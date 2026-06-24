Alexandra Daddario na tribunách mistrovství světa přitahuje všechny pohledy

Léa Michel
@alexandradaddario / Instagram

Alexandra Daddario měla den v životě fanynky. Americká herečka, známá především pro svou roli v seriálu „Bílý lotos“, se zúčastnila zápasu mistrovství světa ve fotbale 2026™ v dresu Anglie. Na Instagramu sdílela řadu fotografií, které potěšily její sledující – včetně zábavného momentu s Davidem Beckhamem.

Vzhled stoprocentního fanouška Anglie

Pro tuto příležitost si Alexandra Daddario oblékla perfektní fanklub. Měla na sobě bílý dres anglického národního týmu, tmavě modrou čepici zdobenou znakem Tří lvů a šálu ve stejném stylu. S úsměvem hravě pózovala před kamerou a prsty vytvořila rámeček. Svěží a veselý vzhled, vyzařující nadšení zápasového dne.

Přátelské selfie s Davidem Beckhamem

Vrcholem příspěvku je, že na jedné z fotografií Alexandra Daddario hravě zarámovala Davida Beckhama, sedícího v lóži přímo nad ní, aby ho mohla zařadit do své selfie. Bývalá fotbalová hvězda se ani zdaleka nestyděla, ale naopak si scény všimla, usmála se na ni a ukázala palec nahoru. Spontánní a přátelská výměna názorů potěšila uživatele internetu.

Uprostřed zápasu mistrovství světa

Tento den se shodoval se zápasem mezi Anglií a Ghanou, který se hrál v Bostonu a skončil remízou 0:0. Alexandra Daddario zdaleka nebyla jedinou celebritou, která se zúčastnila: nechyběl ani rapper Stormzy, zpěvák Marcus Mumford a televizní moderátor Jeremy Clarkson. Důkaz, pokud by nějaký byl potřeba, že mistrovství světa přitahuje hvězdy daleko za hranicemi hřiště.

Fanoušci zvítězili

Není divu, že příspěvek vyvolal vlnu nadšených reakcí. V komentářích uživatelé chválili zářivý úsměv Alexandry Daddario, její nakažlivou energii a její fanouškovský vzhled. Mnozí si také s pobavením všimli její výměny názorů s Davidem Beckhamem.

Alexandra Daddario předvedla na mistrovství světa zářivý a okouzlující výkon, a to jak ve vystoupení fanouška, tak i v přátelském rozhovoru s Davidem Beckhamem. Byl to den plný dobré nálady, který si získal její fanoušky – a znovu dokázal, že atmosféra na tribunách je nedílnou součástí této podívané.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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