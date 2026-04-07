U bazénu Kylie Jenner oživuje trend z prvního desetiletí prvního desetiletí.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner relaxuje u sluncem zalitého bazénu a nadále ovlivňuje trendy. Na sérii fotografií sdílených na Instagramu se objevuje v bujné zelené atmosféře mezi světlými dřevěnými lehátky a tyrkysovou vodou, v letním outfitu, který okamžitě upoutá pozornost: jemný řetízek kolem pasu, přímo inspirovaný estetikou prvního desetiletí 21. století.

Řetízek do pasu, módní symbol roku 2000

Styl Y2K, který je již všudypřítomný na přehlídkových molech a sociálních sítích, potvrzuje svůj návrat a Kylie Jenner zde nabízí moderní a minimalistickou verzi. V kombinaci s lehce rozepnutými bílými džínami a průsvitným květinovým topem řetízek zdůrazňuje siluetu a zároveň dodává jemný šperk, ikonický charakteristický rys této dekády, která se vyznačuje módou s velkým množstvím doplňků.

Řetízek na břicho, klíčový doplněk počátku prvního desetiletí 21. století, byl součástí trendu oslavujícího siluety zdůrazněné šperky na tělo. V té době jej zpopularizovaly četné celebrity a popové ikony a v roce 2026 se vrací v rafinovanější verzi, přizpůsobené současným estetickým standardům.

Na fotografii, kterou zveřejnila Kylie Jenner, je jemný řetízek nenápadný, ale zároveň strukturuje celý vzhled. Tento typ šperků, často nošených nízko na bocích, okamžitě evokuje estetiku roku 2000, která se vyznačuje džínami sahajícími po boky, průsvitnými látkami a lehkým vrstvením. Toto oživení je součástí širšího trendu, díky kterému se móda počátku 21. století znovu objevuje v současných kolekcích, zejména prostřednictvím průsvitných topů, siluet s hlubokým výstřihem a minimalistických kovových doplňků.

Dokonale zvládnutá letní estetika

Kompozice fotografie také přispívá k vizuálnímu dopadu vzhledu. Mezi bujnou vegetací a přirozeným světlem atmosféra evokuje letní přestávku, ideální pro splývavé siluety a znovuobjevené vintage inspirace. Jemný účes a přirozený make-up dotvářejí vzhled a posilují dojem důkladné jednoduchosti. Kylie Jenner, věrná svému stylu, zde upřednostňuje rovnováhu mezi trendy a uvolněností, což pomáhá jejím vystoupením být pravidelným zdrojem módní inspirace.

Tímto outfitem vyfoceným u bazénu Kylie Jenner opět ilustruje trvalou popularitu stylu 21. století. Řetízek kolem pasu, znovuzrozený v moderní a decentní verzi, vyniká jako jeden z klíčových doplňků sezóny a potvrzuje tak trvalou přitažlivost estetiky Y2K.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Tato americká modelka ve svých 40 letech v oranžovém overalu způsobuje senzaci.
„Jsem nadšená, že můžu hrát starší ženy“: Lisa Kudrow se ve svých 62 letech rozhodla přijmout svůj věk bez botoxu

