou klasikou, která překonává sezóny, aniž by ztratila na své přitažlivosti. Volbou kratší délky modelka potvrzuje současný trend minimalistických vzhledů, které upřednostňují strukturu a jednoduchost.
S tímto novým účesem Chrissy Teigen dokazuje, že změna účesu může „proměnit siluetu“ a zároveň zachovat nadčasovou eleganci. Tato volba účesu, o které se hojně diskutuje na sociálních sítích, ilustruje trvalý vliv Chrissy Teigen ve světě krásy a trendů.