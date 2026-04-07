Tato americká modelka ve svých 40 letech v oranžovém overalu způsobuje senzaci.

Americká modelka a manželka zpěváka Johna Legenda, Chrissy Teigen, i nadále prosazuje svůj styl outfitem, který nezůstal bez povšimnutí. V nedávném příspěvku sdíleném na Instagramu se objevila v oranžovém overalu od Zimmermanna, kousku, který je moderní i strukturovaný zároveň.
Oranžový overal s výrazným designem
Chrissy Teigen opět demonstruje svou schopnost přijímat trendy a zároveň si zachovat osobitý styl. Na zveřejněných fotografiích pózuje v intimním prostředí obklopena svou rodinou a nabízí spontánní pohled do svého každodenního života, přičemž předvádí pečlivě vytvořený vzhled. Kousek, který si Chrissy Teigen vybrala, vyniká zářivými barvami a souhrou textur. Overal bez ramínek má centrální výřez. Tento typ střihu odpovídá současnému trendu, kde vrstvení a splývavé látky hrají v kolekcích významnou roli.
Pro dotvoření svého vzhledu zvolila Chrissy Teigen boty s otevřenou špičkou v barvě slonové kosti, které vytvářely jemný kontrast s intenzivní oranžovou barvou. Její účes, lehce vlnitý mikádo, posiluje vizuální vyváženost siluety a zároveň zachovává určitou jednoduchost.
Výrazný kousek v souladu se současnými trendy
Overal se v posledních několika sezónách etabloval jako alternativa k tradičním kostýmkům. Snadno se nosí a okamžitě se strukturuje, takže vám umožní vytvořit kompletní vzhled pouze s jedním kusem. Chrissy Teigen potvrzuje rostoucí zájem o oblečení, které kombinuje pohodlí a stylistický výraz. K tomuto vývoji přispívají odborně vytvořené grafické střihy, kde se detaily stávají nezbytnými pro budování stylu.
S tímto oranžovým overalem Chrissy Teigen opět demonstruje svůj smysl pro styl prostřednictvím moderní a strukturované siluety. Kousek dokonale ilustruje současný vývoj módy, kde detaily hrají klíčovou roli.