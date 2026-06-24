Zpěvačka Kesha se odváží předvést rockový vzhled v korzetovém body a metalické bundě

Americká zpěvačka Kesha se na pódiu nikdy nebála riskovat. Na Instagramu se podělila o záběr jednoho ze svých koncertních outfitů z turné „Freedom Tour“. Outfit zahrnoval korzetové body a metalickou bundu, což její fanoušky okouzlilo výrazně rock'n'rollovým dojmem.
Kamenný a metalický vzhled
Pro tento koncert na festivalu Bonnaroo v Manchesteru v Tennessee zvolila Kesha výrazný pódiový outfit. Měla na sobě korzetové body a metalicky růžovou motorkářskou bundu zdobenou třpytivými detaily. Celý outfit doplňovaly béžové síťované punčochy. Rozpuštěné vlasy a make-up dotvářely tento výrazně rockový vzhled, jako stvořený pro pódium.
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Silná jevištní estetika
Tento vzhled nepřekvapí nikoho, kdo Keshu zná. Od svého debutu si umělkyně vypěstovala extravagantní styl, v němž kombinuje flitry, metalické látky a rock'n'rollového ducha. Na pódiu tento silný image plně ztělesňuje a každý outfit je nedílnou součástí jejího vystoupení. Tato konzistence jí v průběhu let pomohla utvářet její uměleckou identitu.
Na cestách s „Freedom Tour“
Toto vystoupení je součástí jejího aktuálního turné, osmého v její kariéře. Po absolvování první série koncertů ve Spojených státech se Kesha připravuje na překročení Atlantiku a několik koncertů v Evropě, které jsou naplánovány na červenec v Irsku a Anglii. Toto turné potvrzuje její pódiovou přítomnost a zálibu ve velkolepých vystoupeních. Není divu, že její vzhled vyvolal vlnu nadšených reakcí jejích sledujících.
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Umělkyně věrná sama sobě
Kesha, která se na scéně objevila před více než patnácti lety, se etablovala jako jedna z nejunikátnějších osobností pop-rockové scény. Mezi chytlavými hity a osvobozeným image nikdy nepřestala prosazovat svou svobodu – téma, které se odráží i v názvu jejího turné.
Ve svém korzetovém body a metalické bundě působí Kesha esteticky dokonale: rockově a sebevědomě. Věrná svému stylu znovu dokazuje, že pódium je pro ni ideálním hřištěm k vyjádření její jedinečné estetiky. Zaručeným způsobem, jak potěšit své věčné fanoušky.