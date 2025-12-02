Ariana Grande reaguje na kritiku ohledně svého těla a její poselství je kontroverzní.

Americká zpěvačka a skladatelka Ariana Grande se opět ohradila proti neustálým komentářům o svém vzhledu, který někteří uživatelé internetu považují za „příliš hubený“. Během propagace filmu „Wicked 2“ znovu zveřejnila starý rozhovor, aby všem připomněla, jak nebezpečné a zraňující mohou tyto poznámky být, i když se zdá, že jsou dobře míněné.
Už mě nebaví hanobit tělo
Ve svém instagramovém příběhu Ariana zveřejnila úryvek z rozhovoru z roku 2024 a vysvětlila, že ho sdílí „jako jemnou připomínku pro všechny“. V něm vypráví, jak byla od dospívání zkoumána, jak „slyšela všechno“ o tom, co s ní není v pořádku, jako by její tělo bylo neustálým předmětem veřejné analýzy. Zdůrazňuje, jak těžké je se před tímto „hlukem“ chránit, když vyrůstáte pod pohledy ostatních, zejména v odvětví posedlém vzhledem.
„Je to vždycky nepříjemné,“ dokonce i v rodině.
Ariana zdůrazňuje, že komentáře o vlastním těle jsou dotěrné, ať už pocházejí od cizích lidí online nebo od blízkých u svátečního stolu. Uvádí zdánlivě neškodné fráze – „Zhubla jsi, co se stalo?“ , „Přibrala jsi, co se stalo?“ – které bez ohledu na kontext popisuje jako „trapné a ponižující“. Její poselství se netýká pouze štíhlosti: připomíná nám, že toto násilí se týká i fatfobie a všech forem odsuzování těla.
Volání po větší jemnosti… které není všeobecně přijímáno.
Pro Arianu Grande zůstává komentování něčího vzhledu – i z „obav“ – problematické a může být nebezpečné, zejména pokud daná osoba trpí poruchou příjmu potravy nebo problémy s duševním zdravím. Proto své publikum povzbuzuje, aby se vyhnulo „snadnému“ pokušení soudit těla druhých a upřednostňovalo empatii před drsnými soudy.
Na sociálních sítích je její projev kontroverzní: někteří lidé vítají „nezbytné sdělení“, jiní tvrdí, že „kritika jejího vzhledu by byla způsobem, jak ji zachránit“, což přesně ilustruje mechanismus hanobení těla, který odsuzuje.
Proč je jeho poselství důležité navzdory kontroverzím
Přestože se hejtrři nadále schovávají za výmluvu zdraví, prohlášení Ariany Grande upozorňuje na jev, který se týká všech žen, ať už slavných nebo anonymních. Tím, že všem připomíná, že nikdo nemusí ospravedlňovat svou váhu ani snášet neustálou kontrolu svého těla, přispívá k širší diskusi o právu ovládat svůj vzhled, aniž by jím byl definován.
Kromě debaty, kterou vyvolává, slouží postoj Ariany Grande jako drsná připomínka toho, jak napjatá zůstává diskuse o těle, a to i v roce 2025. Tím, že do popředí klade naslouchání, laskavost a respekt k hranicím každého člověka, otevírá nezbytný prostor k přehodnocení toho, jak mluvíme – nebo nemluvíme – o fyzickém vzhledu jiných lidí. Je naléhavé, abychom se posunuli od impulzivních reakcí automatických komentářů a pěstovali kulturu respektu, kde tělo každého člověka konečně přestane být veřejným bojištěm pro spekulace.