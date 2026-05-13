Sandra Bullock oslavila Den matek něžnou fotografií svých dětí z minulých let.

Fabienne Ba.
@sandrabullock / Instagram

Německo-americká herečka, producentka, režisérka a scenáristka Sandra Bullock si svůj rodinný život vehementně chrání. 10. května, na Den matek v USA, udělala výjimku a sdílela vzácnou starou fotografii se svými dvěma dětmi – příspěvek intimní i dojemný, který se dotkl milionů lidí.

„Čest na celý život“

V popisku svého příspěvku na Instagramu Sandra Bullock napsala: „Všem maminkám, bez ohledu na to, jak jste se jimi staly, šťastný Den matek. Všechny nás spojuje tato jedinečná pocta.“ Jednoduchá slova, která říkala vše – a která rezonovala obzvláště silně, když přišla od ženy, která si pro budování své rodiny zvolila adopci.

Mezi sdílenými fotografiemi byl dosud neviděný snímek Sandry Bullock, na kterém hledí na oblohu, zatímco její dvě děti, mladší verze sebe sama v halloweenských kostýmech, jí sedí na klíně. Louisovi je nyní 16 let a Laile 11 – oba si herečka adoptovala po čtyřicítce a vždy si dávala pozor, aby je chránila před mediálním centrem. Tento vzácný snímek okamžitě dojal její sledující.

Pocta jeho zesnulé matce

Příspěvek také obsahoval fotografii Sandry Bullock, na které mluví se svou zesnulou matkou Helgou Meyerovou, a také snímek z dětství ve sněhu se svou sestrou Gesine, obě v matčině náručí. Popisek končil: „Mami a Omi, děkuji vám, že jste mě to naučili. Chybíte nám ❤️ Promiňte, že jsem takový spratek.“ Sladké sebekritiky, které vykouzlilo úsměv na tvářích jejích sledujících.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Sandra Bullock (@sandrabullock)

„Nebuď jako já“ - poslední rada jeho matky

Sandra Bullock se s časopisem People podělila o jeden z nejdojemnějších okamžiků ve svém vztahu s matkou. „ Než moje máma zemřela, měly jsme u její postele chvilku, kdy jsem se uzavřela a snažila se neplakat, a ona prostě řekla: ‚Nebuď jako já.‘ V tu chvíli se mi vyjasnila velká část našeho společného života. Nechtěla, abych procházela životem uzavřená a bála se cítit.“ Toto spojení prosvítá na každé fotografii v tomto příspěvku – žena, která cítí všechno a už se za to nestydí.

Matka dvou adoptovaných dětí, z vlastní vůle a z přesvědčení

Sandra Bullock už o své cestě k mateřství mluvila: „Nevím, proč to byla jediná cesta, ale jsem moc ráda, že mě vesmír nechal čekat. I když jsem byla úzkostlivá a netrpělivá – a on mi říkal ne, neuděláš to tak, jak si myslíš, že to uděláš.“ Mateřství postavené jinak, ale stejně hluboké – jak potvrzuje tento příspěvek ke Dni matek.

A psi taky

Chvíli po svém hlavním příspěvku sdílela Sandra Bullock na svém instagramovém profilu fotku, na které odpočívá na pohovce se svými dvěma psy, s popiskem: „A všem maminkám, které mají rády domácí mazlíčky, přeji vše nejlepší ke Dni matek 🐾❤️.“ Poslední veselé a láskyplné gesto, věrné rovnováze mezi emocemi a humorem, která definuje její veřejnou personu – když se rozhodne být na veřejnosti.

Momentka, pocta matce, špetka sebepodcenění a její psi na gauči – Sandra Bullock oslavila Den matek s neobvyklou upřímností, věrná sama sobě. Diskrétní ve svém soukromém životě, ale hluboce přítomná, když se rozhodne sdílet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Irina Shayk zjednodušila svůj outfit z Met Gala nečekaným detailem
Article suivant
Eva Longoria v 51 letech oslavuje mateřství novými fotografiemi svého syna.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Eva Longoria v 51 letech oslavuje mateřství novými fotografiemi svého syna.

U příležitosti Dne matek, který se ve Spojených státech slaví 10. května, zveřejnila Eva Longoria na Instagramu obzvláště...

Irina Shayk zjednodušila svůj outfit z Met Gala nečekaným detailem

Na Met Gala 2026 měla Irina Shayk na sobě kreaci složenou výhradně z hodinek a šperků – 200...

Sabrina Carpenterová k narozeninám oživuje trend „rozcuchaných vlasů“.

Americká zpěvačka, skladatelka a herečka Sabrina Carpenter oslavila 11. května 2026 své 27. narozeniny sdílením série fotografií na...

Justin Timberlake vzdal hold Jessice Biel k Dni matek vzácnými rodinnými fotografiemi

Americký zpěvák Justin Timberlake často nezveřejňuje rodinné fotografie. Výjimku udělal 10. května u příležitosti Dne matek v USA...

Sydney Sweeney s vzhledem „2000s“ přitahuje pozornost

Pokud sledujete novou sérii seriálu „Euphoria“, nepochybně jste si všimli OUTU vzhledu, který v posledních dnech vyvolává rozruch....

Kate Hudsonová ve svých 47 letech rozzářila červený koberec v šafránových šatech

Existují barvy, které ohlašují jaro lépe než kterákoli květina. Americká herečka a producentka Kate Hudson nedávno zdobila červený...