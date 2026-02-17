Search here...

Meghan Markle ve svých 44 letech vzpomíná na barvení vlasů, které považuje za své „největší vlasové faux pas“.

Naila T.
Megan Markle dans la série « Suits »

Meghan Markle vzpomíná na zážitek s vlasy, který sice neproběhl podle plánu, ale především ilustruje univerzální pravdu: vaše vlasy jsou vaše a žádná opravdová „faux pas“ se nedělají.

Domácí barvení vlasů se pokazilo

V epizodě svého podcastu „Confessions of a Female Foundation“ se Meghan Markle podělila o svou anekdotu. Během pandemie ji zavřené kadeřnictví přiměly vyzkoušet barvení vlasů doma objednané online. Stejně jako mnoho jiných, i ona doma hodně experimentovala v naději, že znovu získá své zářivě hnědé melíry. Výsledek však zdaleka nebyl takový, jaký očekávala: intenzivní, jednotná černá, bez jakýchkoli nuancí. Podle ní to byl její „největší vlasový omyl“.

Tento termín však vyžaduje určité upřesnění. Je to „faux pas“ ve srovnání s čím? Se standardy, trendy nebo osobními zvyky? Ve skutečnosti krása nemá žádná striktní pravidla a každý experiment, i ten překvapivý, je součástí procesu. Důležité je, abyste se ve svých vlasech, ve svých volbách a barvách cítili dobře.

Zavoláme odborníka: Serge Normant

Meghan Markle se kvůli příliš tmavému odstínu obrátila na svého dlouholetého kadeřníka Serge Normanta, který je zvyklý pracovat s celebritami. Podle něj mohou tmavé barvy na vlasy zintenzivnit barvu více, než se očekávalo, zejména na dříve ošetřených vlasech, a vlasové vlákno může pigmenty absorbovat nerovnoměrně. Užitečná připomínka: i profesionálové se mohou setkat s překvapeními u domácích produktů.

Vlasy, které se staly poznávacím znamením

Od svého debutu v seriálu „Suits“ se Meghan Markle vždycky chlubila sytě hnědým odstínem s jemnými melíry. Její účesy – objemné foukané vlasy, přirozené vlny nebo nízké drdoly – se staly jejím poznávacím znamením. Tato epizoda ukazuje, že žádná veřejně známá osoba není imunní vůči vlasovým nehodám. I vlasy, které na Instagramu nebo v časopisech vypadají „dokonale“, mohou mít své nepředvídatelné chvíle.

Poučení z takzvaného „chybného kroku“

Tato zkušenost není jen vtipná k vyprávění; ilustruje realitu sdílenou během pandemie. Mnozí si vyzkoušeli barvení vlasů doma a zjistili, že vlasy někdy reagují odlišně v závislosti na jejich základní barvě a struktuře. Tmavé pigmenty mohou být překvapivé a jemnost není vždy zaručena.

Od té doby se Meghan Markle vrátila ke svému typickému hnědému vzhledu, profesionálně upraveným vlasům, a také se podělila o několik tipů, jak si udržet objem a snadnou upravitelnost: texturizační sprej, jemný styling a jednoduché, ale účinné techniky. Ukazuje, že vlasová nehodou nikdy není trvalá, a dokonce může inspirovat nové nápady, jak si s vlasy užít zábavu.

Její příběh nám především připomíná, že nikdo nemůže skutečně posoudit, co představuje krásné „faux pas“. Trendy se vyvíjejí, standardy se mění a svoboda znovuobjevit se zůstává prvořadá. Důležité je, co milujete, co vám dává pocit krásy a sebevědomí.

Anekdota Meghan Markle je v konečném důsledku víc než jen příběh o katastrofě s barvením vlasů: je to poselství svobody a soucitu se sebou samým. Vaše volby vlasů, ať už úspěšné nebo překvapivé, nedefinují vaši hodnotu ani váš styl. Meghan Markle to demonstruje s humorem a upřímností: krása nemá žádná pravidla a každá hlava s vlasy si zaslouží oslavu.

Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
