Modelka Candice Swanepoel ve svých 37 letech způsobila senzaci v minimalistických černých šatech.

Jihoafrická modelka Candice Swanepoel sdílela na Instagramu sérii fotografií, kde pózuje v minimalistických černých šatech, což je příspěvek, který potěšil mnoho fanoušků na sociální síti.
Šaty s výstřihy
Na fotografiích má Candice Swanepoel na sobě přiléhavé černé šaty s hlubokým výstřihem. Jako doplňky zvolila decentní eleganci: pár zlatých prstenů a náramků. Její objemné blond vlasy vytvářejí výrazný kontrast k tmavšímu tónu outfitu. V komentářích se její sledující rozplývali. „Ano, Candice!“ , „nádherné!“ , „dokonalé prohlášení“ : reakce se hrnuly pod fotkou, která rychle sbírala lajky.
Publikace, která slouží své značce
Candice Swanepoel sdílela toto focení k propagaci své vlastní značky Tropic of C, kterou založila v roce 2018. Značka se původně specializovala na ekologicky odpovědné plážové oblečení, ale postupně se diverzifikovala i do segmentu konfekce s rozpoznatelným rukopisem: přiléhavé, minimalistické kousky a přístup, který rezolutně ztělesňuje její zakladatelka Candice Swanepoel.
Těmito elegantními černými šaty Candice Swanepoel potvrzuje to, co charakterizuje její styl již téměř dvě desetiletí: vzácnou schopnost proměnit jednoduchost ve skutečný manifest sofistikovanosti.