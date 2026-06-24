Alexandra Daddario na tribunách mistrovství světa přitahuje všechny pohledy

Alexandra Daddario měla den v životě fanynky. Americká herečka, známá především pro svou roli v seriálu „Bílý lotos“, se zúčastnila zápasu mistrovství světa ve fotbale 2026™ v dresu Anglie. Na Instagramu sdílela řadu fotografií, které potěšily její sledující – včetně zábavného momentu s Davidem Beckhamem.
Vzhled stoprocentního fanouška Anglie
Pro tuto příležitost si Alexandra Daddario oblékla perfektní fanklub. Měla na sobě bílý dres anglického národního týmu, tmavě modrou čepici zdobenou znakem Tří lvů a šálu ve stejném stylu. S úsměvem hravě pózovala před kamerou a prsty vytvořila rámeček. Svěží a veselý vzhled, vyzařující nadšení zápasového dne.
Přátelské selfie s Davidem Beckhamem
Vrcholem příspěvku je, že na jedné z fotografií Alexandra Daddario hravě zarámovala Davida Beckhama, sedícího v lóži přímo nad ní, aby ho mohla zařadit do své selfie. Bývalá fotbalová hvězda se ani zdaleka nestyděla, ale naopak si scény všimla, usmála se na ni a ukázala palec nahoru. Spontánní a přátelská výměna názorů potěšila uživatele internetu.
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Uprostřed zápasu mistrovství světa
Tento den se shodoval se zápasem mezi Anglií a Ghanou, který se hrál v Bostonu a skončil remízou 0:0. Alexandra Daddario zdaleka nebyla jedinou celebritou, která se zúčastnila: nechyběl ani rapper Stormzy, zpěvák Marcus Mumford a televizní moderátor Jeremy Clarkson. Důkaz, pokud by nějaký byl potřeba, že mistrovství světa přitahuje hvězdy daleko za hranicemi hřiště.
Fanoušci zvítězili
Není divu, že příspěvek vyvolal vlnu nadšených reakcí. V komentářích uživatelé chválili zářivý úsměv Alexandry Daddario, její nakažlivou energii a její fanouškovský vzhled. Mnozí si také s pobavením všimli její výměny názorů s Davidem Beckhamem.
Alexandra Daddario předvedla na mistrovství světa zářivý a okouzlující výkon, a to jak ve vystoupení fanouška, tak i v přátelském rozhovoru s Davidem Beckhamem. Byl to den plný dobré nálady, který si získal její fanoušky – a znovu dokázal, že atmosféra na tribunách je nedílnou součástí této podívané.