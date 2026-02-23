Jakožto „body-pozitivní“ influencerka hovoří o svém „kontroverzním“ vztahu k tomuto hnutí.

Gabriella Lascano, dlouholetá přední osobnost hnutí body positivity, překvapila svou komunitu tím, že se od něj distancovala. Ve videu s názorem reflektuje cestu poznamenanou posílením sebevědomí, pochybnostmi a kontroverzemi.
Od posílení k zpochybňování
Gabriella Lascano, kterou na Instagramu a TikToku sleduje přes 600 000 lidí, se od roku 2010 etablovala jako silný hlas žen s nadváhou. Móda, krása, sebevědomí: její obsah s hrdostí oslavuje tělo. Spolupracovala se značkami a inspirovala tisíce žen k tomu, aby si znovu našla svůj image.
Přesto při své nejvyšší váze – kolem 181 kilogramů – vysvětluje, že se cítila „fyzicky omezená“. Nošení podpatků se stalo obtížným a některá sedadla v letadle a atrakce pro ni byly nepřístupné. Postupně se u ní projevoval pocit neklidu. Vypráví, jak měla pocit, jako by se přidávala ke stále radikálnějšímu diskurzu, kde byla některá slova jako „obezita“ nebo „úmyslné hubnutí“ přímo odmítána. Jejím původním záměrem byla sebeláska, ale říká, že si začala klást otázky: mělo by přijetí vylučovat jakékoli zamyšlení nad zdravím?
Zlomový bod a video, které lidi rozdělilo
V prosinci 2022 zazněla smrt dvou významných osobností hnutí – Jamie Lopezové, která podlehla srdečním komplikacím, a Brittany Sauerové, která vyjádřila lítost nad svými stravovacími návyky – jako varovný signál. Gabriella přiznává, že si uvědomila, že možná ignorovala některé varovné signály.
V roce 2023 zveřejnila video, které se stalo virálním. V něm tvrdila, že zdraví je hmatatelnou realitou: srdeční choroby, cukrovka a selhání orgánů existují a znepokojení se jimi podle ní není projevem fatfobie. Tyto poznámky vyvolaly masivní odpor. Byla obviněna ze zrady hnutí a byla kritizována a ostrakizována částí komunity, která ji podporovala.
Zbavení se nálepky, ne sebelásky
Od té doby se Gabriella Lascano distancovala od hnutí body positivity. Pokračuje v tvorbě lifestylového obsahu, ale aniž by se k němu oficiálně přidala. Pro ni je možné hluboce milovat sám sebe a zároveň uznat, že existují určitá zdravotní rizika. Její příběh zdůrazňuje propast: mezi posílením sebevědomí a strachem z odepření zdraví – i když je nezbytné představit jednu zásadní nuanci.
Zdraví a váha: pozor na zkratky
Nadváha nemusí nutně znamenat, že člověk není zdravý. Být štíhlý nezaručuje dobré zdraví. Lékařská realita je nekonečně složitější než viditelná silueta. Člověk může žít ve velkém těle a mít vynikající krevní testy, stabilní krevní tlak a pravidelnou fyzickou aktivitu. Naopak, člověk může být hubený a trpět neviditelnými srdečními, metabolickými nebo psychickými poruchami. Společnost však sleduje zdraví lidí s nadváhou pečlivěji než zdraví štíhlých lidí.
Jakmile má žena nadváhu, její zdraví se stává veřejným problémem. Lidé se o ni obávají. Promítají na ni rizika. Dělají si domněnky. Když si hubená žena osvojí takzvané škodlivé návyky, kolektivní obavy jsou mnohem diskrétnější. Tato asymetrie odhaluje zkreslení: automatické spojování hmotnosti se špatným zdravím je formou fatfobie.
Existuje mnoho důvodů, proč někdo může přibírat na váze: hormonální faktory, genetika, lékařská léčba, poruchy příjmu potravy, socioekonomické podmínky a chronický stres. Redukce těla na ukazatel zdraví je vědecky nepřesná a nespravedlivá vůči lidstvu.
Debata, která si zaslouží nuance
Příběh Gabrielly Lascano by neměl být používán k potvrzení myšlenky, že „být tlustý = být nemocný“, ale spíše k otevření zralejšího prostoru pro diskusi. Ano, zdraví musí zůstat prioritou, bez ohledu na vaši váhu. Ne, nemělo by se stát zbraní, která ve vás vyvolává pocity viny nebo vás stigmatizuje. Máte právo milovat své tělo takové, jaké je dnes. Máte také právo chtít se o něj zítra starat jinak. Tyto dvě touhy se vzájemně nevylučují.
Příběh Gabrielly Lascano nám v konečném důsledku připomíná, že společenská hnutí se vyvíjejí a že individuální zkušenosti jsou rozmanité. Sebepřijetí nevylučuje povědomí o zdraví, ale zdraví by nikdy nemělo být používáno k posuzování těla. Ať už je hubené, tlusté, svalnaté atd., vaše tělo si zaslouží respekt. Základní je nepřizpůsobit se nálepce, ale pěstovat k sobě jasný, laskavý a svobodný vztah.