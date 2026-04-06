Kylie Jenner se pyšní výrazným vintage vzhledem, který se snoubí s měděnými kudrlinami a pixie střihem.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner zaujala dramatickou proměnou vlasů s měděnými kudrlinami a moderním pojetím střihu pixie. Tato změna stylu byla součástí focení pro 23. číslo časopisu Puss Puss , kde podnikatelka zvolila vintage estetiku.

Kylie Jenner, zvyklá experimentovat s různými barvami a délkami vlasů, zde nabízí retro interpretaci, která kombinuje texturované vzhledy a výrazné odstíny.

Měděné kudrlinky s výrazně retro stylem

Hlavním prvkem vzhledu je měděná paruka s lesklými kudrlinami, která celkovému efektu dodává zářivý rozměr. Tento teplý odstín kontrastuje s neutrálnějšími paletami barev focení a vytváří tak výrazný vizuální efekt. Líčení tuto proměnu dotváří intenzivní kouřové oční linky a výrazná oční linka, které zdůrazňují vintage inspiraci stylingu. Celkový efekt evokuje určité estetické odkazy z počátku 20. století, znovuzrozené se současným přístupem.

Tato volba účesu zdůrazňuje touhu hrát si s klasickými prvky a zároveň si zachovat moderní charakter.

Střih pixie s nádechem barvy

Na dalších snímcích z focení má Kylie Jenner velmi krátký pixie střih s růžovými melíry. Tato varianta dodává sérii fotografií další rozměr a ilustruje rozmanitost zkoumaných stylů. Pixie střih, často spojovaný s výrazným vzhledem, kontrastuje s objemnějšími měděnými kudrlinami. Tento kontrast pomáhá posílit vizuální identitu focení.

Doplňky a siluety doplňují tuto retro estetiku s kousky inspirovanými vintage módou.

Hodně diskutovaná proměna vlasů

Uživatelé internetu na snímky rychle reagovali a chválili schopnost Kylie Jennerové znovuobjevit se prostřednictvím různých účesů. Komentáře obzvláště vyzdvihly originalitu měděné barvy a vizuální efekt střihu pixie.

Tato podnikatelka, známá svými četnými kosmetickými proměnami, potvrzuje svůj zájem o stylistické experimentování. Každý nový vzhled přitahuje pozornost a pomáhá utvářet trendy.

Vintage estetika, která je stále přítomna v módě

Vintage styl i nadále ovlivňuje mnoho současných výtvorů. Účesy inspirované minulými obdobími jsou pravidelně probírány moderními technikami. V tomto focení Kylie Jenner ukazuje, jak lze retro odkazy adaptovat k vytvoření současných vzhledů. Nabízí transformaci vlasů, která reinterpretuje vintage kódy s moderním nádechem.

Toto focení potvrzuje pokračující zájem o retro styl a zároveň zdůrazňuje schopnost podnikatele zkoumat různé vizuální identity.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Syndrom ztuhlého člověka“: jakou nemocí trpí zpěvačka Céline Dion?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

