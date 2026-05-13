Dárek Gwyneth Paltrow pro její děti, který byl považován za „neobvyklý“, vyvolává kontroverzi.

Pokud jde o dárky k promoci, Gwyneth Paltrow se neřídí klasickými rytými hodinkami ani plnicím perem. Herečka a zakladatelka Goop ve svém newsletteru prozradila unikátní nápad, jak oslavit promoci svých dětí: darovat jim akcie na akciovém trhu. Tato iniciativa, která spojuje finanční vzdělávání s originalitou, rychle vyvolala reakce na sociálních sítích.
Akce spíše než tradiční dárek
Všechno to začalo diskusí v newsletteru „Goop“. Na otázku o „nejlepším dárku k promoci“ Gwyneth Paltrow odpověděla přímo: „Přemýšlíme, že dětem dáme nějaké akcie, aby se zapojily do správy svých peněz a kladly otázky o trzích.“ Herečka dodala, že také zvažuje, že by k této události přidala „něco fyzického“, i když se ještě nerozhodla, co.
Kontext? Její dcera Apple, 21 let, právě 8. května 2026 absolvovala Vanderbiltovu univerzitu. Její syn Mose, 20 let, v nadcházejících letech dokončí studium na Brownově univerzitě. Důležitý milník, který si Gwyneth Paltrow chce připomenout po svém.
Nápad, který vyvolává otázky mezi uživateli internetu
Ačkoli je vzdělávací záměr jasný – naučit své děti, jak hospodařit s financemi – nápad nepřesvědčil všechny. Na sociálních sítích několik uživatelů označilo dárek za „bizarní“ a především za velmi neosobní pro tak symbolický okamžik, jako je promoce. Tam, kde by mnozí očekávali památku, šperk nebo sentimentální dárek, Gwyneth Paltrow se rozhodla pro finanční investici.
Některé komentáře také zdůrazňují tento rozpor: nabízení akcií mladým dospělým se může v privilegovaném prostředí zdát logické, ale je to odtržené od reality většiny rodin. Jiní naopak chválí moderní přístup, který děti připravuje na finanční nezávislost ihned po dokončení studia.
Matka, která věří v „nechat věcem volný průběh“
Kromě samotného daru Gwyneth Paltrow využila této příležitosti k tomu, aby se podělila o nejlepší mateřskou radu, jakou kdy svým dětem dala: „Buďte sami sebou. A pokud mě to, že jste sami sebou, zklame, je to dobré znamení: bylo dokonce i vaším úkolem mě zklamat, když jste si budovali svou pravou identitu.“ Pozoruhodná rodičovská filozofie, podobná samotné herečke: vždy věrná sama sobě. Dar činů nakonec do tohoto rámce dokonale zapadá – nekonvenční, ale promyšleně zvolený.
Zčásti vzdělávací gesto, zčásti méně než sentimentální volba, dar Gwyneth Paltrow k promoci rozhodně vyvolal debatu. Jedna věc je jistá: zakladatelka Goopu i nadále budí rozruch, a to i svými nejosobnějšími rozhodnutími.