Proč všichni mluví o Rámovi Duwajim, hvězdě generace Z?

@ramaduwaji/Instagram

Ráma Duvadžíová, narozená syrským rodičům v Houstonu, vzbudila rozruch, když se ve věku pouhých 28 let stala nejmladší a první muslimskou první dámou státu New York. Její manžel, Zohran Mamdani, zvolený starostou v listopadu 2025, s ní ztělesňuje novou politickou éru. Ráma, renomovaná ilustrátorka a vášnivá aktivistka, uchvacuje generaci Z svou výraznou estetikou, politickou angažovaností a rozhodně moderním image.

Syrsko-americký umělec s pozoruhodnou kariérou

Rama Duwaji, absolventka Virginské školy výtvarných umění a později Školy vizuálních umění v New Yorku, se rychle prosadila ve světě umění. Spolupracovala s prestižními publikacemi, jako jsou Vogue US, The Washington Post a The New York Times, a vystavovala v Tate Modern. Její ilustrace se přímo zabývají právy žen, obranou menšin a konfliktem v Palestině. Pracuje také s keramikou a animací a vede workshopy související s jejím aktivismem.

Milostný příběh zrozený na Hinge, oslavovaný v naprosté jednoduchosti

V roce 2021 se Rama na seznamovací aplikaci Hinge setkal se Zohranem Mamdanim, tehdejším demokratickým kongresmanem z Queensu. O čtyři roky později se vzali na civilním obřadu na radnici v New Yorku. Fotografie, na kterých jsou v newyorském metru, ležérně oblečení, se staly virálními. Obřad byl diskrétní, na rozdíl od zásnubní párty konané v Dubaji, které se zúčastnily jejich rodiny. „Láska mého života, moje bezpodmínečná podpora,“ řekl Zohran Mamdani.

Ikona módy a krásy, kterou zbožňuje generace Z

Selfie v zrcadle, ležérní vzhled a silná sdělení: Rama Duwajiová uchvacuje publikum na Instagramu, kde nashromáždila přes 95 000 sledujících. Některá média ji označují za „nejstylovější první dámu New Yorku“ a ztělesňuje propojenou, feministickou a politicky angažovanou generaci hrdou na své dědictví. Pravidelně se vyjadřuje na podporu palestinské kauzy, marginalizovaných komunit a proti systémovým nespravedlnostem ve Spojených státech.

Pár symbolizující novou politickou generaci

Život v Astorii, Queensu, Rama a Zohranu představuje novou vlnu politických osobností: mladých, barevných lidí, progresivních, angažovaných a spokojených se sociálními médii. Jejich intimní a nekonvenční manželství vyvolalo útoky konzervativní pravice, na které reagovali s klidem a odhodláním. Zatímco ona publikuje své aktivistické ilustrace, on oslavuje svou roli partnera a spojence. Společně nově definují pravidla moci.

Vzestup, který rezonuje v globálním měřítku

Od volebního vítězství Zohrana Mamdaniho, prvního muslimského starosty New Yorku, se Rama Duwaji dostala do centra pozornosti. Když se jí zeptali na její náhlé zviditelnění, citovala Ninu Simone: „Povinností umělkyně je reflektovat svou dobu.“ Od dětství v Dubaji až po příchod do Gracie Mansion z ní její inspirativní cesta udělala vzor pro generaci mladých, rasově diskriminovaných a politicky angažovaných umělkyň.

Na křižovatce umění, politiky a popkultury ztělesňuje Rama Duwaji mnohem víc než jen postavu nových médií: symbolizuje generaci, která se odmítá volit mezi aktivismem a estetikou, intimitou a viditelností. Tím, že prosazuje svůj hlas, aniž by obětovala svůj umělecký cítění, nově definuje roli první dámy svým vlastním způsobem, vzdáleným tradičním normám.

Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
LAISSER UN COMMENTAIRE

