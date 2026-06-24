Zpěvačka Kesha se odváží předvést rockový vzhled v korzetovém body a metalické bundě

Léa Michel
@kesha / Instagram

Americká zpěvačka Kesha se na pódiu nikdy nebála riskovat. Na Instagramu se podělila o záběr jednoho ze svých koncertních outfitů z turné „Freedom Tour“. Outfit zahrnoval korzetové body a metalickou bundu, což její fanoušky okouzlilo výrazně rock'n'rollovým dojmem.

Kamenný a metalický vzhled

Pro tento koncert na festivalu Bonnaroo v Manchesteru v Tennessee zvolila Kesha výrazný pódiový outfit. Měla na sobě korzetové body a metalicky růžovou motorkářskou bundu zdobenou třpytivými detaily. Celý outfit doplňovaly béžové síťované punčochy. Rozpuštěné vlasy a make-up dotvářely tento výrazně rockový vzhled, jako stvořený pro pódium.

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Silná jevištní estetika

Tento vzhled nepřekvapí nikoho, kdo Keshu zná. Od svého debutu si umělkyně vypěstovala extravagantní styl, v němž kombinuje flitry, metalické látky a rock'n'rollového ducha. Na pódiu tento silný image plně ztělesňuje a každý outfit je nedílnou součástí jejího vystoupení. Tato konzistence jí v průběhu let pomohla utvářet její uměleckou identitu.

Na cestách s „Freedom Tour“

Toto vystoupení je součástí jejího aktuálního turné, osmého v její kariéře. Po absolvování první série koncertů ve Spojených státech se Kesha připravuje na překročení Atlantiku a několik koncertů v Evropě, které jsou naplánovány na červenec v Irsku a Anglii. Toto turné potvrzuje její pódiovou přítomnost a zálibu ve velkolepých vystoupeních. Není divu, že její vzhled vyvolal vlnu nadšených reakcí jejích sledujících.

Umělkyně věrná sama sobě

Kesha, která se na scéně objevila před více než patnácti lety, se etablovala jako jedna z nejunikátnějších osobností pop-rockové scény. Mezi chytlavými hity a osvobozeným image nikdy nepřestala prosazovat svou svobodu – téma, které se odráží i v názvu jejího turné.

Ve svém korzetovém body a metalické bundě působí Kesha esteticky dokonale: rockově a sebevědomě. Věrná svému stylu znovu dokazuje, že pódium je pro ni ideálním hřištěm k vyjádření její jedinečné estetiky. Zaručeným způsobem, jak potěšit své věčné fanoušky.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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