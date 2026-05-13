Sandra Bullock oslavila Den matek něžnou fotografií svých dětí z minulých let.

Německo-americká herečka, producentka, režisérka a scenáristka Sandra Bullock si svůj rodinný život vehementně chrání. 10. května, na Den matek v USA, udělala výjimku a sdílela vzácnou starou fotografii se svými dvěma dětmi – příspěvek intimní i dojemný, který se dotkl milionů lidí.
„Čest na celý život“
V popisku svého příspěvku na Instagramu Sandra Bullock napsala: „Všem maminkám, bez ohledu na to, jak jste se jimi staly, šťastný Den matek. Všechny nás spojuje tato jedinečná pocta.“ Jednoduchá slova, která říkala vše – a která rezonovala obzvláště silně, když přišla od ženy, která si pro budování své rodiny zvolila adopci.
Mezi sdílenými fotografiemi byl dosud neviděný snímek Sandry Bullock, na kterém hledí na oblohu, zatímco její dvě děti, mladší verze sebe sama v halloweenských kostýmech, jí sedí na klíně. Louisovi je nyní 16 let a Laile 11 – oba si herečka adoptovala po čtyřicítce a vždy si dávala pozor, aby je chránila před mediálním centrem. Tento vzácný snímek okamžitě dojal její sledující.
Pocta jeho zesnulé matce
Příspěvek také obsahoval fotografii Sandry Bullock, na které mluví se svou zesnulou matkou Helgou Meyerovou, a také snímek z dětství ve sněhu se svou sestrou Gesine, obě v matčině náručí. Popisek končil: „Mami a Omi, děkuji vám, že jste mě to naučili. Chybíte nám ❤️ Promiňte, že jsem takový spratek.“ Sladké sebekritiky, které vykouzlilo úsměv na tvářích jejích sledujících.
„Nebuď jako já“ - poslední rada jeho matky
Sandra Bullock se s časopisem People podělila o jeden z nejdojemnějších okamžiků ve svém vztahu s matkou. „ Než moje máma zemřela, měly jsme u její postele chvilku, kdy jsem se uzavřela a snažila se neplakat, a ona prostě řekla: ‚Nebuď jako já.‘ V tu chvíli se mi vyjasnila velká část našeho společného života. Nechtěla, abych procházela životem uzavřená a bála se cítit.“ Toto spojení prosvítá na každé fotografii v tomto příspěvku – žena, která cítí všechno a už se za to nestydí.
Matka dvou adoptovaných dětí, z vlastní vůle a z přesvědčení
Sandra Bullock už o své cestě k mateřství mluvila: „Nevím, proč to byla jediná cesta, ale jsem moc ráda, že mě vesmír nechal čekat. I když jsem byla úzkostlivá a netrpělivá – a on mi říkal ne, neuděláš to tak, jak si myslíš, že to uděláš.“ Mateřství postavené jinak, ale stejně hluboké – jak potvrzuje tento příspěvek ke Dni matek.
A psi taky
Chvíli po svém hlavním příspěvku sdílela Sandra Bullock na svém instagramovém profilu fotku, na které odpočívá na pohovce se svými dvěma psy, s popiskem: „A všem maminkám, které mají rády domácí mazlíčky, přeji vše nejlepší ke Dni matek 🐾❤️.“ Poslední veselé a láskyplné gesto, věrné rovnováze mezi emocemi a humorem, která definuje její veřejnou personu – když se rozhodne být na veřejnosti.
Momentka, pocta matce, špetka sebepodcenění a její psi na gauči – Sandra Bullock oslavila Den matek s neobvyklou upřímností, věrná sama sobě. Diskrétní ve svém soukromém životě, ale hluboce přítomná, když se rozhodne sdílet.