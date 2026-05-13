Jessica Alba sdílí vzpomínku na těhotenství a dojímá uživatele internetu

U příležitosti Dne matek, který se ve Spojených státech slaví 10. května 2026, sdílela Jessica Alba na Instagramu obzvláště dojemný snímek. Americká herečka a podnikatelka střídala rodinné fotografie, každodenní momenty a pozoruhodnou retro fotografii: fotografii svého bříška během třetího těhotenství v roce 2017. Tato intimní retrospektiva, doprovázená dlouhým vzkazem věnovaným jejím dětem a vlastní matce, hluboce dojala její sledující.

Milostný dopis jeho dětem

V popisku svého příspěvku se Jessica Alba obrací přímo na své tři děti něžnými slovy: „Mým dětem – mým srdcím, která chodí mimo mé tělo. Život, který máme, je víc než mé nejdivočejší sny a láska, kterou sdílíme, je hluboce propojená a silná. Nic nedává mému životu větší smysl než vy tři.“ Pokračuje a popisuje se jako jejich kotva: „Vždycky budu vaší kotvou, vaší záchrannou sítí, pažemi, které vás drží a utěšují, a roztleskávačkou ve vašem koutku, která vás povzbuzuje, abyste překonali všechny limity.“

Poselství vzácné upřímnosti, které rezonuje zejména v kontextu tohoto prvního roku po rozvodu – Jessica Alba na začátku roku 2025 formalizovala rozchod s Cashem Warrenem, se kterým byla šestnáct let.

Pocta jeho vlastní matce

Než Jessica Alba oslovila své děti, chtěla oslavit ženu, která ji vychovala: svou matku Cathy Albu. „Miluji tě. Miluji náš společný čas. Jsem tak vděčná, že jsme si společně mohly projít všemi vzestupy i pády – byla jsi tu pro mě u všeho. Jsem tím, kým jsem, díky všemu, co tě dělá – tebou,“ napsala herečka. Toto upřímné poselství podtrhuje důležitost mezigeneračních vazeb mezi ženami a dokonale ztělesňuje ducha Dne matek.

Památná těhotenská fotka

Zvláště jedna fotografie upoutala pozornost fanoušků: zrcadlový snímek z roku 2017, na kterém je Jessica Alba těhotná. V té době herečka čekala syna Hayese, který se narodil 31. prosince téhož roku. Je to intimní snímek, který už tehdy sdílela na sociálních sítích, a nyní si ho vybavuje jako drahocennou vzpomínku.

Pod příspěvkem mnoho uživatelů internetu ocenilo krásu této retrospektivy a upřímnost sdělení. Jiní poukázali na to, že Jessica Alba je jedním z nejautentičtějších hlasů o mateřství v Hollywoodu. Herečka, zakladatelka značky „The Honest Company“, určené pro rodiny, vždy považovala svou roli matky za základní kámen své identity, kterou otevřeně sdílí s miliony svých sledujících.

Tímto příspěvkem Jessica Alba sděluje jedno ze svých nejosobnějších poselství roku. Spojením vzpomínek na těhotenství, něžných slov pro své děti a pocty své vlastní matce nám připomíná, že Den matek je především o předávání tradic, přítomnosti a bezpodmínečné lásce.

Dárek Gwyneth Paltrow pro její děti, který byl považován za „neobvyklý“, vyvolává kontroverzi.

